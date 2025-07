Káosz jöhet a nyári égbolton: a Wizz Air most ebbe a funkcióba helyezte a túlélés kulcsát

A Wizz Air utasai ezentúl egyszerűbben követhetik nyomon és kezelhetik a járataikat a légitársaság mobilalkalmazásának új, My Journey nevű funkciójának segítségével. Ez a fejlesztés is része a Wizz Air idén bejelentett Costumer First Compass nevű programjának, amelyen keresztül a légitársaság mintegy 14 milliárd eurónyi beruházással javítja az ügyfélémény különböző területeit a következő három éven belül.

A repülés népszerűbb, mint valaha: az idei nyári légiforgalom összességében 5%-kal meghaladja a 2024-es adatokat, és már túllépte a járvány előtti szintet is. Mindez az egyes európai régiókban a légiforgalmi irányítás terén tapasztalható kapacitáshiánnyal, valamint a kontinens-szerte várható szélsőséges időjárási körülményekkel együtt olyan fennakadásokat okozhat, amelyek kívül esnek a légitársaságok hatáskörén.

A My Journey funkció éppen ezért teljes irányítást biztosít a Wizz Air utasai számára a váratlan fennakadások esetén. A már eddig is biztosított telefonos és e-mailes értesítések mellett a Wizz Air applikációjában ezentúl minden szükséges információt egy helyen is megtalálható:

Teljes körű, valós idejű nyomon követés: az utasok lépésről lépésre követhetik a járatuk állapotát (check-in, beszállási idő, kapuszám);

Azonnali segítség: az utasok számára azonnal látható, hogy jogosultak-e étkezési kuponra vagy szállodai elhelyezésre;

Közvetlenül elérhető jogosultságok: a fennakadás és késés esetén járó jogosultságokat (pl. étkezési kupon, szállás, kártérítés) az utasok közvetlenül az alkalmazáson belül beválthatják;

Közvetlen döntési lehetőség: fennakadás esetén az utasok az alkalmazáson belül átnézhetik és kiválaszthatják az alternatív utazási lehetőségeket (újrafoglalás, visszatérítés vagy a légitársaság által javasolt új járat elfogadása).

„Az utazás nem csupán a repülésről szól, hanem arról is, hogy az utas úgy érezze, övé az irányítás a frusztráló pillanatokban is” – hívja fel a figyelmet Spák Boglárka, a Wizz Air ügyfélélményért felelős vezetője. „A My Journey egy átfogó megoldás, amellyel valós idejű frissítéseket és szolgáltatásokat biztosítunk ügyfeleinknek, hogy saját preferenciáik szerint kezelhetssék az utazásukat. Kiemelten fontos volt számunkra, hogy ezt az új funkciót már a nyári csúcsidőszakban bevezessük, amikor a légiközlekedésben gyakrabban előfordulnak fennakadások a szélsőséges időjárás miatt, valamint az európai légiforgalmi irányításhoz köthetően. A My Journey egy újabb fontos lépés a Customer First Compass programunkban tett vállalásaink teljesítése felé.”

Az új My Journey funkció újításait a légitársaság már a héten elkezdi fokozatosan bevezetni. Mindenki, aki letöltötte az alkalmazást és bejelentkezett a fiókjába, automatikusan megkapja a frissítést az általa beállított nyelven.

A Wizz Air mintegy 14 milliárd eurós beruházással fejleszti utasai ügyfélélményét a következő három évben a nemrég bejelentett Customer First Compass programjának négy alapvető pillérére - a termékre, az árra, a szolgáltatásra és a kommunikációra - fókuszálva. A program magába foglalja a csúcstechnológiai beruházásokat, a megbízhatóság növelését, valamint a magasabb szintű ügyféltámogatás biztosítását annak érdekében, hogy a légitársaság pontossabb, megfizethetőbb és innovatívabb utazást nyújtson.