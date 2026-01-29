Most jelentették be: nyáron lelép a Fradi edzője, vajon ki lesz az utódja?

A Ferencváros férfi kézilabdacsapatának jelenlegi vezetőedzője, Pásztor István a szezon végén távozik a fővárosi klubtól. A szakember négy évet töltött a zöld-fehéreknél.

A Ferencváros ma jelentette be hivatalos honlapján, hogy Pásztor István az idei bajnoki évad lezárultával befejezi edzői munkáját a klubnál. A tréner összesen négy szezont töltött a Népligetben.

A korábban a magyar válogatottban szélsőként szereplő szakember 2022-ben vette át a csapat irányítását. Irányítása alatt a Ferencváros visszatért a nemzetközi porondra, és mind az Európa-ligában, mind az Európa-kupában képviseltette magát.

Pásztor vezetése mellett a hazai versenysorozatokban elért legjelentősebb siker a tavalyi bajnoki bronzérem volt. Ez komoly előrelépést jelentett, hiszen korábban a csapat legfeljebb a negyedik helyig jutott. A most zajló bajnokságban a Ferencváros jelenleg a tabella negyedik helyén áll az alapszakasz félidejében.