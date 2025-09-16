Itt a bejelentés: újra vízum nélkül utazhatnak a magyarok az Egyesült Államokba

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden jelentette be, hogy az Egyesül Államok feloldja a vízummentességi korlátozásokat a magyar állampolgárok előtt.

Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt – jelentette be Szijjártó Péter.

A tárcavezető hozzátette, hogy a két kormány közötti egyeztetéseket követően szeptember 30-tól minden magyar állampolgár visszakerül az amerikai vízummentességi programba

Ez azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok újra egyszerűen utazhatnak az Egyesült Államokba vízum nélkül. Szeptember 30-tól az ESTA újra két évre lesz érvényes és a két év alatt többszöri belépési lehetőséget tesz lehetővé minden magyar állampolgárnak

– jelentette a miniszter.

