Szilveszter éjjelén a hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között alakul.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 31.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. december 31., szerda.
Névnap
Szilveszter
Friss hírek
- Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni
- Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
- Visszatérhet itthon a többkulcsos adórendszer? Kiderült, annak fájna nagyon, aki ennyit keres
- Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
- Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
- Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
Deviza árfolyam
EUR: 386.14 Ft
CHF: 414.99 Ft
GBP: 442.73 Ft
USD: 329.01 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 35100 Ft
MOL: 2940 Ft
RICHTER: 9865 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.01: Nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet. Hószállingózás, gyenge havazás előfordulhat. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1, +6 fok között valószínű.
2026.01.02: Erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan, nagyobb eséllyel a déli, délkeleti országrészben fordulhat elő eső. Főként az északi, északkeleti tájakon gyenge vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Reggel -6, +3 fok valószínű. Kora délután nagyrészt 0, +6 fok valószínű, de délnyugaton ennél pár fokkal enyhébb lehet az idő.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.12.31)
Akciók
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.