Balatoni nyaraló 15 millió alatt 2025-ben? Nem lehetetlen: jól járhat, aki időben lecsap ezekre

Országszerte megfigyelhető, hogy óriási mértékben drágultak az ingatlanok és ez alól természetesen a Balaton sem kivétel. Utánajártunk, hogy lehet-e esetleg szemérmetlenül olcsón is nyaralóhoz jutni a Balaton környékén. Több ajánlatot találtunk 15 millió forint alatti ingatlanokról, de természetesen ezek sok kompromisszumot igényelnek.

Az elmúlt években nem csupán a szállások árai emelkedtek, de az ingatlanoké is a Balatonnál. Igaz, a patinásabb balatoni ingatlanok drágulása kisebb volt a fővárosiakhoz képest. A Balaton térségében a szakértők szerint az átlagos négyzetméterár 1 és 1,2 millió forint között mozog.

Az északi parton 2025-ben 1,1-1,4 millió forint/m²-es árak várhatók (éves összehasonlításban +8-10%), míg a déli parton 1-1,3 millió forint/m² között alakulnak az árak (éves összehasonlításban +5-8%).

A prémiumkategóriás és vízparti ingatlanok esetében az árak viszont már meghaladhatják a 2 millió forint/m²-t, míg a luxus lakóparkokban akár 3-5 millió forint közötti átlagos négyzetméterárak is előfordulhatnak.

A legdrágábbak természetesen azok az ingatlanok, amelyek jól megközelíthetőek, illetve a lehető legközelebb helyezkednek el a partvonalhoz. Azt is érdemes megemlíteni, hogy az adott településen milyen más szolgáltatásokat érdemes (szabad strand, éttermek stb.) igénybe venni.

A régebbi nyaralók nem drágultak annyit

Szegő Péter, a Duna House elemzési szakértője a korábban elmondta, hogy

a 100 éves vagy annál is idősebb, patinás villák és kúriák árai nem emelkedtek olyan mértékben, mint a hasonló értékű, 200-300 millió forintos modern nyaralók árai. Ennek oka, hogy ezek az ingatlanok egyre szűkülő vevői célcsoportnak szólnak, így azok a tulajdonosok, akiknek sürgős az eladás, kénytelenek mérsékelni az áraikat.

Az elemző elmondta, hogy továbbra is a Balaton a hazai nyaralópiac kedvence, 2025 első négy hónapjában a környékbeli nyaralók iránti kereslet közel 20%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Eközben a teljes ingatlanszektorban várható éves áremelkedés a nyaralópiacra is jellemző lehet: idén májusban a nyaralók országos átlagára körülbelül 10%-kal haladta meg az egy évvel korábbit

- fogalmazott.

Itt kapni filléres balatoni nyaralót

Mi most igyekeztünk a lehető legolcsóbb eladó nyaralókat megtalálni a legnagyobb hirdetési oldalon. Két kikötés alapján kerestünk:

egyrészt a Balatonhoz közeli helyen legyen

másfelől, hogy ne érje el a 15 millió forintos vételárat és ténylegesen nyaralótelekként kínálják.

Mielőtt belevágnánk, érdemes megjegyezni, hogy a nyaralók finanszírozása Magyarországon általában nehezebb, vagy lehetetlen jelzáloghitel segítségével, mert a bankok másodlagos ingatlanként kezelik ezeket. Viszont olcsóbb nyaralók esetében alternatívát jelenthet a szabadfelhasználású személyi kölcsön, ami gyorsabb és kevesebb papírmunkával jár—bár korlátozottabb összegű és rövidebb futamidejű. Emellett a jogosultaknak a babaváró hitel is szóba jöhet.

Az első ajánlatunk egy párját ritkító, végtelenül olcsó nyaraló a Somogy megyei Kéthelyen, ahol egy régi parasztháznak tűnő ingatlant lehet megszerezni, mintegy 7,2 millió forintért. A telek a település szőlőhegyén található, amely - a bemutatás szerint - „ideális választás lehet mindazoknak, akik szeretnének elvonulni a város zajától, gazdálkodni, vagy csak nyugodt, természetközeli kikapcsolódásra vágynak."

Az ingatlanon található egy jó állapotú, 50 m²-es nádas tetős pinceépület, amely vegyes falazatú, villannyal ellátott, kívül-belül meszelt, karbantartott. A földszintes épületben még présház és borospince is található.

Kép: Ingatlan.com

A második delikvensünk Szigligettől északra Hegymagason található. Itt is a szőlőhegyi telekkel van dolgunk. A jellemzők között leírják a kíváló panorámát, a meghitt környezetet, és azt is, hogy van villany is a 3 szobás házban, amely csupán 14 millió forintért el is vihető. Igaz, a vízellátás fúrt kúttal oldható meg. Mint írták,

"ez a házikó kiváló vétel azoknak, akik egy autentikus Szent György-hegyi életérzést szeretnének megélni jó áron. Akár saját otthont, akár turisztikai célú ingatlant keres, ez az ingatlan tökéletes választás!"

Fotó: Ingatlan.com

A harmadik jelöltünk Kisapátin található, ahol inkább egy 11 négyzetméteres kisházhoz, egy több 1000 m2-es telek társul. Villany van, viszont a víz bevezetése még tervezés alatt ál. A kis faház szigetelve van és mint a leírásból kiderül, hétvégi háznak használta az előző tulaj. Plusz egy árnyékszék is van.

Fotó: Ingatlan.com

Még annyi derül ki a leírtakból, hogy a különböző élelmiszerboltok autóval pár percre van, illetve a szigligeti strand negyed órán belül elérhető. Az irányára egyébként 14 millió forint.

Balatonfőkajáron kicsit több mint 3 millió forintért kínálnak egy eladó kisházat. A leírás szerint 3 kilométerre van a legközelebbi strand, sokkal többet nem tudhatunk meg.

Fotó: Zenga.hu

De a fürdőjéről híres Zalakaroson is akad több, 10 millió forint alatti ingatlan is, igaz, mind erősen felújítandó. Az alábbi például 7,5 millióba kerül, ennyiért 1907 négyzetméternyi, kert, szőlő, gazdasági épület megnevezésű ingatlan lehet a miénk.

Fotó: Zenga.hu

Az ingatlan két borospince-tároló, valamint egy szoba helyiséggel rendelkezik, a villany bekötve, víz az utcában.

13,5 millió forintért Gyenesdiáson is lehet apartmant vásárolni, a földszinti ingatlan 25 négyzetméteres, a Liget Pláza Társasházban található.

Fotó: Zenga.hu

A leírás szerint a helyiség saját víz- és villanyórával rendelkezik (32 amper), a légkondicionáló berendezés kiépítése lehetséges. Zuhanykabin kialakítható, gipszkarton falak építhetők, a parkolás ingyenes. Az épületben portaszolgálat működik, a pláza folyamatosan nyitva tart. A parkolóban – tulajdonszerzés esetén – osztatlan közös tulajdon formájában tulajdonjog is szerezhető.

A Balaton és a strand mindössze 5 perc sétára található, az Aldi kb. 100 méterre van. Az ingatlan a nyilvántartás szerint üzlethelyiségként szerepel, de átalakítható, és hétvégén is megtekinthető.