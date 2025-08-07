Harmadik próbálkozásra úgy tűnik, az időjárás lehetővé teszi a hagyományos Balaton-átúszás megrendezését.
Komoly veszélyek leselkednek a magyar autósokra: itt van 5+1 tipp, hogy ne járj pórul a nyáron
A nyári utazások és kirándulások időszakában a városokon kívül megnő az autóforgalom, ráadásul az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól. A közlekedésbiztonság iránt elkötelezett flottakezelő, az Ayvens most összegyűjtötte azokat a tanácsokat, amelyekkel a nyári autózás nemcsak kényelmesebb, de sokkal biztonságosabb is lehet mindenki számára – a sofőröktől kezdve a legkisebb utasokig.
Bár a jogosítványunk megszerzésekor még tudjuk, mi mindent kellene elindulás előtt ellenőriznünk az autónkon, egy idő után már a műszerfalon felvillanó ikonokat is alig vesszük figyelembe.
Egy hosszabb nyári autós utazás előtt azonban mindenképpen érdemes végighaladnunk az alábbi ellenőrzőlistán:
Gumik
Indulás előtt ellenőrizzük azt is, hogy minden gumiabroncs a gyártó által ajánlott nyomásra van-e felfújva. A pontos mérés érdekében hideg állapotban ellenőrizzük a nyomást, vagyis akkor, amikor az autó legalább három órája nem volt használatban. Fontos, hogy soha ne pumpáljuk a gumikat az abroncs oldalán feltüntetett maximális nyomás fölé. A gumik ellenőrzése nyáron különösen fontos, hiszen a hőség és a nem megfelelő guminyomás kombinációjával nő a defekt kockázata. Fontos továbbá, hogy ne feledkezzünk meg a pótkerék meglétének ellenőrzéséről sem!
Folyadékszintek
Ha belső égésű motorral felszerelt autónk vagy hibridünk van, időről időre ellenőriznünk kell az olajszintet – egy hosszabb út pedig pont alkalmas időpont lehet erre. Ha esedékes az olajcsere, érdemes ezt még az utazás előtt elvégezni. A hűtőfolyadék szintjét is érdemes ellenőrizni indulás előtt, hiszen a nyári forróság fokozottan igénybe veszi a hűtőrendszert. Soha ne nyissuk ki a tartály sapkáját forró motor esetén, mert a rendszer túlnyomás alatt lehet, és komoly sérülést okozhat a kiáramló forró folyadék vagy gőz. Ellenőrizzük a szélvédőmosó folyadék szintjét is, és győződjünk meg arról, hogy minden tartály tele van.
Világítás
Ellenőrizzük a fényszórókat, féklámpákat, irányjelzőket, vészvillogókat és a belső világítást. Ha utánfutót húzunk, ellenőrizzük annak féklámpáit és irányjelzőit is.
Vészhelyzeti csomag
Még egy jól karbantartott járművel is előfordulhat váratlan meghibásodás, ezért hosszabb utak előtt különösen fontos, hogy legyen nálunk egy átgondoltan összeállított vészhelyzeti csomag. Jogszabályban előírt kötelező tartozékok a B típusú elsősegélydoboz, amelynek szavatossági idejét időről időre ellenőrizni kell, elakadásjelző háromszög és láthatósági mellény – utóbbiból annyi darab legyen az autóban, ahányan utazunk. Ezen felül nagy segítséget jelenthet esetleges műszaki hiba vagy baleset esetén a mobiltelefon-töltő, elemlámpa, indítókábelek, emelő kerékcseréhez, munkakesztyű, alapszerszámok és szigetelőszalag, papírtörlő, tartalék szélvédőmosó folyadék, takaró, valamint elegendő ivóvíz.
Autóklíma
A hőmérséklet emelkedésével a klíma is nagyobb terhelésnek van kitéve. Utazás előtt mindenképpen ellenőrizzük, hogy rendben működik-e a légkondi, hiszen a nem megfelelően funkcionáló klíma és az extrém hőség veszélyes lehet, különösen az idősekre, a gyerekekre, és az esetleg velünk utazó négylábú kedvenceinkre nézve.
Autókulcs
A tengerparti homokban könnyen elvész vagy beázik az autókulcs, ezért indulás előtt nézzük meg az autónk használati utasításában, hogy milyen alternatív módon lehet kinyitni az ajtókat vagy beindítani az autót. A legtöbb modellnél van valamilyen biztonsági megoldás erre, akár beépített mechanikus kulcs formájában, akár vészhelyzeti indítási móddal.
Ha mindent rendben találtunk és felkészültünk az esetleges problémákra is, az úton az alábbiakra érdemes külön figyelmet fordítanunk:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
1. Vegyük komolyan a hőséget
A hőség jelentős hatással lehet a sofőrre és a járműre is. A meleg álmosságot okozhat és növelheti a reakcióidőnket, az autónk pedig könnyen túlmelegedhet egy órákon át tartó úton a tűző napon. Használjuk az autóklímát, álljunk meg a szokásosnál többször, fogyasszunk sok folyadékot és figyeljük az autónk jelzéseit.
