A bizalmi válság szakmája: miért nehéz ma ingatlanügynökként dolgozni?

A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójának egyik legszórakoztatóbb, mégis szakmailag releváns panelbeszélgetése az ingatlanos reality-műsorok hatásait boncolgatta. A „Ingatlanközvetítés és showbiznisz: valóság vagy valóságtorzítás?” című blokkban népszerű tévés szereplők és tapasztalt ingatlanközvetítők vitatták meg, hogyan formálják a képernyőn látott jelenetek a szakma társadalmi megítélését, az ügyfélelvárásokat – és nem utolsósorban a szakmabeliek önképét. A beszélgetésből kiderült: a showműsorok népszerűsége valódi üzleti hozadékot is hozhat, de a háttérmunka láthatatlansága torzíthatja a szakmai realitást.

A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójának egyik legszínesebb panelbeszélgetése az ingatlanos reality-műsorok hatásait vizsgálta. Az „Ingatlanközvetítés és showbiznisz: valóság vagy valóságtorzítás?” című blokkban Orosz Márton, a Portfolio Studios főszerkesztője moderálta a beszélgetést, amelyben Kollár Ábel Gergő, az Intor Ingatlan ügyvezető igazgatója, Répássy Gábor, a Rock Home iroda tulajdonosa, Salétros Dániel, az Intor Ingatlan partnere, irodavezetője és Szabó Béla, a Szabó Ingatlan tulajdonosa, az RTL Ingatlanvadászok főszereplője osztották meg tapasztalataikat.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a műsorok szórakoztatóak, de nem tükrözik teljes mértékben az ingatlanközvetítés valóságát. Szabó Béla szerint a nézők gyakran alábecsülik a szakmai háttérmunkát, és ez torzíthatja az ingatlanosok megítélését. Kollár Ábel Gergő hozzátette: a forgatások során nemcsak megbízásokat kellett szerezni, hanem forgatási engedélyeket is, ami sokszor ellehetetlenítette a bemutatást. Salétros Dániel kiemelte, hogy az értékelési rendszer sem volt egyértelmű, a vevők komplex benyomás alapján pontoztak, nem szakmai szempontok szerint.

Orosz Márton, a Portfolio Studios főszerkesztője, Kollár Ábel Gergő, az Intor Ingatlan ügyvezető igazgatója, Répássy Gábor, a Rock Home iroda tulajdonosa, Salétros Dániel, az Intor Ingatlan partnere, irodavezetője és Szabó Béla, a Szabó Ingatlan tulajdonosa a REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencián 2025. szeptember 17-én.

A beszélgetés során szó esett arról is, hogy a műsorok hatására új vevői rétegek jelentek meg a piacon, és a szereplők ismertsége valóban hozott új megkereséseket. Répássy Gábor szerint a reality-formátum segíthet abban, hogy a közönség jobban megértse az ingatlanosok munkáját, de fontos lenne a háttérmunka bemutatása is. A jövőre nézve a résztvevők szakmai narrációt, szegmensalapú szerkesztést és hiteles szakértői értékelést javasoltak, hogy a műsorok ne csak szórakoztassanak, hanem edukáljanak is.

A résztvevők abban is egyetértettek, hogy a reality-műsorok hatása nemcsak az ügyfélszerzésben, hanem a szakma hosszú távú megítélésében is érzékelhető. Bár a formátum sokszor leegyszerűsíti az ingatlanközvetítés komplexitását, mégis hozzájárulhat ahhoz, hogy a közönség közelebb kerüljön a szakmához. Ugyanakkor felmerült az is, hogy a műsorok hatására irreális elvárások alakulhatnak ki – például a gyors döntéshozatal vagy a túlzott áralku lehetősége –, ami nehezítheti a valódi piaci munkát. A szakértők szerint fontos lenne, hogy a jövőbeli évadokban nagyobb hangsúlyt kapjon a háttérmunka, a szakmai narráció és az edukáció, hogy ne csak szórakoztassanak, hanem hitelesen informáljanak is.

Képek: Portfolio