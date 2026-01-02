Mi folyik a magyar iskolákban? Több ezer gyerek mégsem kezdi szeptemberben a tanévet: rengeteg szülő már lépett

A Szülői Hang Közösség adatai szerint az elmúlt négy évben jelentősen nőtt az első osztályt megismételni kényszerülő gyermekek száma, amit a 2020-as iskolaérettségi szabályozás változásával hoznak összefüggésbe. A civil szervezet emlékeztet: jelenleg is zajlik az iskolahalasztási kérelmek benyújtásának időszaka - írja a Népszava.

Az iskolaérettségi rendszer átalakítása óta mintegy ötezerrel több gyermek kényszerült az első évfolyam megismétlésére – hívta fel a figyelmet közleményében a Szülői Hang Közösség. A szervezet szerint az Oktatási Hivatal internetes felületén néhány napja vált elérhetővé az az online űrlap, amelyen keresztül a szülők január 19-ig kérhetik, hogy tanköteles korú gyermekük még egy évet az óvodában maradhasson.

A kormány 2020-ban gyökeresen átalakította az iskolaérettség megállapításának folyamatát. Korábban az óvodapedagógusok és a szülők közösen dönthettek arról, hogy a hatodik életévét betöltött gyermek megérett-e az iskolakezdésre, vagy célszerűbb számára még egy év az óvodai környezetben. Az új szabályok szerint azonban az iskolakezdés elhalasztására kizárólag az Oktatási Hivatalhoz lehet kérelmet benyújtani, és a szükséges dokumentációt teljes egészében a szülőknek kell beszerezniük. A végső döntést a hivatal hozza meg, szükség esetén a pedagógiai szakszolgálatok véleményét is figyelembe véve.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a módosítás következtében csökkent a hatévesek óvodai jelenléte. A 2019/2020-as tanévben a hatéves gyermekek 63,7 százaléka járt óvodába, míg a jelenlegi tanévben ez az arány már csak 56 százalék. A civil szervezet korábban is jelezte aggályait, hogy az adminisztratív terhek növekedése miatt sok gyermek kimaradhat a kérelmezés folyamatából, és így felkészületlenül kezdi meg iskolai tanulmányait. Ezt látszanak alátámasztani az évfolyamismétlési statisztikák is.

EZ IS ÉRDEKELHET Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma Mikor lesz pontosan a tavaszi szünet, mikor lesz a húsvét 2026-ban? Mutatjuk, hogyan alakul a további iskolai szünetek rendje a 2025/2026-os tanév során.

A lap beszámolója szerint 2021 és 2024 között az első osztályosok körében 4–5 százalék körül alakult az évismétlők aránya, a 2022/2023-as tanévben pedig elérte az 5,2 százalékot. A jelenlegi tanévben az elsősök 4,5 százaléka kényszerül évfolyamismétlésre, miközben a magasabb évfolyamokon ez az arány csupán 0,7–1,9 százalék között mozog. Az Eduline oktatási portál által kikért adatok alapján a következő tanévben is 4,5 százalék körül maradhat az évismétlő első osztályosok aránya.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Szülői Hang értékelése szerint ez rendkívül magas arány: gyakorlatilag minden huszonkettedik elsős számára szükségessé válik az évfolyam megismétlése. A szervezet számításai szerint az országosan jellemzően 90 ezret meghaladó elsős létszám mellett összesen legalább 5 ezerrel nőtt az évismétlések száma a rendszer 2020-as bevezetése óta.

A civil szervezet álláspontja szerint azonban ez csupán a probléma látható része. A fejlettségi szintjükhöz képest túl korán iskolába kerülő gyermekek száma ennél jóval magasabb lehet. Ők tartós sikertelenséget élnek át, és hosszú távon kedvezőtlenebb esélyekkel rendelkeznek. A Szülői Hang szerint ezek a nehézségek már az óvodai időszakban előre jelezhetők lettek volna, ha a kormányzat nem zárta volna ki az óvodai szakembereket a döntéshozatali folyamatból. Az Oktatási Hivatal statisztikái alapján az elmúlt öt évben, 2020 és 2025 között a komoly tanulási nehézségekkel diagnosztizált tanulók száma 29,4 ezerről 35,7 ezerre emelkedett.