Bár csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.
A bizalmi válság szakmája: miért nehéz ma ingatlanügynökként dolgozni?
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójának egyik legszórakoztatóbb, mégis szakmailag releváns panelbeszélgetése az ingatlanos reality-műsorok hatásait boncolgatta. A „Ingatlanközvetítés és showbiznisz: valóság vagy valóságtorzítás?” című blokkban népszerű tévés szereplők és tapasztalt ingatlanközvetítők vitatták meg, hogyan formálják a képernyőn látott jelenetek a szakma társadalmi megítélését, az ügyfélelvárásokat – és nem utolsósorban a szakmabeliek önképét. A beszélgetésből kiderült: a showműsorok népszerűsége valódi üzleti hozadékot is hozhat, de a háttérmunka láthatatlansága torzíthatja a szakmai realitást.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójának egyik legszínesebb panelbeszélgetése az ingatlanos reality-műsorok hatásait vizsgálta. Az „Ingatlanközvetítés és showbiznisz: valóság vagy valóságtorzítás?” című blokkban Orosz Márton, a Portfolio Studios főszerkesztője moderálta a beszélgetést, amelyben Kollár Ábel Gergő, az Intor Ingatlan ügyvezető igazgatója, Répássy Gábor, a Rock Home iroda tulajdonosa, Salétros Dániel, az Intor Ingatlan partnere, irodavezetője és Szabó Béla, a Szabó Ingatlan tulajdonosa, az RTL Ingatlanvadászok főszereplője osztották meg tapasztalataikat.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a műsorok szórakoztatóak, de nem tükrözik teljes mértékben az ingatlanközvetítés valóságát. Szabó Béla szerint a nézők gyakran alábecsülik a szakmai háttérmunkát, és ez torzíthatja az ingatlanosok megítélését. Kollár Ábel Gergő hozzátette: a forgatások során nemcsak megbízásokat kellett szerezni, hanem forgatási engedélyeket is, ami sokszor ellehetetlenítette a bemutatást. Salétros Dániel kiemelte, hogy az értékelési rendszer sem volt egyértelmű, a vevők komplex benyomás alapján pontoztak, nem szakmai szempontok szerint.
A beszélgetés során szó esett arról is, hogy a műsorok hatására új vevői rétegek jelentek meg a piacon, és a szereplők ismertsége valóban hozott új megkereséseket. Répássy Gábor szerint a reality-formátum segíthet abban, hogy a közönség jobban megértse az ingatlanosok munkáját, de fontos lenne a háttérmunka bemutatása is. A jövőre nézve a résztvevők szakmai narrációt, szegmensalapú szerkesztést és hiteles szakértői értékelést javasoltak, hogy a műsorok ne csak szórakoztassanak, hanem edukáljanak is.
A résztvevők abban is egyetértettek, hogy a reality-műsorok hatása nemcsak az ügyfélszerzésben, hanem a szakma hosszú távú megítélésében is érzékelhető. Bár a formátum sokszor leegyszerűsíti az ingatlanközvetítés komplexitását, mégis hozzájárulhat ahhoz, hogy a közönség közelebb kerüljön a szakmához. Ugyanakkor felmerült az is, hogy a műsorok hatására irreális elvárások alakulhatnak ki – például a gyors döntéshozatal vagy a túlzott áralku lehetősége –, ami nehezítheti a valódi piaci munkát. A szakértők szerint fontos lenne, hogy a jövőbeli évadokban nagyobb hangsúlyt kapjon a háttérmunka, a szakmai narráció és az edukáció, hogy ne csak szórakoztassanak, hanem hitelesen informáljanak is.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Képek: Portfolio
Egy kaposvári gázszerelőt minősített csalás és más bűncselekmények miatt állít bíróság elé az ügyészség, miután több millió forinttal károsította meg megrendelőit.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójában a közvetítői szakma jövője került fókuszba.
Kimondták, tényleg a túlárazóknak kedvez az Otthon Start: simán lehet nyerészkedni a lakáspiaci pánikon
Pánikszerűen vásárolnak most a fiatalok az ingatlanpiacon: az Otthon Start miatti további áremelkedéstől tartva még egy-egy túlárazott ingatlan megvételébe is belevágnak.
Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a kamattámogatott programok önmagukban nem növelik érdemben a hitelpiac mélységét, ehhez további tényezők javulására is szükség van.
Erősödő kereslet élénkíti a lakáspiacot, de messze nem igaz, hogy minden ingatlan azonnal vevőre talál.
A schengeni átjárhatóság azonnal érezhető ingatlanpiaci élénkülést hozott a román határ mentén, a forgalom és az árak is gyorsabban mozognak, mint az országos átlag.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciója látleletet adott arról, hogyan próbál alkalmazkodni az ingatlanközvetítői szakma a külső hatásokhoz.
Az Otthon Start program bevezetése jelentősen felpörgette az ingatlanpiacot, de a vevők gyakran csalódottak a hirtelen áremelkedések miatt.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia nyitó szekciója átfogó képet adott az ingatlanközvetítői szektor jelenlegi állapotáról.
Életveszélyes játszóterekkel van tele az ország? Lesújtó eredményre jutott az ellenőrzés, ki vigyáz a gyerekek biztonságára?
A kormányhivatalok a gyermekek védelme érdekében rendszeresen ellenőrzik a játszóterek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását.
Elképesztő lakásroham indult Budapesten: nagyon jól járhat, aki ilyen ingatlant adna el a fővárosban?
Budapesten gyorsabban elkelnek a lakások, mint egy évvel korábban: a panellakások esetében a július és szeptember közötti három hónapos időszakban 55 nap elég az eladáshoz.
Idén január közepén részben elindult az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási rendszer, amely hosszú évek előkészítése után alapjaiban alakíthatja át az ingatlanügyintézést.
Csúnya ősz elé nézhet rengeteg magyar ingatlantulaj: kiadták a figyelmeztetést, ennek a fele sem tréfa
A fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket.
A Duna House adatai szerint a fővárosban az átlagos bérleti díj 274 ezer forint, ami 18 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi összeg.
Az igazságügyi miniszter két rendeletben rögzítette a 2026-os országgyűlési választás lebonyolításának részleteit.
A magyarok harmada nem tud bejáratott, megbízható szakemberhez fordulni otthoni műszaki probléma vagy egyéb váratlan javítást, szerelést igénylő helyzet esetén.
Az ingatlanpiac augusztusban több rekordot is megdöntött: a tranzakciószám négyéves csúcsra emelkedett,
A nyári szabadságok után szeptemberben és októberben csúcsra jár az építőipar.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.