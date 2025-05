Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. május 2.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. május 2., péntek.

Névnap

Zsigmond

Deviza árfolyam

EUR: 404 Ft

CHF: 431.23 Ft

GBP: 475.65 Ft

USD: 357.17 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 26280 Ft

MOL: 3014 Ft

RICHTER: 10800 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.05.03: Napos idő várható a gomoly- és délutántól már fátyolfelhők mellett is. Az északi megyékben délutántól kevés helyen zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban általában 10, 16 fok valószínű, de északkeleten a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 25, 31 fok közé melegszik fel a levegő.

2025.05.04: Általában felhős idő valószínű rövidebb napos időszakok mellett, de a délnyugati, déli országrészben sokat süthet a nap. Egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de a déli megyékben kisebb a csapadék valószínűsége. A nyugati, délnyugati irányú szelet többfelé kísérhetik élénk, erős lökések, majd elkezdhet északnyugati irányba fordulni az áramlás. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10, 17, délután többnyire 22, 29 fok közötti értékeket mérhetnek, de Sopron körül csak 19, 20 fok lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. A nagy napi hőingás viszont megterhelheti a szervezetünket. (2025.05.01)

Akciók

