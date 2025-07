Horvátországi nyaralás 2025: végre eltűnnek a gyűlölt fizetőkapuk az autópályákról

Horvátország két éven belül megszünteti a fizetőkapus autópályadíj-rendszert, és egy elektronikus, rendszámfelismerésen alapuló megoldással váltja fel – erősítette meg Herczeg Ivana, a Horvát Idegenforgalmi Közösség vezetője lapunknak. A cél, hogy gyorsabbá és kényelmesebbé tegyék az utazást a nyári csúcsidőszakban is. A vele készült interjúban szó esett még a magyar turisták szokásainak változásáról, az infláció hatásairól, valamint a fenntartható szálláshelyek és a luxusvillák terjedéséről is.

Pénzcentrum: Milyen vendégszámokra számítanak 2025 nyarán? Hogyan alakul a magyar turisták aránya az elmúlt évekhez képest?

Herczeg Ivana: Horvátország továbbra is a legnépszerűbb tengerparti úti cél a magyar turisták körében. Idén eddig közel 300.000 magyar látogatott Horvátországba, ami körülbelül 1,2 millió vendégéjszakát jelent. Ez a szám a tavalyi év azonos időszakához képest enyhe, körülbelül 1–2%-os csökkenést mutat.

A jelenlegi trendek alapján hasonló éves összesített adatokra számítunk, a magyar turisták érdeklődése továbbra is stabil a horvát tengerparti úti célok iránt. Figyelembe véve, hogy a magyar piac az elmúlt években folyamatosan növekedett (a Covid-időszak kivételével), megerősíthetjük, hogy a TOP 10 küldőpiac közé való bekerülés nagy siker lenne.

Mely régiók és városok a legnépszerűbbek jelenleg?

Ahogy az elmúlt években is, a leglátogatottabb régiók Kvarner és Isztria. A magyar utazók körében a legnépszerűbb úti célok közé tartozik Crikvenica, Rovinj, Vir, Opatija és Poreč.

Változott az utazók viselkedése, szokásai – például foglalási időpont, utazás hossza, költési hajlandóság?

Az utóbbi szezonokban észlelhetőek bizonyos változások az utazási szokásokban és viselkedésben. Horvátország közelségének köszönhetően a magyar utazók gyakran az utolsó pillanatban hozzák meg döntésüket, ez továbbra is jellemző trend. Ugyanakkor egyre több olyan foglalást is látunk, amelyeket jóval előre, akár hat hónappal korábban tesznek meg.Az idei évben eddig az átlagos tartózkodási idő valamivel több mint négy nap volt. Ez jellemző az előszezonra, amikor sok magyar utazó rövidebb, hétvégi utakat választ. Ahogy belépünk a főszezonba, az átlagos tartózkodási idő várhatóan nő, mivel a turisták hosszabb időt töltenek Horvátországban a csúcsidőszakban.

EZ IS ÉRDEKELHET Horvát tengerparti nyaralás 2025: ilyen éttermi árakra számíts idén nyáron Drága lett Horvátország? Egy magyar Facebook-felhasználó számlái alapján vizsgáltuk meg az éttermi árakat a tengerparton.

Hogyan érinti a jelenlegi infláció a horvátországi turisztikai szolgáltatásokat? Érezhető áremelkedés a vendéglátásban vagy szállásoknál?

Horvátország sem kivétel az infláció hatásai alól – a turisztikai szektorban az árak emelkedtek, ahogyan sok más európai úti cél esetében is. A költségnövekedés mind a vendéglátásban, mind a szálláshelyeken érzékelhető, az árkorrekciók igazodnak az általános piaci trendekhez. Mindezek ellenére Horvátország továbbra is jó ár-érték arányt kínál, és a nemzetközi – köztük a magyar – kereslet erős maradt. A turisták továbbra is Horvátországot választják a szolgáltatások minősége, a természeti szépségek és a biztonság miatt.

Milyen fejlesztések történtek a szállodaiparban az elmúlt évben? Nyíltak-e új hotelek, apartmanok, különleges szállásformák?

Az elmúlt évben a horvát szállodaipar jelentős növekedésen és diverzifikáción ment keresztül, mind a nagy nemzetközi márkák, mind az egyedi, butik jellegű kínálat révén. A klasszikus tengerparti szállodákon túl ma már üzleti szemléletű üdülők, városi luxusszállások, wellness központok, butik szigeti menedékek és vidéki farmházak is elérhetők. A luxusvillák és privát szállások látványosan növekedtek: modern tengerparti villák, felújított vidéki házak végtelenített medencékkel, kulturális élmények, mint például sajtkészítő vagy lovas workshopok Isztriában – ezek mind vonzóak a nyugalomra és hitelességre vágyó utazók számára. Kis léptékű wellness-retritek és butik üdülők is terjednek, főként a szigeteken és a belső területeken, személyre szabott és fenntartható élményeket kínálva.

Van minőségi ugrás a szolgáltatási színvonalban? Hogyan biztosítják az egységes vendégélményt?

Igen, az elmúlt években egyértelmű minőségi ugrás történt a szolgáltatási színvonalban Horvátország-szerte. Ezt több tényező is elősegíti, például a nemzetközi szállodaláncok megjelenése strukturált minőségbiztosítási rendszereikkel, egységesített szolgáltatási protokollokkal és a személyzet folyamatos képzésével. Ahogy Horvátország egyre igényesebb, főként prémium és luxus szegmensbe tartozó vendégeket vonz, a szolgáltatók emelik színvonalukat, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. Az egységes vendégélmény biztosítása érdekében az országos és regionális turisztikai hivatalok támogatási programokat kínálnak a kis- és középvállalkozások számára minőségtanúsítás, képzések és digitalizáció révén.

