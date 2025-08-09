A Balatoni Turizmus Szövetség a Balaton-átúszás kapcsán hangsúlyozza, hogy a biztonságos fürdőzéshez elengedhetetlen az úszástudás.
Ezt már aligha lehet visszafordítani, szörnyű katasztrófa készül Magyarországon: mindenkinek fájni fog
A HungaroMet és az MTVA meteorológusa, Tóth Tamás részletesen beszélt a Kárpát-medence éghajlati változásairól, az időjárás-előrejelzés lehetőségeiről és korlátairól, valamint a szélsőséges időjárási jelenségek kialakulásának okairól.
A meteorológus az InfoRádióban tisztázta a "hőkupola" fogalmát, amely az utóbbi időben népszerű kifejezéssé vált a médiában. Mint elmondta, ez a jelenség akkor alakul ki, amikor egy nagyméretű anticiklon tartósan egy adott térség fölé telepszik, és napról napra tovább melegszik. A fogalom az Amerikai Meteorológiai Társaság glosszáriumába is bekerült, miután 2021-ben rendkívüli hőhullám sújtotta Észak-Amerika nyugati partvidékét, ahol Kanadában 49 Celsius-fok feletti hőmérsékletet mértek.
Tóth Tamás szerint Magyarországon továbbra is létezik mind a négy évszak, bár jelentősen megváltoztak a jellemzőik.
Hiába tolódott el magasabb irányba a hőmérsékleti görbe, azért a téli időszakban nem szűntek meg a negatív hőmérsékleti értékek, csak az elmúlt teleken nem voltak olyan komoly mínuszok, amikre a klasszikus, igazi nagy telek kapcsán visszagondolunk
- fogalmazott. A szakember kiemelte, hogy a Kárpát-medence a világátlagnál gyorsabban melegszik, de nem olyan mértékben, mint az északi sarkvidék, ahol 50 év átlagában közel 6 fokos hőmérséklet-emelkedést mutattak ki. Magyarországon ez az érték másfél fok körül alakul, ami azonban már így is jelentős változásokat okoz az időjárási mintázatokban.
A csapadékeloszlás is átalakult: "A melegedő légkörben ezeknek a csapadékeseményeknek a koncentráltsága jellemző tendencia. Minél hidegebb a légkör, annál kevésbé dominálnak azok az intenzív feláramlások, amelyek az úgynevezett konvektív csapadékot idézik elő" - magyarázta a meteorológus. Ennek következtében egyre gyakoribbak a hirtelen, nagy mennyiségű csapadékkal járó események, miközben nagy területek maradnak szárazak.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Tóth részletesen beszélt a szupercellákról is, amelyeket "a konvekció királyaként" jellemzett. Ezek olyan speciális zivatarfelhők, amelyek forgásba jönnek, és ez a forgás stabilizálja, tartósabbá teszi őket. "Egy nagyon erős szupercella akár negyed vagy közel fél Magyarországnyi területről képes a nedves, meleg levegőt összegyűjteni magában" - mondta. Ezekhez a képződményekhez kötődnek a legerősebb tornádók és a legnagyobb méretű jégesők is.
Az időjárás-előrejelzés korlátairól szólva a szakember hangsúlyozta, hogy az előrejelezhetőség időtartamának szigorú határa van, általában egy hét, legfeljebb tíz nap. A modern technológia és a mesterséges intelligencia ugyan jelentősen javította az előrejelzések pontosságát, de bizonyos jelenségek, mint például a zivatarok pontos helye és ideje, továbbra is nehezen jósolhatók meg.
A meteorológus kitért a médiában megjelenő szenzációhajhász időjárási hírekre is: "Brutális, döbbenetes, ezek a jelzők annyira tipikussá váltak a magyar médiában. Ezeket lehetőség szerint kerüljük el, mert ezek azok a szenzációhajhász tudósítások, amelyek felfújják az időjárási folyamatokat" - figyelmeztetett, hozzátéve, hogy érdemes inkább a meteorológusok által írt szakszerű előrejelzéseket figyelembe venni.
A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap.
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyfoglalási piacra, illetve az úgynevezett diszkont légitársaságokra.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Visszatér a hőség: az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő...
Bár országosan emelkedett a turisztikai szálláshelyek forgalma 2025 júniusában, nem minden régió profitált egyformán a fellendülésből.
Harmadik próbálkozásra úgy tűnik, az időjárás lehetővé teszi a hagyományos Balaton-átúszás megrendezését.
Lappangó költség húzza le a legtöbb magyart nyaraláskor: sokan csak otthon eszmélnek rá, mennyit buktak
Bár a bankkártyás és érintéses fizetés ma már sok helyen elérhető, vannak olyan országok, ahol a készpénzhasználat továbbra is elengedhetetlen.
Tízből nyolc nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, és a többség apartmant választ.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy 2026 májusától újraindul a közvetlen légi járat Budapest és Philadelphia között.
A Balatoni Kör tizenegyedik alkalommal rendezte meg az Év Balatoni Strandétele versenyt, amelyen a balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró bivalytatárja nyerte el a fődíjat.
Nem megfelelően tájékoztatja és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb – ezt gyanítja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
Ötödével többet költöttek a magyarok a SZÉP-kártyákról júniusban, mint egy évvel ezelőtt ugyanekkor. Az is kiderült, hogy a legtöbb plusz juttatást a Balatonnál költöttük el.
Melegebb és szárazabb légtömegek érik el országunka, a hétvégén már 38 fok is lehet.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Franciaország déli részén hatalmas erdőtűz pusztít, amely már egy ember életét is követelte és legalább 25 házat elpusztított.
Lecsapott a versenyhivatal: így szedtek rá rengeteg magyart a szállásfoglalásnál, sok pénzük bánhatta
A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a piacvezető szállásfoglaló platform félrevezető tájékoztatást adott egyes díjairól.
Mutatjuk, mire kell különösen figyelni, ha nem szeretnél bírsággal vagy eltiltással hazatérni a nyaralásról.
Több mint 300 ezer utasnak fizetett kártérítést a MÁV a nyári időszak késései miatt, összesen mintegy 170 millió forint értékben.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.