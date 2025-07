Káosz az összes reptéren, sztrájkolnak a légiirányítók: nem jár kártérítés a magyar utasoknak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több mint 1500 járatot töröltek két nap alatt a francia légiforgalmi irányítók sztrájkja miatt, amely pénteken is folytatódik – épp a nyári utazási csúcs kezdetén. A munkabeszüntetés Párizstól Marseille-ig az összes francia repülőteret érinti, és már most közel 300 ezer utas menetrendjét borította fel, köztük a Wizz Air járatait is. A sztrájkot a légitársaságok rendkívüli körülményként kezelik, így kártérítés nem jár, de a jegyár visszatérítésére vagy átfoglalásra továbbra is van lehetőség. A szakértők azt javasolják: az utasok folyamatosan ellenőrizzék járatuk állapotát, és őrizzék meg a költségeiket igazoló bizonylatokat.

