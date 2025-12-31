2025. december 31. szerda Szilveszter
-1 °C Budapest
havazás, hó, hóesés
Utazás

Rossz hír a szilveszterezőknek: brutál havazás és fagyos szél jön az év utolsó napján, ez nagyon kemény lesz

Pénzcentrum
2025. december 31. 07:24

Havazás és erős, fagyos szél várható a következő napokban, szilveszter éjszakára pedig kemény fagy érkezik, ami miatt a bulizóknak érdemes melegen öltözniük.

A HungaroMet előrejelzése szerint mozgalmas időjárásra számíthatunk az év utolsó napjaiban. Szerda délelőtt még napos idő várható, majd észak felől megnövekszik a felhőzet, a nap második felében pedig elszórtan kisebb havazás, hózáporok alakulhatnak ki.

A nyugati, északnyugati szelet élénk, gyakran erős lökések kísérik, a magasabban fekvő területeken és a hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat. A nappali csúcshőmérséklet -2 és +3 fok között alakul.

Péntekre kissé enyhül az idő, ekkor inkább eső és vegyes halmazállapotú csapadék várható. A hétvégétől azonban nedvesebb és hidegebb levegő érkezik, ami növeli a havazás esélyét.

Szilveszter éjjelén a hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között alakul, de a szélcsendes, derült északkeleti területeken ennél is hidegebb lehet, ezért a szabadtéri programokra készülőknek érdemes melegen öltözniük.
Címlapkép: Getty Images
