2026. január 2. péntek Ábel
3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Éjjel égő gyertyák. Fehér gyertyák égnek a sötétben, az előtérben lévő egyetlen gyertyára összpontosítva
Világ

Ötnapos nemzeti gyászt rendeltek el a szilveszteri tűzvész áldozataiért

Pénzcentrum
2026. január 2. 09:34

Ötnapos nemzeti gyászt hirdettek Svájcban. Legalább negyven ember vesztette életét, és további száztizennégyen megsérültek, amikor szilveszter éjjelén tűz ütött ki egy zsúfolt bárban a svájci Crans-Montana síközpontban. A nyomozók jelenleg az áldozatok azonosításán dolgoznak, ami a hatóságok szerint napokig, sőt akár hetekig is eltarthat - tudósított a The Guardian.

Guy Parmelin államelnök ötnapos nemzeti gyászt rendelt el, és az ország történetének egyik legmegrendítőbb tragédiájaként jellemezte az esetet. Hangsúlyozta, hogy Svájc azzal tartozik azoknak a fiataloknak, akik egyik pillanatról a másikra vesztették el álmaikat és terveiket, hogy mindent megtesz egy hasonló katasztrófa megelőzéséért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tűz csütörtök hajnalban, fél kettő körül lobbant fel a Le Constellation bárban. A kiváltó ok egyelőre tisztázatlan, de szemtanúk szerint csillagszórók vagy egy égő gyertya okozhatta a szerencsétlenséget. Két nő a francia BFMTV-nek azt mondta, hogy egy csapos a vállán vitte egy kolléganőjét, aki égő születésnapi gyertyát tartott egy palack tetején. A láng belekapott a fa mennyezetbe, amely pillanatok alatt lángba borult, majd beomlott. A tűz gyorsan elérte a zsúfolt pinceszintet, ahol főként fiatalok szórakoztak, a menekülők pedig a keskeny lépcsőn próbáltak kijutni.

Beatrice Pilloud kantoni főügyész közölte, hogy minden elérhető erőforrást mozgósítottak az áldozatok mielőbbi azonosítására. A vizsgálat arra is kiterjed, hogy a bár megfelelt-e a tűzvédelmi és biztonsági előírásoknak, valamint rendelkezett-e a szükséges számú és megfelelően megközelíthető vészkijárattal.

Csütörtök este több százan gyűltek össze a fagyos hidegben, hogy virágokat helyezzenek el, és gyertyákat gyújtsanak az áldozatok emlékére. A túlélők közül sokan súlyos égési sérüléseket és tüdőkárosodást szenvedtek. A sebesülteket svájci kórházakba szállították, de a szomszédos országok egészségügyi intézményei is fogadtak betegeket.

Nemzeti gyásznap Magyarországon: ez a gyásznap jelentése, itt a rendelet
EZ IS ÉRDEKELHET
Nemzeti gyásznap Magyarországon: ez a gyásznap jelentése, itt a rendelet
Ilyen alkalmak hivatalosan elrendelt emléknapok, amelyek célja, hogy az egész ország közösen hajtson fejet egy súlyos tragédia vagy nemzetközi jelentőségű személy elvesztése miatt.

A tragédiának külföldi áldozatai is vannak. Az olasz külügyminisztérium tizenhat eltűnt és tizenkét sérült olasz állampolgárról számolt be, míg Franciaország nyolc eltűnt személyt tart nyilván. Az ausztrál sérültek száma egy fő.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A 2015-ben megnyílt Le Constellation nagyjából háromszáz vendég befogadására volt alkalmas. A bár különösen a fiatalok körében számított népszerűnek. Helyiek szerint az újévi bulik idején a belépők életkorának ellenőrzését kevésbé vették szigorúan.

A hatóságok óvatosságra intették a síelőket és a turistákat, és arra kérték őket, hogy kerüljék el a baleseteket, mivel az egészségügyi ellátórendszer a tragédia nyomán jelenleg túlterhelt.
Címlapkép: Getty Images
#síelés #svájc #tűz #szilveszter #nyomozás #sérült #világ #áldozat #tragédia #bár #tűzeset #áldozatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:34
09:08
08:06
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 2.
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2026. január 1.
„Sokan fognak nagyot veszíteni” – lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról
2026. január 1.
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
2026. január 1.
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
2026. január 1.
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 2. péntek
Ábel
1. hét
Január 2.
Az introvertáltak világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
2
1 hete
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
1 hete
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
4
1 hete
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
5
5 napja
Beteljesülhet a legendás Baba Vanga újabb aggasztó jóslata: szinte biztos benne, ez még 2025-ben megtörténik
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUBOR
Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb. Ez az alapja egyes hitelek kamatának, a változó kamatozású hitelek jellemzően a 3, 6 vagy 12 hónapos BUBOR-hoz vannak kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 2. 10:02
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe
Pénzcentrum  |  2026. január 2. 06:03
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
Agrárszektor  |  2026. január 2. 09:01
Jön a havazás: itt a térkép, mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó