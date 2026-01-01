2026. január 1. csütörtök Fruzsina
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 1.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 1.)

Pénzcentrum
2026. január 1. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. január 1.

Névnap

Fruzsina

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.37 Ft
CHF: 412.93 Ft
GBP: 440.99 Ft
USD: 327.39 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 31.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 1. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 10, 20, 24, 27, 30, 31

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 77 db
5-ös találat: 2503 db
4-es találat: 35501 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 35100 Ft
MOL: 2940 Ft
RICHTER: 9865 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.02: Vastagszik, növekszik a felhőzet, csak kevés helyen lehet rövid napsütés. Főleg az ország déli felében várható csapadék: általában eső, de estefelé vegyes halmazállapot is előfordulhat. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Reggel -6, +3 fok valószínű, délnyugaton lehet fagymentes az éjszaka. Kora délután 0, +7 fok valószínű.

2026.01.03: Átmeneti elvékonyodások, felszakadozások mellett nagyrészt erősen felhő vagy borult lesz az idő. Több helyen valószínű vegyes halmazállapotú csapadék, amelyet egyre nagyobb területen válthat havazás. Dél felé növekszik a csapadék esélye. A nyugati, északnyugati szél megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában -2 és +3 fok között változik, de a szélvédett északi helyeken hidegebb lehet az idő. A csúcsérték 0, +5 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (2026.01.01)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
