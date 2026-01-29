Az áthelyezés következtében a betegek fizikailag távol kerülnek az illetékes ügyeletes orvosoktól, így rosszullét esetén később juthat el hozzájuk a megfelelő szakorvos.
Most jelentették be: nyáron lelép a Fradi edzője, vajon ki lesz az utódja?
A Ferencváros férfi kézilabdacsapatának jelenlegi vezetőedzője, Pásztor István a szezon végén távozik a fővárosi klubtól. A szakember négy évet töltött a zöld-fehéreknél.
A Ferencváros ma jelentette be hivatalos honlapján, hogy Pásztor István az idei bajnoki évad lezárultával befejezi edzői munkáját a klubnál. A tréner összesen négy szezont töltött a Népligetben.
A korábban a magyar válogatottban szélsőként szereplő szakember 2022-ben vette át a csapat irányítását. Irányítása alatt a Ferencváros visszatért a nemzetközi porondra, és mind az Európa-ligában, mind az Európa-kupában képviseltette magát.
Pásztor vezetése mellett a hazai versenysorozatokban elért legjelentősebb siker a tavalyi bajnoki bronzérem volt. Ez komoly előrelépést jelentett, hiszen korábban a csapat legfeljebb a negyedik helyig jutott. A most zajló bajnokságban a Ferencváros jelenleg a tabella negyedik helyén áll az alapszakasz félidejében.
Eszetlen összeget költöttek erre a futballklubok 2025-ben: kijöttek a friss számok, le fog esni az állad
A FIFA friss jelentése szerint rekordot jelentő, több mint 13 milliárd dollárt költöttek a labdarúgóklubok nemzetközi átigazolásokra 2025-ben.
Kisebb autóbaleset érte a Tottenham Hotspur két játékosát a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre utazva, de várhatóan mindketten pályára léphetnek.
Óriási bejelentés érkezett a Forma-1 legendájáról: immár hivatalos, a Ferrariban folytatja Robert Kubica
Kubica tavaly történelmet írt, amikor első lengyelként megnyerte a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt.
A 2030-as férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjét Spanyolországban kellene megrendezni Marokkó helyett – közölte Rafael Louzan, a spanyol labdarúgó-szövetség elnöke.
Giuseppe Commisso veszi át a Fiorentina irányítását édesapja, a két hete elhunyt Giuseppe Commisso örökébe lépve.
Jonas Vingegaard, a kétszeres Tour de France-győztes kerékpáros edzés közben balesetet szenvedett.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Qarabag elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt beszélt a sajtónak.
Szabályos lázadás tört ki az NFL-ben: nem került a halhatatlanok közé a legendás edző, sokan kiakadtak
Bill Belichick, a hatszoros Super Bowl-győztes edző nem került be első alkalommal a Pro Football Hall of Fame-be.
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.
Az angol női labdarúgás legfelső két osztályát irányító WSL Football 8,2 millió font működési veszteséget jelentett első teljes üzleti évében.
Az olaszok egy cseppet se örülnek annak, hogy amerikai ICE-ügynökök lesznek az olimpián.
A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 28–3-as győzelmet aratott Románia ellen a funchali Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.
Kilencvennégy éves korában elhunyt Babarczi Roland mesteredző, a magyar vízilabda egyik meghatározó alakja.
A Cadillac F1 Team a Formula–1 legújabb csapataként csatlakozik a mezőnyhöz, két tapasztalt pilótával, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal a volán mögött.
A Bayern München tárgyalásokat folytat Harry Kane szerződésének meghosszabbításáról, nem nagyon akarják elengedni az angol centert.
Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke szerint a szurkolóknak érdemes távol maradniuk a focivébétől.
Lucas Pinheiro Braathen azt mondja: Brazíliában sokan el sem hiszik neki, hogy síelőként képviseli az országot.
Kiderült, súlyos pénzt költ a magyar állam focistanyugdíjakra: 18. havi ellátást is kapnak az egykori sportolók?
Az MLSZ az elmúlt években több száz millió forintot fordított volt labdarúgók nyugdíj-kiegészítésére.
-
