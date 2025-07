Ezeket a hibákat te is elköveted a strandon – és észre sem veszed!

Csobbanás a vízbe, lángosmajszolás a medence partján, napszemüveg mint hajráf; ezek csak néhány velejárói a nyárnak, de vajon kellőképp illemtudóan viselkedünk a kánikulában? A JTI felkérésére Dr. Kibédi-Varga Katalin protokoll- és etikett szakértő összegyűjtötte azokat a vízparti élethelyzeteket, amikben - ha némi körültekintéssel járunk el - mindenki pihenése nyugodtan telhet.

Vakáció előtt sokféle gondolat felütheti a fejét a megfáradt munkavállalókban, de az illemtudatos nyaralás érdekében aligha hívnak össze családi kupaktanácsot. Ez rendben is van így, hiszen a szabadság végre alkalmat ad rá, hogy egy időre eltűnjenek a kötöttségek, de ilyenkor is érdemes támaszkodni az örökérvényű „élni és élni hagyni” szabályra, főleg akkor, ha egy hűs medencében vagy árnyékos vízparton pihenünk.

Kezdjük az alapokkal!

Bármilyen hívogató is a medence a nyári melegben, mielőtt átadnánk magunkat az önfeledt lubickolásnak, mindig zuhanyozzunk le! Így lemoshatjuk magunkról az izzadságot, az olajokat és a kozmetikumokat, ezzel hozzájárulva a víz tisztaságához. Ha már bent vagyunk, tartsuk tiszteletben mások személyes terét! Ügyeljünk a többi úszóra, főleg forduláskor és előzéskor, nehogy akaratlanul sérülést okozzunk. Érdemes a fürdőruhát is gondosan megválasztani; legyen tiszta, ami jól illeszkedik ránk, még úszás közben is.

Rend a lelke mindennek!

Könnyedén el tudja rontani a vízparti idillt, ha a törölközőt szeméttel, csikkekkel vagy elhasznált dohánytöltetekkel teleszórt fűre lehet csak leteríteni. Ügyeljünk rá, hogy a hulladékot mindig eltakarítsuk magunk után, és sose hagyjuk csak úgy sorsára ideiglenes táborhelyünk! Ha szabadtéren tartózkodunk, a hevített dohánykészüléket használóknak akkor is hasznos előre megnézniük, hogy vannak-e kijelölt helyek a dohányzásra, és ha igen, vegyék ezeket igénybe. Nyaralótársaink hálásak lesznek az erőfeszítéseinkért.

Fürdőruhás falatozás: igen vagy nem?

A vízpart nem a rideg szabályok helyszíne, de néhány illemszabályt még itt sem javasolt elfelejteni. Sokan megéheznek a napon töltött gondtalan órák után és a környékbeli éttermek vagy büfék felé veszik az irányt. Természetesen nem kell, hogy legyen nálunk egy tartalék kisestélyi, az viszont már illendő, hogy legalább egy strandkendőt magunkra terítsünk, mielőtt asztalhoz ülnénk, de még jobb, ha erre az időre felveszünk egy trikót vagy egy strandruhát. Ha csomagoltunk magunkkal ételt és a parton szeretnénk elfogyasztani, ügyeljünk rá, hogy tartsunk némi távolságot a víztől, így vigyázva a tisztaságára.

A nagy napszemüveg-dilemma

Szemen, hajban, vagy pólóra csíptetve? Számos módon viselhetjük a napszemüveget, de ezek közül nem mind illendő! Amint belépünk valahova, le kell venni a napszemüveget, de hová tegyük? Sokan egy laza mozdulattal feltolják a fejünkre, de a napszemüveg nem hajráf! Elegánsabb, ha egyszerűen a kezünkben tartjuk vagy ideiglenesen letesszük valahová. Akkor se viseljük, ha beszélgetünk másokkal, kivéve ha nagyon érzékeny a szemünk a fényre, de legalább a köszönés erejéig ilyenkor is vegyük le egy pillanatra, majd jelezzük társaságunknak, hogy miért van rajtunk.

A strandetikett alapjai tehát nem sokban különböznek más életterületekétől; figyeljünk a környezetünkre, tartsuk tiszteletben mások pihenését és személyes terét, így hozzájárulva ahhoz, hogy senki álomvakációja ne váljon rémálommá.