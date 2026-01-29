2022-es májátültetését követően a szervátültetettek dartsversenyein Európa- és világbajnoki címet szerzett Márta Éva Gabriella.
Döbbenetes: lemarad az olimpiáról Liu Shaolin Sándor, mi lesz most vele?
A kínai téli sportszövetség közzétette a milánói téli olimpiára utazó rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott névsorát: a korábbi magyar klasszis, Liu Shaoang bekerült az ötfős keretbe, testvére, Liu Shaolin Sándor viszont kimaradt.
A nemrégiben nyilvánosságra hozott összeállítás szerint Kína 124 sportolóval képviselteti magát a jövő héten kezdődő téli olimpiai játékokon. A férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók mezőnyében a magyarként kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoang mellett Szun Lung, Lin Hsziao-csun, Csang Paj-hao és Li Ven-lung kapott helyet.
Az ugyancsak kiváló eredményeket felmutató Liu Shaolin Sándor – aki magyar színekben olimpiai bajnoki címet, valamint két világbajnoki aranyérmet nyert – ezúttal nem került be a szűk kínai ötös keretbe.
A testvérpár 2022 végén döntött az országváltás mellett, és azóta már kínai versenyzőként is bizonyított a nemzetközi mezőnyben. A 2024-es, rotterdami világbajnokságon mindketten tagjai voltak az aranyérmes férfiváltónak, Liu Shaoang pedig a vegyes váltó győztes csapatában is szerepelt.
Kína ma már jelentős téli sportnagyhatalomnak számít. A három évvel ezelőtti, hazai rendezésű, pekingi téli olimpián 15 érmet – köztük nyolc aranyat – szerzett, ami az éremtáblázat negyedik helyét jelentette az ország számára. A milánói–cortinai téli olimpia február 6-án veszi kezdetét, és február 23-ig tart.
Az Arsenal 26 gólt szerzett pontrúgásokból ebben a szezonban, ami a legtöbb Európa top öt ligájában.
Feltették a nagy kérdést Novak Djokovicnak: Federer, Nadal, vagy ő a legjobb? Videón a csattanós válasz!
Novak Djokovic az Australian Openen tartott sajtótájékoztatón visszautasította, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz üldözőjének állítsák be.
Cam Skattebo, a New York Giants futójátékosa a szezon fáradalmai után Mexikóban pihen barátnőjével, Chloe Rodriguezzel.
Eszetlen összeget költöttek erre a futballklubok 2025-ben: kijöttek a friss számok, le fog esni az állad
A FIFA friss jelentése szerint rekordot jelentő, több mint 13 milliárd dollárt költöttek a labdarúgóklubok nemzetközi átigazolásokra 2025-ben.
Kisebb autóbaleset érte a Tottenham Hotspur két játékosát a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre utazva, de várhatóan mindketten pályára léphetnek.
Óriási bejelentés érkezett a Forma-1 legendájáról: immár hivatalos, a Ferrariban folytatja Robert Kubica
Kubica tavaly történelmet írt, amikor első lengyelként megnyerte a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt.
A 2030-as férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjét Spanyolországban kellene megrendezni Marokkó helyett – közölte Rafael Louzan, a spanyol labdarúgó-szövetség elnöke.
Giuseppe Commisso veszi át a Fiorentina irányítását édesapja, a két hete elhunyt Giuseppe Commisso örökébe lépve.
Jonas Vingegaard, a kétszeres Tour de France-győztes kerékpáros edzés közben balesetet szenvedett.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Qarabag elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt beszélt a sajtónak.
Szabályos lázadás tört ki az NFL-ben: nem került a halhatatlanok közé a legendás edző, sokan kiakadtak
Bill Belichick, a hatszoros Super Bowl-győztes edző nem került be első alkalommal a Pro Football Hall of Fame-be.
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.
Az angol női labdarúgás legfelső két osztályát irányító WSL Football 8,2 millió font működési veszteséget jelentett első teljes üzleti évében.
Az olaszok egy cseppet se örülnek annak, hogy amerikai ICE-ügynökök lesznek az olimpián.
A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 28–3-as győzelmet aratott Románia ellen a funchali Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.
Kilencvennégy éves korában elhunyt Babarczi Roland mesteredző, a magyar vízilabda egyik meghatározó alakja.
A Cadillac F1 Team a Formula–1 legújabb csapataként csatlakozik a mezőnyhöz, két tapasztalt pilótával, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal a volán mögött.
A Bayern München tárgyalásokat folytat Harry Kane szerződésének meghosszabbításáról, nem nagyon akarják elengedni az angol centert.