2. Autóban hagyott állatok és gyermekek
Soha ne hagyjunk gyermeket vagy állatot egyedül az autóban – még annyi időre se, ameddig „beszaladunk” a benzinkútra egy vízért. A gyermekek testhőmérséklete háromszor-ötször gyorsabban emelkedik, mint egy felnőtté. Az autó pedig – főleg, ha sötét fényezésű – sokkal gyorsabban felmelegszik, mint gondolnánk. Még akkor is percek alatt a gyermekekre és állatokra nézve kritikus hőmérséklet alakulhat ki az autó belsejében, ha kint nem tűnik túl szélsőségesnek az idő.
3. Vigyázzunk a szemünkre
A vezetés nyáron különösen megterheli a szemet, hiszen a közvetlenül a szemünkbe tűző nap, az autók fényes alkatrészeiről visszacsillanó napfény folyamatos hunyorgásra és fokozottabb odafigyelésre kényszerít minket. Érdemes beruházni egy jó minőségű, polarizált lencséjű napszemüvegbe, amely védi a szemünket, és csökkenti a vakító fény kellemetlen hatásait – így kevésbé fáradunk majd el az út során.
4. Tartsunk nagyobb követési távolságot
Függetlenül attól, milyen típusú járművet vezetünk, a nagyobb követési távolság csökkenti a forgalom, az útépítések és a nyáron lelassult sofőrök által jelentett kockázatot.
5. Figyeljünk az elkalandozott sofőrökre
Nyáron sokan teljes családdal, vagy baráti társasággal utaznak, ami könnyebben elvonhatja a sofőrök figyelmét. Legyünk éberek, és próbáljunk távol maradni azoktól, akik láthatóan nem koncentrálnak.
6. Figyeljük az időjárás-jelentést
A nyári időjárás váratlan fordulatokat – zivatarokat, villámárvizeket és erős szelet – hozhat, sokszor minden előjel nélkül. Mindig maradjunk naprakészek az aktuális előrejelzésekkel kapcsolatban azokon a területeken, amiken áthaladunk. Ha pedig útközben csap le ránk a vihar, ne kockáztassunk és inkább álljunk félre egy pihenőnél vagy benzinkútnál, míg elmúlik a legrosszabb ítéletidő.
Idén súlyos veszteségeket könyvelhettek el a legnagyobb német autógyártók, miközben az Amerikával kiéleződő kereskedelmi konfliktus több milliárd eurós kárt okozott az iparágban.
Bennfentesek szerint a Volkswagen 2026-ban leállítja a Touareg gyártását, ezzel 23 év után búcsút int a prémium SUV-k szegmensének.
Brutális, mennyibe kerül most egy használt kocsi Magyarországon: elképesztő, mi folyik a kereskedésekben
A Használtautó.hu legfrissebb statisztikái szerint 2025 júliusában is mozgalmas hónapot zárt a hazai használtautó-piac, noha a kereslet összességében némileg mérséklődött.
A Nissan megkezdte a tárgyalásokat az európai regionális irodájának dolgozóit képviselő szakszervezettel a tervezett létszámcsökkentésről.
Sokan terveznek autós nyaralást, ám az egyes európai országok gyakorlata között jelentős eltérés mutatkozhat autópálya díjak, sebességi határok, alkoholfogyasztás, és sok egyéb tekintetében.
A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok Magyarországon.
A magyar újautó-piac továbbra is lendületben van: 2025 júliusában közel 26 százalékkal több új személyautót helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban.
Az árcsökkenés egyik fontos tényezője az elektromos modellek kínálatának bővülése, különösen a kínai gyártók térnyerése.
Váratlan veszély leselkedhet az autóban a nyári hónapokban: ha gyanús zümmögést hallasz a csomagtartó vagy az ajtó nyitásakor, lehet, hogy darazsak fészkeltek a járműbe.
Jelentős forgalomra kell számítani a Balaton környékén, miközben az M7-es autópályán és több főúton is torlódások alakultak ki a hazafelé tartó nyaralók miatt.
Indul az offenzíva, ilyen autókkal árasztaná el a Ford Magyarországot: teszten a meglepő árú Puma Gen-E
A Ford új elektromos modellje, a Puma Gen-E az egyre zsúfoltabb kis villany-SUV kategóriában próbál szerencsét. És kivetíti a cicát!
A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések.
A Tesla félrevezető reklámjai miatt bajba került Kaliforniában – akár el is vesztheti egyik legfontosabb piacát.
Csütörtöktől 2 forinttal olcsóbb lesz a benzin, a gázolaj árában nem tapasztalhatunk változást.
Négy év és több mint 170 ezer kilométer után meggyőzően vizsgázott a Német Autóklub hosszú távú tesztjén a nagy akkumulátorral szerelt Volkswagen ID.3.
Hiába a külföldi sajtóban felröppent pletykák, a kínai BYD nem halasztja el a szegedi autógyár építését.
Csúszik a szegedi BYD-gyár indítása: a tervezettnél jóval kevesebb kocsit gyártanának a kínaiak Magyarországon
Ezzel párhuzamosan a cég törökországi projektje a vártnál korábban startol, és gyorsabb felfutást produkálhat.
A Mercedes-Benz 2028-ig meghosszabbítja az A-osztály gyártását, és a termelés jelentős részét Kecskemétre helyezheti át.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.