Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 1.)

Névnap

Fruzsina

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.37 Ft

CHF: 412.93 Ft

GBP: 440.99 Ft

USD: 327.39 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 31.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 1. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 10, 20, 24, 27, 30, 31



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 77 db

5-ös találat: 2503 db

4-es találat: 35501 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35100 Ft

MOL: 2940 Ft

RICHTER: 9865 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.02: Vastagszik, növekszik a felhőzet, csak kevés helyen lehet rövid napsütés. Főleg az ország déli felében várható csapadék: általában eső, de estefelé vegyes halmazállapot is előfordulhat. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Reggel -6, +3 fok valószínű, délnyugaton lehet fagymentes az éjszaka. Kora délután 0, +7 fok valószínű.

2026.01.03: Átmeneti elvékonyodások, felszakadozások mellett nagyrészt erősen felhő vagy borult lesz az idő. Több helyen valószínű vegyes halmazállapotú csapadék, amelyet egyre nagyobb területen válthat havazás. Dél felé növekszik a csapadék esélye. A nyugati, északnyugati szél megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában -2 és +3 fok között változik, de a szélvédett északi helyeken hidegebb lehet az idő. A csúcsérték 0, +5 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (2026.01.01)

