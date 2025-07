Egyre több magyarnak van ilyen csodaszámlája: szép pénzt fizetnek most a bankok a csatlakozóknak

Nagy Béla Ádám Link a vágólapra másolva

Miközben a magyar lakosság egy része még mindig készpénzben tartja megtakarítását, a bankok már gőzerővel készítik fel a jövő generációját a digitális pénzkezelésre. A 14–18 év közötti fiatalok ma már nemcsak zsebpénzt kapnak, hanem saját bankszámlát, mobilbanki applikációt és egyre gyakrabban személyre szabott ajánlatokat is. A cél világos: a pénzintézetek időben be akarják csatornázni a jövő ügyfeleit és ezért akár promóciós jóváírásokat is hajlandóak adni.

Ma már szinte nincs olyan nagy hazai bank, amely ne kínálna kifejezetten 14 év felettieknek szóló bankszámlát. Ezek jellemzően díjmentesek, vagy minimális költséggel járnak, és olyan funkciókat is kínálnak, amelyeket korábban csak felnőtteknek tartottak fenn: érintéses fizetés, QR-kódos utalás, tranzakciók real-time követése vagy a Google Pay/Apple Pay integráció. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A bankok nem véletlenül vadásznak a fiatalokra, hiszen az új ügyfelek megszerzése egyre nehezebb, hiszen a digitális verseny fokozódik, a fiatalok pedig kevésbé lojálisak. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy minél előbb kialakuljon a bankolási szokás, és az első bankszámlát nyitó fiatal hosszú éveken át maradjon ügyfél. A kutatások szerint azok, akik 14–18 éves korukban már használtak bankszámlát és mobilbankot, nagyobb eséllyel maradnak ugyanannál a banknál 20–30 éves korukban is. Ez pedig hosszú távon hitel-, befektetés- és biztosítási termékekre is kiterjedhet. A szülő is szemmel tarthat A 14–18 éves korosztály számára nyitott számlák többségénél szükség van szülői hozzájárulásra vagy közös számlakezelésre. A szülők dönthetik el, hogy milyen mértékű hozzáférést adnak a gyereknek: korlátozhatják az utalásokat, figyelhetik a költéseket. Ez a rendszer kétélű: egyrészt javítja a pénzügyi tudatosságot, másrészt a bankok szempontjából erős elköteleződést jelent, hiszen gyakran a szülők is ugyanannál az intézménynél bankolnak. Mit kínálnak a bankok? Nézzük végig pénzintézetenként, hogy mire számíthatnak a fiatal ügyfelek a bankok részéről. A Pénzcentrum körbekérdezte a hazai pénzintézeteket az aktuális ajánlatokról és arról is, kaphatnak-e promóciós jóváírásokat a fiatal ügyfelek. A K&H Bank 18 év alatti ügyfelek számára kétféle ifjúsági számlacsomagot kínál: a 6–14 éves gyerekeknek szóló, valamint a 14–18 éves diákoknak kialakított verziót. A 14 éves korig elérhető számlacsomag fő célja, hogy biztonságos helyet biztosítson a gyermek pénzének azon részére, amit csak alkalmanként használna. A bankszámla névlegesen a gyermek tulajdona, de a szülő rendelkezik a számla felett, vagyis ő kezelheti a befizetéseket, kiutalásokat, illetve áthelyezheti az összeget megtakarítási számlára. A számlavezetés teljesen díjmentes, és a hozzá kapcsolódó megtakarítási számla is ingyenesen nyitható, amely külön pénzgyűjtésre szolgál. Az EBKM mértéke 0,05 és 0,15 százalék között mozog. Emellett a számla havi egy alkalommal lehetőséget ad díjmentes készpénzfelvételre K&H bankfiókban és belföldi ATM-en keresztül - ismertették. A pénzintézet a 14–18 év közötti diákok számára elérhető ifjúsági számlacsomagja kedvező feltételekkel biztosít pénzügyi szolgáltatásokat. A bankszámla havi díja 0 forint, így a diákok díjmentesen használhatják az alapszolgáltatásokat. Az első évben a Mastercard típusú bankkártya díjmentes, ezt követően évente 4 529 forintba kerül, ám ez az összeg 50%-os kedvezménnyel vehető igénybe. A csomag tartalmaz egy ingyenes online megtakarítási számlát is, amelyhez tervezőfelület is tartozik, segítve a pénzügyi célok elérését. Az e-bank és mobilbank szolgáltatások havidíj nélkül használhatók, így a fiatalok egyszerűen és költségmentesen kezelhetik pénzügyeiket digitálisan. A mobilinfo SMS szolgáltatás igénybevételéhez nincs havidíj, az SMS-üzenetek díja viszont 29 forint. A készpénzfelvétel belföldön K&H ATM-ből havonta kétszer díjmentesen lehetséges, amennyiben a jogszabályban meghatározott nyilatkozatot előzetesen megtették. Az OTP Junior számla 12–18 év közötti fiataloknak augusztus 10-ig történő megnyitása esetén 20 000 forintos egyszeri jóváírást kínál, amennyiben a számlához kapcsolódó Mastercard bankkártyával legalább öt vásárlás történik a számlanyitást követő 30 napon belül, valamint a Persely funkció is igénylésre kerül az internet- vagy mobilbankban. A jóváírást a 12–13 éves ügyfelek számláján, míg a 14 éves vagy idősebbek esetében a Perselyben írják jóvá legkésőbb