Katasztrófa a Balatonnál: millió hal pusztulása várható

A tartós csapadékhiány miatt július első hetében megkezdődik a kényszerlehalászás a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halastavain. Fodor Ferenc haltermelési igazgató szerint a talaj felső rétegéből már 50-100 milliméter csapadék hiányzik, ezért több halastóból vizet kell átengedni olyan tavakba, amelyeket még nem tudnak lehalászni. A halállományt részben értékesítik, részben áthelyezik, egy részét pedig várhatóan a Balatonba telepítik, írja a Sonline.hu.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. kényszerű intézkedésekhez folyamodik a tartós szárazság miatt, ami miatt kritikus a vízszint a halastavakban.

A szárazság mértéke már olyan szintet ért el, hogy a talaj felső, körülbelül egy méteres rétegéből 50-100 milliméternyi csapadék hiányzik. Fodor Ferenc haltermelési igazgató elmondta, hogy az időnként lehulló 5-10 milliméteres záporok sem hoznak érdemi javulást, mivel a talaj azonnal elnyeli őket, a növények pedig elpárologtatják.

A társaság több mint 1100 hektárnyi halastavat kezel a Balaton déli partján, ezek egy része azonban már most is "fél vízen" áll, vagyis akár 50-60 centiméterrel is alacsonyabb a vízszint az ideálisnál.

A pogányszentpéteri gazdaság kisebb tavaiban található, "étkezési méretű" halakat horgásztelepítésre értékesítik, majd a vizet leengedik a mórichelypusztai halastavaknál. A varászlói tógazdaságban fokozatosan halásznak le.

Különösen súlyos a helyzet a Kőröshegyi-séd által táplált, 20 hektáros balatonföldvári halastavnál. Tavaly augusztus 20-a előtt egy héttel gyakorlatilag teljesen elpárolgott a víz, és idén is hasonló forgatókönyv rajzolódik ki. Július végére tervezik a lehalászását, mert addigra várhatóan ismét kiszárad.

A balatonszárszói halastó helyzete sem kedvezőbb, amelyet a Büdösgáti-vízfolyás táplál. Ennek vízhozama gyakorlatilag nullára csökkent, ami szintén azonnali beavatkozást tesz szükségessé.

A társaság vezetése tudatosan készült a vízhiányos időszakra. A tavalyi ősz rendkívül aszályos volt, a téli hónapok is gyakorlatilag csapadék nélkül teltek, így sem a talaj nedvességtartalma, sem a tavak vízszintje nem állt helyre. Ezért azokba a medrekbe, amelyeket most lehalásznak, olyan méretű halállományt telepítettek, amelyet nyáron a különböző piaci igények szerint értékesíteni lehet.

A helyzet nem precedens nélküli: 2022 nyarán történelmi aszály sújtotta Magyarországot, amikor a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halastavai is nagy gondokkal küzdöttek. Abban az évben több mint 60 hektárnyi terület maradt szárazon, és nem tudták feltölteni.