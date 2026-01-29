2026. január 29. csütörtök Adél
5 °C Budapest
Két hosszúpályás gyorskorcsolyázó versenyez a pályán az arénában
Sport

Döbbenetes: lemarad az olimpiáról Liu Shaolin Sándor, mi lesz most vele?

Pénzcentrum
2026. január 29. 13:44

A kínai téli sportszövetség közzétette a milánói téli olimpiára utazó rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott névsorát: a korábbi magyar klasszis, Liu Shaoang bekerült az ötfős keretbe, testvére, Liu Shaolin Sándor viszont kimaradt.

A nemrégiben nyilvánosságra hozott összeállítás szerint Kína 124 sportolóval képviselteti magát a jövő héten kezdődő téli olimpiai játékokon. A férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók mezőnyében a magyarként kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoang mellett Szun Lung, Lin Hsziao-csun, Csang Paj-hao és Li Ven-lung kapott helyet.

Az ugyancsak kiváló eredményeket felmutató Liu Shaolin Sándor – aki magyar színekben olimpiai bajnoki címet, valamint két világbajnoki aranyérmet nyert – ezúttal nem került be a szűk kínai ötös keretbe.

A testvérpár 2022 végén döntött az országváltás mellett, és azóta már kínai versenyzőként is bizonyított a nemzetközi mezőnyben. A 2024-es, rotterdami világbajnokságon mindketten tagjai voltak az aranyérmes férfiváltónak, Liu Shaoang pedig a vegyes váltó győztes csapatában is szerepelt.

Kína ma már jelentős téli sportnagyhatalomnak számít. A három évvel ezelőtti, hazai rendezésű, pekingi téli olimpián 15 érmet – köztük nyolc aranyat – szerzett, ami az éremtáblázat negyedik helyét jelentette az ország számára. A milánói–cortinai téli olimpia február 6-án veszi kezdetét, és február 23-ig tart.

Címlapkép: Getty Images
#eredmény #olimpia #kínai #magyarország #sport #magyar #világbajnokság #kína #téli olimpia #válogatott #2026