október 31-ig. Az Ügyfélajánló program keretében további akár 10 000 forint jóváírás is elérhető, ha az ajánlott ügyfél – aki lehet Junior számlás is – legalább 10 000 forint értékben vásárol bankkártyával, valamint 7–24 éves kor esetén további 10 000 forint jóváírás érkezik a számlájára augusztus 31-ig. A számlavezetés díjmentes, és a Mastercard Junior kártya kibocsátása, illetve éves díja sem kerül semmibe 24 éves korig. Külföldi utazás során Árfolyam+ kedvezmény aktiválható, valamint a Junior Kedvezményprogramban havonta 5–30% pénzvisszatérítés érhető el egyes partnereknél történő vásárlások után. A 14. életév betöltését követően elérhető az internet- és mobilbank, ezek használata díjmentes, ahogyan havi 100 000 forintig az elektronikus átutalások is. A CIB Bank két különböző bankszámlát kínál a fiatalok számára, amelyek életkorhoz igazított feltételekkel és funkciókkal rendelkeznek. Az ECO Start Bankszámla a 7. életévüket betöltött, de a 14. életévüket még be nem töltött kiskorúak számára érhető el. A számlanyitás kizárólag bankfiókban történhet, és elegendő hozzá az egyik törvényes képviselő jelenléte. A gyermek számára biztosított elektronikus csatornák kizárólag lekérdezési jogosultságot nyújtanak, így a számla önálló használata ebben a korosztályban még nem lehetséges. A számlához nem kapcsolható két ingyenes készpénzfelvétel, és a CIB Welcome Ügyfélajánló programban sem vehetnek részt a 18 év alatti ügyfelek - közölték. Ezzel szemben az ECO FirstStep Bankszámla a 14. életévüket betöltött, de a 18. életévüket még be nem töltött fiataloknak szól. Ebben az esetben is csak bankfiókban nyitható meg a számla, azonban a folyamatban a fiatalnak és törvényes képviselőjének egyaránt jelen kell lennie, és mindkettőjük aláírása szükséges a dokumentumokon. A számlához kapcsolódó elektronikus csatornákat már részben önállóan is használhatja a fiatal, néhány funkció korlátozásával. A 16. életév betöltése után lehetőség van a két ingyenes készpénzfelvétel beállítására, továbbá a számlatulajdonos részt vehet a CIB Welcome Ügyfélajánló programban is. Az Erste Bank esetében már 0 éves kortól elérhetővé teszi a Cseperedő számla megnyitását, amire a szülők utalhatnak pénzt. Bankkártyát 7 éves kortól lehet igényelni, diákszámlára pedig 14 éves kortól lehet váltani. A diákoknak szóló számlacsomagja – az Erste Diákszámla – többféle kedvezményt és kényelmi szolgáltatást kínál a 14 és 26 év közötti fiatalok számára. Az Erste EgySzámla díjcsomag keretében a diákok 0 forintos havi ügyfélkapcsolati díj mellett vezethetnek korlátlan számú forint- és devizaszámlát, amennyiben érvényes diákigazolvánnyal rendelkeznek, és elektronikus bankszámlakivonatot igényelnek. A csomag része az ingyenes internetbanki, mobilalkalmazási és TeleBank szolgáltatás, valamint szabadon választható betéti bankkártya is elérhető a számlához. A bankkártyás vásárlás díjmentes mind belföldön, mind külföldön. Fontos előnye a számlának, hogy a 16. életévüket betöltött diákok – előzetes nyilatkozat alapján – havonta két alkalommal, összesen 150 000 forintig díjmentesen vehetnek fel készpénzt belföldön. Ez a konstrukció ideális választás lehet azoknak a fiataloknak, akik aktívan használják a digitális banki szolgáltatásokat, és szeretnének költséghatékonyan bankolni a tanulmányaik ideje alatt. A Gránit Bank Diákszámlája esetében a számlavezetés és a bankkártyás vásárlás teljesen ingyenes, valamint az eBank, NetBank, TeleBank és VideóBank szolgáltatások havidíja is 0 forint, mivel ezek a csomag részét képezik. A belföldi forintátutalások NetBankon vagy eBankon keresztül havi 50 000 forintig díjmentesek, ezt követően 0,55%-os díjat számítanak fel (legfeljebb 22 000 forintig). A rendszeres forintátutalás és a csoportos beszedés egységesen 0,50%-os díj mellett vehető igénybe, maximum 18 000 forintig. A kedvezményes belföldi készpénzfelvétel főbankkártyával 0,90%-os költséggel jár. A diákszámlához iSMS szolgáltatás is igényelhető díjmentesen, ugyanakkor klasszikus SMS alapú értesítések nem érhetők el. Ez a számlacsomag ideális választás lehet azoknak a fiataloknak, akik elsősorban online intézik pénzügyeiket, és alacsony költségű, digitális megoldásokat keresnek. A banki junior számlák valóban jó eszközök lehetnek a pénzügyi nevelésre, feltéve, hogy nem csak „ingyen pénzért" nyitjuk meg őket. A tudatos költés, a célzott megtakarítás és az app-alapú tranzakciók megismerése fontos lépcsőfokok lehetnek a fiatalok pénzügyi önállóságához vezető úton. A bankok pedig közben egy hűséges ügyfélbázist építenek ki – akár egy életre. A kérdés az, találkoztál-e ilyen jellegű számlanyitási akciókkal? Részt vettél bennük?

Címlapkép: Getty Images