A kapus autópályadíj-rendszer jelenleg sok turista számára kényelmetlen és lassú. Mennyire érzékelik ezt problémaként az utazók visszajelzései alapján?

Sajnálattal kell megerősítenem, hogy ez valóban az egyik leggyakoribb panasz a magyar turisták körében. Bár Horvátországnak jól kiépített autópálya-hálózata van, amely összeköti a magyar határt szinte minden tengerparti célponttal, a nyári hónapokban az utazás nem mindig gyors.

Horvátországba évente több mint 20 millió turista érkezik, közülük sokan autóval elérhető országokból, például Szlovéniából, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából és Magyarországról. Mivel ezek az utazások túlnyomórészt a nyári főszezonban történnek, nem meglepő, hogy az autópályák túlterheltek lehetnek.

Felmerült-e a rendszer korszerűsítése – például elektronikus, matrica alapú megoldás bevezetése, ahogyan azt több közép-európai országban is használják?

Igen, jelenleg is fejlesztés alatt áll egy új autópályadíj-beszedési rendszer. A szerződést tavaly szeptember végén írták alá, a bevezetés pedig egy kétéves időszak alatt fog megvalósulni. A rendszer bevezetésével eltávolítják a kapukat és sorompókat, és a DSRC (Dedicated Short-Range Communication) és ALPR (Automatikus Rendszámtábla-Felismerés) technológiák kombinációjára fog épülni. A felhasználók regisztrálhatnak majd egy weboldalon, mobilalkalmazásban, értékesítési irodákban vagy az autópálya belépési pontjain. Az ENC-eszközt használók továbbra is használhatják eszközeiket, mások pedig regisztrálhatják rendszámukat, és összekapcsolhatják egy érvényes fizetési móddal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Fontos, hogy továbbra is a megtett távolság alapján történik majd a díjszámítás, és az új rendszer bevezetésével nem terveznek áremelést.

Mennyire terjednek a környezetbarát, fenntartható szálláshelyek Horvátországban?

A környezetbarát és fenntartható szálláshelyek egyre elterjedtebbek Horvátországban, ami tükrözi a globális turisztikai trendeket és az ország felelős turizmus iránti elköteleződését. Számos hotel, kemping és magánszállás rendelkezik már fenntarthatósági tanúsítvánnyal, mint például az EU ökocímke, a Green Key vagy a Travelife. Ezek az ingatlanok energiatakarékos intézkedéseket vezetnek be, csökkentik a vízfogyasztást, minimalizálják a hulladékot, és helyi forrásból származó termékeket használnak. Különösen a tengerparton és a szigeteken nőtt az öko-kempingek és glamping üdülőhelyek száma, amelyek napenergiát, komposztálást, természetes anyagokat használnak, és minimális környezeti terheléssel működnek.A kevésbé fejlett, belső területeken sok agroturisztikai szállás saját élelmiszert termel, támogatja a biodiverzitást, és megőrzi a helyi kultúrát. Egyes célterületek, például Isztria vagy bizonyos szigetek aktívan támogatják a fenntarthatóságot öko-címkézéssel, desztináció-menedzsmenttel és zöld vállalkozások támogatásával.

Bár a hagyományos szállások még mindig dominálnak, a környezetbarát opciók folyamatosan bővülnek – különösen a prémium és butik szegmensben –, így minden évben egyre több választási lehetőséget kínálnak a tudatos utazóknak.

Melyek a legfontosabb turisztikai fejlesztések, amelyeket idén vagy a közeljövőben terveznek? Lesznek például új strandok, rendezvényhelyszínek, természetvédelmi zónák?

Horvátország számos turisztikai infrastrukturális projektbe fektet, hogy egész éves, fenntartható úti célként váljon még vonzóbbá. A fontosabb fejlesztések közé tartozik a Žnjan strand. Split legnagyobb strandja megújul, parkosított strandokkal, több mint 800 fával, 13 ezer cserjével, játszóterekkel, amfiteátrummal, kávézókkal, üzletekkel és korszerű infrastruktúrával. A Horvát Királyság megalakulásának 1100. évfordulója alkalmából a nin-i Turisztikai Hivatal természetvédelmi projektet valósít meg. A cél a Nin-lagúna egyedi ökoszisztémájának védelme, a NATURA 2000 élőhelyek jelentőségének bemutatása, és ökológiai akciók szervezése a strand hosszú távú megőrzéséért.

Hogyan pozicionálja magát Horvátország a nemzetközi versenyben: milyen imázst épít a turizmusban?

Horvátország úgy pozicionálja magát, mint egy sokszínű, magas színvonalú és fenntartható úti cél, amely jóval többet kínál a híres tengerpartnál. Bár Horvátország legismertebb az Adriai-tenger és a szigetek miatt, stratégiai irányváltás zajlik a belső területek, kulturális örökség, gasztronómia, természetvédelmi parkok és aktív turizmus – például túrázás, kerékpározás, wellness és vidéki élmények – irányába.

A tömegturizmus helyett egyre inkább a hosszabb tartózkodásokat, többet költő vendégeket és az egész éves turizmust célozza meg. Ennek része a luxusszállodák, wellnessközpontok és konferenciaturizmus infrastruktúrájának fejlesztése. Az olyan kampányokon keresztül, mint a „Croatia – Full of Life”, az ország biztonságos, könnyen elérhető és érzelmileg vonzó úti célként mutatkozik be – a mediterrán báj és a közép-európai vendégszeretet ötvözeteként.