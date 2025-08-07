2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Motion blur felvétel egy sportkocsi gyors vezetése egy hegyi úton
Autó

Komoly veszélyek leselkednek a magyar autósokra: itt van 5+1 tipp, hogy ne járj pórul a nyáron

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 19:34

A nyári utazások és kirándulások időszakában a városokon kívül megnő az autóforgalom, ráadásul az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól. A közlekedésbiztonság iránt elkötelezett flottakezelő, az Ayvens most összegyűjtötte azokat a tanácsokat, amelyekkel a nyári autózás nemcsak kényelmesebb, de sokkal biztonságosabb is lehet mindenki számára – a sofőröktől kezdve a legkisebb utasokig.

Bár a jogosítványunk megszerzésekor még tudjuk, mi mindent kellene elindulás előtt ellenőriznünk az autónkon, egy idő után már a műszerfalon felvillanó ikonokat is alig vesszük figyelembe.

Egy hosszabb nyári autós utazás előtt azonban mindenképpen érdemes végighaladnunk az alábbi ellenőrzőlistán:

Gumik

Indulás előtt ellenőrizzük azt is, hogy minden gumiabroncs a gyártó által ajánlott nyomásra van-e felfújva. A pontos mérés érdekében hideg állapotban ellenőrizzük a nyomást, vagyis akkor, amikor az autó legalább három órája nem volt használatban. Fontos, hogy soha ne pumpáljuk a gumikat az abroncs oldalán feltüntetett maximális nyomás fölé. A gumik ellenőrzése nyáron különösen fontos, hiszen a hőség és a nem megfelelő guminyomás kombinációjával nő a defekt kockázata. Fontos továbbá, hogy ne feledkezzünk meg a pótkerék meglétének ellenőrzéséről sem!

Folyadékszintek

Ha belső égésű motorral felszerelt autónk vagy hibridünk van, időről időre ellenőriznünk kell az olajszintet – egy hosszabb út pedig pont alkalmas időpont lehet erre. Ha esedékes az olajcsere, érdemes ezt még az utazás előtt elvégezni. A hűtőfolyadék szintjét is érdemes ellenőrizni indulás előtt, hiszen a nyári forróság fokozottan igénybe veszi a hűtőrendszert. Soha ne nyissuk ki a tartály sapkáját forró motor esetén, mert a rendszer túlnyomás alatt lehet, és komoly sérülést okozhat a kiáramló forró folyadék vagy gőz. Ellenőrizzük a szélvédőmosó folyadék szintjét is, és győződjünk meg arról, hogy minden tartály tele van.

Világítás

Ellenőrizzük a fényszórókat, féklámpákat, irányjelzőket, vészvillogókat és a belső világítást. Ha utánfutót húzunk, ellenőrizzük annak féklámpáit és irányjelzőit is.

Vészhelyzeti csomag

Még egy jól karbantartott járművel is előfordulhat váratlan meghibásodás, ezért hosszabb utak előtt különösen fontos, hogy legyen nálunk egy átgondoltan összeállított vészhelyzeti csomag. Jogszabályban előírt kötelező tartozékok a B típusú elsősegélydoboz, amelynek szavatossági idejét időről időre ellenőrizni kell, elakadásjelző háromszög és láthatósági mellény – utóbbiból annyi darab legyen az autóban, ahányan utazunk. Ezen felül nagy segítséget jelenthet esetleges műszaki hiba vagy baleset esetén a mobiltelefon-töltő, elemlámpa, indítókábelek, emelő kerékcseréhez, munkakesztyű, alapszerszámok és szigetelőszalag, papírtörlő, tartalék szélvédőmosó folyadék, takaró, valamint elegendő ivóvíz.

Autóklíma

A hőmérséklet emelkedésével a klíma is nagyobb terhelésnek van kitéve. Utazás előtt mindenképpen ellenőrizzük, hogy rendben működik-e a légkondi, hiszen a nem megfelelően funkcionáló klíma és az extrém hőség veszélyes lehet, különösen az idősekre, a gyerekekre, és az esetleg velünk utazó négylábú kedvenceinkre nézve.

Autókulcs

A tengerparti homokban könnyen elvész vagy beázik az autókulcs, ezért indulás előtt nézzük meg az autónk használati utasításában, hogy milyen alternatív módon lehet kinyitni az ajtókat vagy beindítani az autót. A legtöbb modellnél van valamilyen biztonsági megoldás erre, akár beépített mechanikus kulcs formájában, akár vészhelyzeti indítási móddal.

Ha mindent rendben találtunk és felkészültünk az esetleges problémákra is, az úton az alábbiakra érdemes külön figyelmet fordítanunk:

1. Vegyük komolyan a hőséget

A hőség jelentős hatással lehet a sofőrre és a járműre is. A meleg álmosságot okozhat és növelheti a reakcióidőnket, az autónk pedig könnyen túlmelegedhet egy órákon át tartó úton a tűző napon. Használjuk az autóklímát, álljunk meg a szokásosnál többször, fogyasszunk sok folyadékot és figyeljük az autónk jelzéseit.

2. Autóban hagyott állatok és gyermekek

Soha ne hagyjunk gyermeket vagy állatot egyedül az autóban – még annyi időre se, ameddig „beszaladunk” a benzinkútra egy vízért. A gyermekek testhőmérséklete háromszor-ötször gyorsabban emelkedik, mint egy felnőtté. Az autó pedig – főleg, ha sötét fényezésű – sokkal gyorsabban felmelegszik, mint gondolnánk. Még akkor is percek alatt a gyermekekre és állatokra nézve kritikus hőmérséklet alakulhat ki az autó belsejében, ha kint nem tűnik túl szélsőségesnek az idő.

3. Vigyázzunk a szemünkre

A vezetés nyáron különösen megterheli a szemet, hiszen a közvetlenül a szemünkbe tűző nap, az autók fényes alkatrészeiről visszacsillanó napfény folyamatos hunyorgásra és fokozottabb odafigyelésre kényszerít minket. Érdemes beruházni egy jó minőségű, polarizált lencséjű napszemüvegbe, amely védi a szemünket, és csökkenti a vakító fény kellemetlen hatásait – így kevésbé fáradunk majd el az út során.

4. Tartsunk nagyobb követési távolságot

Függetlenül attól, milyen típusú járművet vezetünk, a nagyobb követési távolság csökkenti a forgalom, az útépítések és a nyáron lelassult sofőrök által jelentett kockázatot.

5. Figyeljünk az elkalandozott sofőrökre

Nyáron sokan teljes családdal, vagy baráti társasággal utaznak, ami könnyebben elvonhatja a sofőrök figyelmét. Legyünk éberek, és próbáljunk távol maradni azoktól, akik láthatóan nem koncentrálnak.

6. Figyeljük az időjárás-jelentést

A nyári időjárás váratlan fordulatokat – zivatarokat, villámárvizeket és erős szelet – hozhat, sokszor minden előjel nélkül. Mindig maradjunk naprakészek az aktuális előrejelzésekkel kapcsolatban azokon a területeken, amiken áthaladunk. Ha pedig útközben csap le ránk a vihar, ne kockáztassunk és inkább álljunk félre egy pihenőnél vagy benzinkútnál, míg elmúlik a legrosszabb ítéletidő.
Címlapkép: Getty Images
