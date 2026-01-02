Ötnapos nemzeti gyászt rendeltek el a szilveszteri tűzvész áldozataiért

Ötnapos nemzeti gyászt hirdettek Svájcban. Legalább negyven ember vesztette életét, és további száztizennégyen megsérültek, amikor szilveszter éjjelén tűz ütött ki egy zsúfolt bárban a svájci Crans-Montana síközpontban. A nyomozók jelenleg az áldozatok azonosításán dolgoznak, ami a hatóságok szerint napokig, sőt akár hetekig is eltarthat - tudósított a The Guardian.

Guy Parmelin államelnök ötnapos nemzeti gyászt rendelt el, és az ország történetének egyik legmegrendítőbb tragédiájaként jellemezte az esetet. Hangsúlyozta, hogy Svájc azzal tartozik azoknak a fiataloknak, akik egyik pillanatról a másikra vesztették el álmaikat és terveiket, hogy mindent megtesz egy hasonló katasztrófa megelőzéséért.

A tűz csütörtök hajnalban, fél kettő körül lobbant fel a Le Constellation bárban. A kiváltó ok egyelőre tisztázatlan, de szemtanúk szerint csillagszórók vagy egy égő gyertya okozhatta a szerencsétlenséget. Két nő a francia BFMTV-nek azt mondta, hogy egy csapos a vállán vitte egy kolléganőjét, aki égő születésnapi gyertyát tartott egy palack tetején. A láng belekapott a fa mennyezetbe, amely pillanatok alatt lángba borult, majd beomlott. A tűz gyorsan elérte a zsúfolt pinceszintet, ahol főként fiatalok szórakoztak, a menekülők pedig a keskeny lépcsőn próbáltak kijutni.

Beatrice Pilloud kantoni főügyész közölte, hogy minden elérhető erőforrást mozgósítottak az áldozatok mielőbbi azonosítására. A vizsgálat arra is kiterjed, hogy a bár megfelelt-e a tűzvédelmi és biztonsági előírásoknak, valamint rendelkezett-e a szükséges számú és megfelelően megközelíthető vészkijárattal.

Csütörtök este több százan gyűltek össze a fagyos hidegben, hogy virágokat helyezzenek el, és gyertyákat gyújtsanak az áldozatok emlékére. A túlélők közül sokan súlyos égési sérüléseket és tüdőkárosodást szenvedtek. A sebesülteket svájci kórházakba szállították, de a szomszédos országok egészségügyi intézményei is fogadtak betegeket.

A tragédiának külföldi áldozatai is vannak. Az olasz külügyminisztérium tizenhat eltűnt és tizenkét sérült olasz állampolgárról számolt be, míg Franciaország nyolc eltűnt személyt tart nyilván. Az ausztrál sérültek száma egy fő.

A 2015-ben megnyílt Le Constellation nagyjából háromszáz vendég befogadására volt alkalmas. A bár különösen a fiatalok körében számított népszerűnek. Helyiek szerint az újévi bulik idején a belépők életkorának ellenőrzését kevésbé vették szigorúan.

A hatóságok óvatosságra intették a síelőket és a turistákat, és arra kérték őket, hogy kerüljék el a baleseteket, mivel az egészségügyi ellátórendszer a tragédia nyomán jelenleg túlterhelt.