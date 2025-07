Brutálisak a torlódások az Adriához vezető úton: 80 kilométert 3 óra alatt lehetett megtenni

Már nemcsak a hétvégék, hanem a hétfők is komoly próbára teszik az Adria felé induló autósokat: Zágráb környékén rendszeressé váltak a többórás torlódások. A horvát autóklub azt tanácsolja, aki teheti, inkább a hét közepén induljon útnak – és ha lehet, ENC-készülékkel, írja az Infostart.

Az idei nyárban nemcsak a hétvégék jelentenek kihívást az Adria felé tartó autósoknak: már hétfőnként is jelentős torlódások alakulnak ki a horvát autópályákon, különösen Zágráb környékén. Július közepén például a lučkói fizetőkapunál 16 kilométer hosszú kocsisor állt a tenger irányába, amely délutánra is csak 13 kilométerre csökkent – számolt be róla az Index a horvát autóklub (HAK) adatai alapján.

A legnagyobb torlódások rendszerint két csomópont környékén jelentkeznek, mindkettő Zágrábtól délre található: a hírhedt lučkói fizetőkapunál, illetve a bosiljevói elágazásnál. Július 21-én már a Sveta Helena fizetőkaputól kezdődtek a torlódások, és kisebb megszakításokkal egészen Karlovacig, mintegy 80 kilométeren át tartottak. Ezt a szakaszt közel három óra alatt lehetett megtenni.

A HAK azt tanácsolja a külföldi autósoknak, hogy lehetőség szerint kerüljék el az utazást szombaton, vasárnap vagy hétfőn. A legjobb választás az út megkezdésére a hét közepe, például szerda vagy csütörtök lehet.

Az ENC-készülékek – amelyek elektronikus útdíjfizetést tesznek lehetővé – szintén sokat segíthetnek: használatukkal elkerülhetők a hosszú sorok a fizetőkapuknál, mivel külön sávokat biztosítanak az ENC-s autósok számára. Az eszköz lehetővé teszi a megállás nélküli áthaladást, így gyorsítva az utazást.

A horvát fizetőkapus rendszer azonban nem sokáig marad velünk: a tervek szerint 2026 harmadik negyedévében teljesen megszűnik. Helyét az MLFF (Multi Lane Free Flow) rendszer váltja fel, amely többsávos, megállás nélküli díjfizetést tesz lehetővé, írja az Economx.

Az új rendszer két technológiát ötvöz:

DSRC (Dedicated Short-Range Communication): egy járműbe szerelt fedélzeti egységgel működő rádiós kommunikáció,

ALPR (Automatic License Plate Recognition): rendszámfelismerő kamerákon alapuló rendszer.

Az autósok a jövőben szabadon választhatnak a két megoldás között. Az ENC-készülékek továbbra is használhatók maradnak, míg a készpénzes vagy kártyás fizetést kedvelők az ALPR rendszerhez történő regisztráció után, rendszámuk alapján és előre megadott fizetési móddal rendezhetik az útdíjat.