Gyönyörű idővel indul a 2026-os év: nem sokáig élvezhetjük, ezt ki kell használni

Azt mondják, ha újév napján csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros a hajnal, szeles lesz az esztendő. A meteorológusok mindenesetre szép időt jósolnak január 1-jén, több órás napsütés is lehet. A hosszú hétvégén azonban nem lesz minden nap ilyen szerencsénk az idővel: több helyen eshet az eső, a hó és feltámadhat a szél. A HungaroMet előrejelzése szerint újévkor reggel még zömmel erősen felhős idő várható, majd nyugat, délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a déli óráktól már napos idő valószínű.

Január 1-jén, hajnalban általában erősen felhős vagy borult idő várható. Elszórtan - kiemelten az Észak-Dunántúlon és a középső országrészben, majd az éjszaka második felében keleten - lehet számítani hószállingózásra, kisebb havazásra, melyből általában vékony, lepel-2 cm-es hóréteg jöhet össze, de a Dunántúli-középhegységben több is eshet. Délnyugaton nem várható csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és 0 fok között valószínű, ez a késő esti órákban állhat be, de az eleinte kevésbé felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. Hajnalra általában néhány fokot enyhül az idő.

Az újév reggelén még zömmel erősen felhős idő várható, majd nyugat, délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a déli óráktól már napos idő valószínű. Reggel helyenként még lehet hószállingózás, gyenge havazás, de ezek legkésőbb a déli órákra megszűnnek. A délnyugati szelet élénk, nem egy helyen erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +6 fok között valószínű.

Érdemes kihasználni a szép, napos időt újévkor sétához, kiránduláshoz. A hosszú hétvégén ezen a napon lesz a legkedvezőbb az időjárás.

Január 2-án, pénteken vastagszik, növekszik a felhőzet, csak kevés helyen lehet rövid napsütés. Főleg az ország déli felében várható csapadék: általában eső, de estefelé vegyes halmazállapot is előfordulhat. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Reggel -6, +3 fok valószínű, délnyugaton lehet fagymentes az éjszaka. Kora délután 0, +7 fok valószínű.

Szombaton átmeneti elvékonyodások, felszakadozások mellett nagyrészt erősen felhő vagy borult lesz az idő. Több helyen valószínű vegyes halmazállapotú csapadék, amelyet egyre nagyobb területen válthat havazás. Dél felé növekszik a csapadék esélye. A nyugati, északnyugati szél megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában -2 és +3 fok között változik, de a szélvédett északi helyeken hidegebb lehet az idő. A csúcsérték 0, +5 fok között alakul.

Vasárnap délen többnyire borult időre számíthatunk, míg észak felé haladva egyre több napsütés valószínű. Főleg a déli tájakon valószínű csapadék, döntő részben hó. A nyugati, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában -8 és 0, a csúcsérték -1 és +3 fok között alakulhat.

Agrometeorológia: hideg idővel indul az új év, délen számottevő csapadékra is van esély

Az időjárás meghatározó lehet abban is, milyen lesz a jövő évi termés. A jövő év hideg, főként az ország déli felén csapadékos idővel kezdődik - írta a HungaroMet Zrt. szerdai agrometeorológiai elemzésében. Múlt keddtől csütörtökig az ország nyugati, délnyugati harmadán többfelé hullott 5-20 milliméter közötti csapadék, amelynek egy része hó formájában esett. Az ország északkeleti harmadán azonban semmit vagy csak 1 milliméter alatti csapadékot mértek.

A decemberi csapadékmennyiség országszerte a sokéves átlag alatt alakult. Az Alföld jelentős részén a talajnak csak a felszínközeli rétege tartalmaz jelentősebb mennyiségű nedvességet, a középső és mélyebb talajréteg nedvességtartalma továbbra sem éri el az 50 százalékot a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában. A Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében a felső fél méter is bőven tartalmaz nedvességet, a fél méternél mélyebb réteg azonban csak kis területen az északi és délnyugati határszéleken töltődött fel.

A hőmérséklet számottevően visszaesett a karácsony előtti időszakhoz képest, de még így is a sokéves átlag körül vagy kevéssel fölötte alakult. A napi középhőmérséklet délnyugaton és a keleti, északkeleti harmadban 1-2 Celsius-fokkal fagypont alatt, míg máshol ugyanennyivel fölötte adódott az elmúlt napokban. Éjszakánként országszerte fagypont alá, helyenként mínusz 5 és mínusz 10 fok közé hűlt a levegő, napközben azonban fagypont fölötti, többfelé 5 fok fölötti értékeket mértek. A talaj felső 5-10 centiméteres rétege helyenként már átfagyott.

A növények jelenleg kellő nedvességet találnak a talajban, ugyanakkor az Alföldön a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak, itt kiadós csapadékra, elsősorban hóra lenne szükség.

Az előrejelzés szerint a jövő év hideg, főként az ország déli felén csapadékos idővel kezdődik, vasárnapig a déli országrészben várható 5-15 milliméternyi csapadék, másol ennél kevesebbre lehet számítani. Eleinte havas eső, majd havazás várható, és a jövő hét első felében is főként a déli és keleti országrészekben várható hóesés.

Az idő szeles marad. Főként az Alföldön pénteken és szombaton fagymentesek lesznek az éjszakák, napközben pedig 1-6 fok közé melegszik a levegő, a többi éjszakán azonban országszerte fagypont alá, főként északon mínusz 5 fok alá csökken a hőmérséklet, és vasárnaptól nappal is csak fagypont körüli vagy kevéssel az alatti értékek várhatók.

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA