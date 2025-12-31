Hidegfront, majd melegfront alakítja az év utolsó napjának időjárását: többfelé havazás, vékony hótakaró is kialakulhat.
Rossz hír a szilveszterezőknek: brutál havazás és fagyos szél jön az év utolsó napján, ez nagyon kemény lesz
Havazás és erős, fagyos szél várható a következő napokban, szilveszter éjszakára pedig kemény fagy érkezik, ami miatt a bulizóknak érdemes melegen öltözniük.
A HungaroMet előrejelzése szerint mozgalmas időjárásra számíthatunk az év utolsó napjaiban. Szerda délelőtt még napos idő várható, majd észak felől megnövekszik a felhőzet, a nap második felében pedig elszórtan kisebb havazás, hózáporok alakulhatnak ki.
A nyugati, északnyugati szelet élénk, gyakran erős lökések kísérik, a magasabban fekvő területeken és a hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat. A nappali csúcshőmérséklet -2 és +3 fok között alakul.
Péntekre kissé enyhül az idő, ekkor inkább eső és vegyes halmazállapotú csapadék várható. A hétvégétől azonban nedvesebb és hidegebb levegő érkezik, ami növeli a havazás esélyét.
Szilveszter éjjelén a hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között alakul, de a szélcsendes, derült északkeleti területeken ennél is hidegebb lehet, ezért a szabadtéri programokra készülőknek érdemes melegen öltözniük.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, hogy befejeződött 50 jegy- és bérletautomata korszerűsítése.
Folytatódik a magyarországi fuvaros háború: ennek sokan nem fognak örülni, nagyon kemény dolog élesedik a hazai utakon
Kiterjeszti a 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom korlátozását az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint.
A tömegturizmus helyett egyre többen keresik a különleges élményeket, a lassabb utazást, és olyan helyeket, ahol még nem tapossák egymást a turisták.
Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai.
Az évnek ebben az időszakában átlagosan harminc-hatvan tűz keletkezik tűzijátékok miatt.
A BKK szilveszter éjjel több metró-, villamos- és buszjáratot indít éjjel, hogy mindenki biztonságosan hazaérhessen.
Európa északi részén extrém széllökéseket okozott a ciklonsorozat, a következő hidegfront kedden hazánkat is eléri.
Egy 21 éves magyar férfi rekedt a Magas-Tátrában, mentőhelikopterrel szabadították ki.
Szeptemberben kisiklott egy vonat, majd a mentés körülményei is kérdéseket vetettek fel. Januártól részlegesen újraindul a forgalom.
Hétfőn az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
Fagyos, szeles, télies idővel ér véget az év: szilveszter napján, szerdán napközben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb havazás, hózápor lehet.
Olyan erős szél van Romániában, hogy leállították a drótkötélpályákat a Fogarasi-havasokban, és több turista a Bilea-tó környéki menedékházakban rekedt.
Most közölte a MÁV: jelentősen változik a pesti agglomeráció menetrendje januártól - részletes menetrend!
Teljes a helyreállítás a 75-ös vasútvonalon, ahol októberben az esőzések által alámosott pályán kisiklott egy "Bz motorkocsi".
