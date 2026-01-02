Az idei évi holdnaptár megmutatja mikor lesz 2026-ban telihold és azt is eláruljuk, mikor várható szuperhold, lesz-e kék hold vagy vörös hold ebben az évben.
Sajnálhatja, aki lemaradt az újévi napsütésről: hétvégén kapunk hideget, havat és szelet is
Változékony idő várható az év első hétvégéjén, és többfelé lehet eső, havas eső, havazás. Péntektől lehűlés kezdődik, a csúcsértékek vasárnap már csak mínusz 1 és plusz 4 Celsius-fok között alakulnak, miközben az éjszakák is fagyosak lesznek - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Pénteken tovább vastagszik a felhőtakaró, és elsősorban az ország déli, délkeleti felén várható zömmel eső, zápor, azonban délutántól a csapadéksáv dél felé tolódásával növekszik a havas esőbe, havazásba váltás esélye. Mindeközben az északnyugati, északi országrészben vékonyabbá válhat a felhőzet, több-kevesebb szűrt napsütés is lehet, ugyanakkor késő estétől már északon is nő a vegyes csapadék esélye. A déli, délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 8 fok között valószínű, de az északi határ menti részeken ennél pár fokkal hidegebb maradhat az idő.
Szombaton észak felől átmenetileg csökken a felhőzet, Magyarország északi felén pár órára a nap is kisüt, majd a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Északon hó, dél felé haladva havas eső, eső lesz a jellemző csapadéktípus, de reggel az átmeneti zónában néhol ónos eső sem kizárt. Napközben észak felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd estefelé északon újra lehet elszórtan havazásra számítani. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 fok között változik, de a szélvédett, kevésbé felhős északi helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 0 és plusz 5 fok között alakul.
Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, majd észak felől csökken a felhőzet, de a déli határszélen végig sok marad a felhő. Elszórtan alakulhat ki havazás, dél felé nő a csapadék előfordulásának esélye. A nyugati, északnyugati szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és 0, a csúcsérték mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
Ezek lehetnek a legnépszerűbb fiú- és lánynevek 2026-ban: ősmagyar és ultramodern név is van a listában
Már nem a Dominik, Olivér, Levente, vagy Luca, Hanna és Zoé a favorit? Gyopárok és Ugocsák, Dionok és Hedvigek törnek a babérjaikra.
A kutyák követése néhány éve még jóval körülményesebb volt: külön eszközök, bonyolult beállítások és nagy méretű nyomkövetők jelentették az egyetlen megoldást.
Erre kevés otthontulaj számított: komoly változás jön 2026-tól, fájdalmas rezsiárakat hozhat magával
A szakértők szerint a karbonvám bevezetése több mint 60%-kal csökkentheti Ukrajna EU-ba irányuló áramexportját.
Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól
Az Otthon Start program bejelentése látványosan átrendezte a hazai ingatlanpiacot 2025 második felében.
Elképesztő, ami történik: az Otthon Start hozhatja el a kánaánt temérdek lakásbérlőnek - ezzel csak nagyon kevesen számoltak
Az Otthon Start Program tartós ársapkát húzott a budapesti albérletpiacra szeptember óta, amely 2026-ban és akár azt követően is korlátozhatja majd a bérleti díjak emelkedését.
2025-ben az új építésű átadott lakások száma várhatóan valahol 11 és 12 ezer darab között alakul, de 2026-ban ez az érték akár meg is duplázódhat.
Mikor van szilveszter és újév napja? Mit ünneplünk szilveszterkor? Hagyományok, népszokások, babonák újévkor
Az újévi jelképek közé tartozik a négylevelű lóhere, a lópatkó és a malac, valamint a kéményseprő is.
A virsli már nem olcsó alapélelmiszer: Magyarországon két évtized alatt hétszeresére nőtt az ára. Mi áll a drágulás mögött, és mit kapsz a pénzedért?
2026 számos fontos változást hoz a mindennapi életben, amelyek a bérekre, a támogatásokra és juttatásokra is hatással lesznek.
Állati jó tanácsok Szilveszterre! Szilveszteri PetárdaSTOP-ot kérnek az állatvédők! Nem csak emberre, állatra is veszélyesek a Szilveszteri tűzijátékok!
Sarkvidéki hideg tör be az országba: ilyenkor különösen fontos a vízmérők és vízvezetékek megfelelő védelme a fagykárok ellen.
Az alábbi útmutatóban életmódbeli, karrier- és pénzügyi kérdéseket is találsz, amelyek segítenek átlátni, honnan indultál, hova jutottál, és merre érdemes tartanod a következő évben.
A tojás az egyik leggyakrabban használt alapélelmiszer, mégis sokan hibáznak a tárolásával és felhasználásával kapcsolatban.
Karácsony háro óm napja alatt 413 riasztáshoz vonultak a tűzoltók országszerte: nem unatkoztak.
Mindenki ajándékoz karácsonykor – de nem ugyanannyit. Mutatjuk, mennyit költenek a magyarok, és hol a legnagyobbak a különbségek.
A péntek reggeli hőmérsékleti értékek voltak a legalacsonyabbak Moldvában, Munténiában és Dobrudzsában is.
Egyre durvább agyrém a mesterséges intelligencia: AI-generált kamu recepttel vertek át egy gyanútlan háziasszonyt
Az ilyen oldalak a látogatók kattintásaiból és görgetéseiből is pénzt keresnek.
Rengeteg hulladék keletkezik karácsonykor a csomagolóanyagokból, de ezt ne kazánban vagy kályhában égessük el! És az idei karácsonyfa sem tüzelőnek való.