Lappangó költség húzza le a legtöbb magyart nyaraláskor: sokan csak otthon eszmélnek rá, mennyit buktak

Ahogy beköszönt az augusztus, a magyar utazók is egyre nagyobb számban indulnak napfényes tengerpartokra, népszerű városokba és hegyi túrákra. Bár a bankkártyás és érintéses fizetés ma már sok helyen elérhető, vannak olyan országok, ahol a készpénzhasználat továbbra is elengedhetetlen – legyen szó egy helyi piacról, taxiról vagy egy családi vendéglőről.

A nyári utazók tudatosabb pénzkezelését és hatékonyabb tervezését segítendő, a Wise – a globális technológiai vállalat, amely a legjobb módot kínálja a pénz mozgatására és kezelésére – 9,7 millió nemzetközi ATM-tranzakcióját vizsgálta meg, amelyeket Wise bankkártyákkal hajtottak végre. Az eredmények rávilágítanak, mennyibe is kerül valójában a készpénzfelvétel külföldön a legnépszerűbb nyaralóhelyeken.

A külföldi készpénzfelvétel gyakran költséges a különféle díjak és kedvezőtlen árfolyamok miatt. A helyi bankok sokszor fix díjakat számítanak fel a magyar bank költségein felül, miközben szigorú készpénzfelvételi limitek miatt akár többször is kell pénzt felvenni.

Az ATM-ek gyakran rejtett árrést alkalmaznak az árfolyamokban, míg a dinamikus valutaváltás (DCC) során a helyi szolgáltató forintban számol el, jelentősen rosszabb árfolyamon. Olyan országokban, ahol az infláció magas vagy a valuta instabil – például Argentínában –, a készpénzfelvétel még költségesebb lehet.

Átlagos ATM-díjak népszerű nyári úti célokon

A török tengerpartra készülő magyar utazóknak érdemes elővigyázatosnak lenniük: az ottani ATM-díjak a felvett összeg 5,08%-át teszik ki. Albániában, amely gyönyörű tengerpartjairól és barátságos árairól híres, a díjak elérik a 2,62%-ot.

Még a közeli Horvátországban is, amely hosszú ideje népszerű nyári desztináció, a díjak átlagosan 1,44%-ot tesznek ki.

EZ IS ÉRDEKELHET Erről rengeteg magyar elfeledkezik nyaralás előtt: pedig nagyon fontos lenne A nyár első két hónapjában 716 forint volt a megkötött utasbiztosítások átlagdíja, ami szinte teljesen megegyezik az az előző év hasonló időszakában mért szinttel.

Globálisan nézve, bizonyos országokban kiemelkedően magasak a díjak – Vietnám vezeti a listát 27,10%-kal, ezt követi Argentína 20,51%-kal és Kolumbia 16,66%-kal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Néhány fontosabb úti cél és az ottani átlagos ATM-díjak:

Vietnám 27,10%

Törökország 5,08%

Dominikai Köztársaság 2,73%

Albánia 2,62%

Tunézia 2,42%

Csehország 1,67%

Horvátország 1,44%

Ausztria 1,31%

Bosznia-Hercegovina 1,08%

Görögország 0,84%

Olaszország 0,44%

Tippek az okosabb készpénz kezeléshez nyaralás alatt:

Fizessünk helyi pénznemben: Ha az ATM vagy kártyaterminál felajánlja, hogy forintban számol el, utasítsuk el, és válasszuk a helyi pénznemet. Így elkerülhetjük a dinamikus valutaváltást (DCC), amely rejtett költségeket és rosszabb árfolyamokat jelent.

Ne feledkezzünk meg a hazai bank díjairól! – A külföldi ATM-díjakon túl saját bankod vagy szolgáltatód is számíthat fel nemzetközi díjakat. Érdemes utazás előtt tájékozódni ezekről.

Használjunk díjmentes bankkártyát: A Wise számla és kártya használata nem alkalmaz rejtett árfolyam felárat, és alacsony készpénzfelvételi díjakkal dolgozik. A Wise kártyával az utazók 2 ingyenes készpénzfelvételt vehetnek igénybe, amíg el nem érik a 150 000 HUF limitet. 150 000 HUF felett minden készpénzfelvétel után 2,65% és a 2 készpénzfelvétel után 200 forint díjat számít fel a cég.

Használjunk közvetlenül bankfiókban vagy banképület előtt elhelyezett ATM-eket a nyitvatartási időben. Ezek általában biztonságosabbak és kevesebb extra díjat számítanak fel, mint a turistás területeken elhelyezett különálló automaták.

Ha a kártyánk fix díjat számít fel tranzakciónként, ezért érdemes ritkábban, de nagyobb összeget felvenni.

Figyeljünk a napi limitekre, ellenőrizzük a saját bankunk napi készpénzfelvételi limitjét, valamint a külföldi ATM által alkalmazott korlátozásokat is. Egy kis előrelátással a nyaralás nemcsak kellemesebb, de költséghatékonyabb is lehet. Ne hagyjuk, hogy a rejtett ATM-díjak elrontsák a tengerparti nyugalmat vagy a hegyi túrák örömét.