Tízből nyolc nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, és a többség apartmant választ.
Lappangó költség húzza le a legtöbb magyart nyaraláskor: sokan csak otthon eszmélnek rá, mennyit buktak
Ahogy beköszönt az augusztus, a magyar utazók is egyre nagyobb számban indulnak napfényes tengerpartokra, népszerű városokba és hegyi túrákra. Bár a bankkártyás és érintéses fizetés ma már sok helyen elérhető, vannak olyan országok, ahol a készpénzhasználat továbbra is elengedhetetlen – legyen szó egy helyi piacról, taxiról vagy egy családi vendéglőről.
A nyári utazók tudatosabb pénzkezelését és hatékonyabb tervezését segítendő, a Wise – a globális technológiai vállalat, amely a legjobb módot kínálja a pénz mozgatására és kezelésére – 9,7 millió nemzetközi ATM-tranzakcióját vizsgálta meg, amelyeket Wise bankkártyákkal hajtottak végre. Az eredmények rávilágítanak, mennyibe is kerül valójában a készpénzfelvétel külföldön a legnépszerűbb nyaralóhelyeken.
A külföldi készpénzfelvétel gyakran költséges a különféle díjak és kedvezőtlen árfolyamok miatt. A helyi bankok sokszor fix díjakat számítanak fel a magyar bank költségein felül, miközben szigorú készpénzfelvételi limitek miatt akár többször is kell pénzt felvenni.
Az ATM-ek gyakran rejtett árrést alkalmaznak az árfolyamokban, míg a dinamikus valutaváltás (DCC) során a helyi szolgáltató forintban számol el, jelentősen rosszabb árfolyamon. Olyan országokban, ahol az infláció magas vagy a valuta instabil – például Argentínában –, a készpénzfelvétel még költségesebb lehet.
Átlagos ATM-díjak népszerű nyári úti célokon
A török tengerpartra készülő magyar utazóknak érdemes elővigyázatosnak lenniük: az ottani ATM-díjak a felvett összeg 5,08%-át teszik ki. Albániában, amely gyönyörű tengerpartjairól és barátságos árairól híres, a díjak elérik a 2,62%-ot.
Még a közeli Horvátországban is, amely hosszú ideje népszerű nyári desztináció, a díjak átlagosan 1,44%-ot tesznek ki.
Globálisan nézve, bizonyos országokban kiemelkedően magasak a díjak – Vietnám vezeti a listát 27,10%-kal, ezt követi Argentína 20,51%-kal és Kolumbia 16,66%-kal.
Néhány fontosabb úti cél és az ottani átlagos ATM-díjak:
- Vietnám 27,10%
- Törökország 5,08%
- Dominikai Köztársaság 2,73%
- Albánia 2,62%
- Tunézia 2,42%
- Csehország 1,67%
- Horvátország 1,44%
- Ausztria 1,31%
- Bosznia-Hercegovina 1,08%
- Görögország 0,84%
- Olaszország 0,44%
Tippek az okosabb készpénz kezeléshez nyaralás alatt:
- Fizessünk helyi pénznemben: Ha az ATM vagy kártyaterminál felajánlja, hogy forintban számol el, utasítsuk el, és válasszuk a helyi pénznemet. Így elkerülhetjük a dinamikus valutaváltást (DCC), amely rejtett költségeket és rosszabb árfolyamokat jelent.
- Ne feledkezzünk meg a hazai bank díjairól! – A külföldi ATM-díjakon túl saját bankod vagy szolgáltatód is számíthat fel nemzetközi díjakat. Érdemes utazás előtt tájékozódni ezekről.
- Használjunk díjmentes bankkártyát: A Wise számla és kártya használata nem alkalmaz rejtett árfolyam felárat, és alacsony készpénzfelvételi díjakkal dolgozik. A Wise kártyával az utazók 2 ingyenes készpénzfelvételt vehetnek igénybe, amíg el nem érik a 150 000 HUF limitet. 150 000 HUF felett minden készpénzfelvétel után 2,65% és a 2 készpénzfelvétel után 200 forint díjat számít fel a cég.
- Használjunk közvetlenül bankfiókban vagy banképület előtt elhelyezett ATM-eket a nyitvatartási időben. Ezek általában biztonságosabbak és kevesebb extra díjat számítanak fel, mint a turistás területeken elhelyezett különálló automaták.
- Ha a kártyánk fix díjat számít fel tranzakciónként, ezért érdemes ritkábban, de nagyobb összeget felvenni.
Figyeljünk a napi limitekre, ellenőrizzük a saját bankunk napi készpénzfelvételi limitjét, valamint a külföldi ATM által alkalmazott korlátozásokat is. Egy kis előrelátással a nyaralás nemcsak kellemesebb, de költséghatékonyabb is lehet. Ne hagyjuk, hogy a rejtett ATM-díjak elrontsák a tengerparti nyugalmat vagy a hegyi túrák örömét.
