Így lehet teljesen ingyen vagy komoly kedvezménnyel bejutni a fizetős balatoni strandokra

A Balatonnál rengeteg fizetős strand működik, különösen a népszerűbb üdülőtelepüléseken. Bár a belépőjegyek ára sok helyen eléri vagy akár meg is haladja a kétezer forintot, több településen is akadnak olyan időszakok, amikor a strandokra ingyen vagy kedvezményesen lehet bejutni. Ezek az idősávok jellemzően kora reggelre és késő estére esnek, de néhol már a délutáni óráktól is csökkentett árakkal találkozhatunk. A következőkben ezekről a lehetőségekről olvashatsz, konkrét példákkal a Balaton partjáról.

Az egyik legkiemelkedőbb település ebből a szempontból Balatonalmádi. Itt négy fizetős strand is működik – a Wesselényi, a Budatava, valamint a Káptalanfüredi nagy- és kisstrand –, amelyek mindegyike biztosít reggeli és esti ingyenes belépési lehetőséget. A reggeli úszás kedvelői minden nap 7 és 7:45 között díjmentesen léphetnek be a strand területére, még azelőtt, hogy a pénztárak megnyílnának. Délután négytől este hétig már nem teljes árú jegyet kell váltani, hanem kedvezményes belépőket kínálnak. Este hétkor a pénztár bezár, de a strand kapui továbbra is nyitva maradnak, így 19 és 22 óra között ismét ingyenes a belépés.

Hasonló lehetőségeket találunk Alsóörsön is, ahol a fizetős strand reggel 8 óráig díjmentesen látogatható. Ez ideális azoknak, akik a napot egy frissítő reggeli csobbanással szeretnék indítani. Este fél nyolctól ismételten nem kell jegyet váltani, így a strand nyitvatartási idejének utolsó szakaszát már bárki ingyen élvezheti.

Balatonkenesén, az Alsóréti fizetős strandon az esti időszakban biztosítanak díjmentes belépést. Itt a strand hivatalosan este nyolcig tart nyitva jeggyel, azonban nyári estéken egészen 23 óráig bent lehet maradni, így a 20 óra utáni belépés már nem igényel jegyvásárlást. Ez háromórás ingyenes fürdőzési lehetőséget jelent a fizetős strand keretein belül.

Szintén érdemes megemlíteni Balatonmáriafürdőt, ahol a Gróf Széchényi Imre téri fizetős strand este hatkor zár, de az azt követő két órában, tehát 18 és 20 óra között, már ingyenesen látogatható a partszakasz. Ez ideális lehet azoknak, akik elkerülnék a napközbeni hőséget, de még világosban szeretnének fürdőzni egyet.

Ezek az időszakok nem csupán anyagi szempontból kedvezőek: sokan tapasztalják, hogy reggel vagy este sokkal nyugodtabb a strand, kevesebb a látogató, így a fürdés vagy napozás is pihentetőbb. Fontos azonban tudni, hogy ezekben az időszakokban a strand szolgáltatásai – például a büfék, vízimentők vagy zuhanyzók – nem feltétlenül működnek teljes kapacitással, és jellemzően nincs belépésre jogosító karszalag vagy ellenőrzés sem.

Összességében elmondható, hogy a fizetős balatoni strandokon több helyen is van lehetőség arra, hogy napi akár két időszakban is ingyen fürdőzhessünk. Balatonalmádi és Alsóörs kiemelkedően jó példák erre, de Balatonkenese és Balatonmáriafürdő is biztosít esti díjmentes fürdőzési lehetőséget. Ha valaki tudatosan tervezi meg balatoni strandolását, akár jelentős összeget is megtakaríthat, miközben ugyanúgy élvezheti a tópart nyújtotta élményeket.