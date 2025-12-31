Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 31.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. december 31., szerda.

Névnap

Szilveszter

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 386.14 Ft

CHF: 414.99 Ft

GBP: 442.73 Ft

USD: 329.01 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 35100 Ft

MOL: 2940 Ft

RICHTER: 9865 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.01: Nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet. Hószállingózás, gyenge havazás előfordulhat. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1, +6 fok között valószínű.

2026.01.02: Erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan, nagyobb eséllyel a déli, délkeleti országrészben fordulhat elő eső. Főként az északi, északkeleti tájakon gyenge vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Reggel -6, +3 fok valószínű. Kora délután nagyrészt 0, +6 fok valószínű, de délnyugaton ennél pár fokkal enyhébb lehet az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.12.31)

Akciók

