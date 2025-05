Mikor van Anyák napja és mit ünneplünk Anyák napján? Az ünnep eredete, szokások a világban

Anyák napján az édesanyákat és az anyai szeretetet ünnepeljük, kifejezve hálánkat és tiszteletünket irántuk. A világ számos országában ünneplik az anyákat az évnek egy bizonyos napján, de nem mindenhol május első vasárnapjára esik ez a nap. Az ünnep eredete, ahogy a legtöbb szokásé, az ókorig nyúlik vissza.

Jelen tudásunk szerint már az ókori görögök is tartottak tavasszal ünnepséget Rhea, az istenek anyjának tiszteletére, amikor az édesanyákat is ünnepelték. A szokás később is fennmaradt, más népeknél is, folyamatosan alakult a történelem során. A keresztényeknek szintén volt több ünnepe is, melyen az anyákról emlékeztek meg, előttük tisztelegtek. Az egyik ilyen az "anyák vasárnapja", mely ugyancsak tavasszal, a húsvétot követő negyedik vasárnap tartottak - egyes országokban ma is tartják.

Angliában az 1600-as években a keresztény közösségeknek több szokása is kötődött az anyák vasárnapjához, még jellegzetes süteményt is sütöttek ezen a napon aszalt gyümölcsökkel és marcipánnal. A szolgálók pedig kimenők kaptak, hogy hazautazhassanak ezen a napon és meglátogathassák anyjukat. Az Egyesült Államokban pedig először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, ahol Julia Ward Howe Anyák Napi Kiáltványa elhangzott. A napot eredetileg a béke napjaként tartották számon, és azok előtt az anyák előtt rótták le tiszteletüket, biztosították támogatásukról, akik a polgárháború folyamán vesztették el fiaikat, férjüket.

1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis tett kísérletet, hogy az anyák napját nemzeti ünneppé nyilvánítsák és az ünnep napját május második vasárnapjára tűzte ki, saját elhunyt édesanyja emlékére. Jelképnek a fehér szegfűt javasolta, és rengeteget tett azért, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis akkor ért célt, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök 1914. május 9-i proklamációjával hazájában minden év május második vasárnapját az anyák hivatalos ünnepévé nyilvánította. Az anyák megünneplésének szokása májusban hamarosan Európába is átterjedt, főként a virág- és ajándékboltok propagálásának hatására.

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet - összekapcsolva a májusi Mária-tisztelet hagyományaival, és 1928-ban már miniszteri rendelet rögzítette az anyák napját a hivatalos iskolai ünnepségek közt. Hazánkban úgy honosodott meg a szokás, hogy május első vasárnapjára esik az anyák napja.

Így 2025-ben az anyák napja május 4-re esik.

Az anyák napjának dátuma világszerte

Nem minden országban májusban tartják az anyák napját, és nem is mindenhol vasárnap. Egyes országokban rögzített dátuma van, mint a nőnapnak, másutt mozgó ünnep, mint nálunk. A Wikipédia szerint a legtöbb országban ez az ünnep májusra, ezen belül annak második vasárnapjára esik. Kivétel ez alól Norvégia, ahol február második vasárnapján, Grúzia, ahol március 3-án, valamint Afganisztán és Bulgária, ahol a nemzetközi nőnap napján, március 8-án van anyák napja. Szlovéniában március 25-én tartják.

Magyarországon túl május első vasárnapjára esik az anyák napja Angola, Litvánia, Mozambik, Portugália, Románia, São Tomé és Príncipe, Spanyolország, Szerbia, és a Zöld-foki Köztársaság országokban. Május második vasárnapján tartja Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília, Chile, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Japán, Kanada, Malajzia, Németország, Olaszország, Peru, Szlovákia, Svájc, Tajvan, Törökország, Ukrajna és Lettország.

Latin-Amerika sok országában, valamint Hongkong, India (itt tartják a durga púdzsa ill. a navarátri nevű, októberi tíznapos ősi hindu anyák ünnepét is), Pakisztán, Szingapúr május 10-én tartja az anyák napját, Lengyelország pedig május 26-án. Május utolsó vasárnapján ünneplik Franciaország, Marokkó, és Svédország területén, Magyarországon a gyereknapot tartjuk ezen a napon.

Anyák napi szokások

Az anyák napja a nőnaphoz hasonlóan egy olyan ünnep, amit nem minden családban szokás ünnepelni. Magyarországon elsősorban óvodások, óvodai ünnepségek keretében ünneplik kifejezetten az anyákat, a nagyobb gyermekek és felnőttek virágot, ajándékot, üdvözlőlapot adnak anyjuknak, nagymamájuknak vagy más anyai szerepet betöltő személyeknek az életükben. Gyakoribbak ilyenkor a családi látogatások is és az elhunytak sírjának felkeresése a temetőkben.

Mikor van apák napja, a nagyszülők napja, a tesvérek napja?

Bár az anyák napja honosodott meg leginkább, egyre többen tartják az apák napját is. Más országokban pedig külön napja van a nagyszülőknek és a testvéreknek is. Az apák napja, hasonlóan az anyák napjához, országonként eltérő dátumra eshet, Magyarországon június harmadik vasárnapján ünneplik. Így 2025-ben június 15-én lesz apák napja. Az apák napját a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként, emlékeznek az apákra, nagyapákra, apai szerepet betöltő férfiakra.

A nagyszülők napja újkeletű ünnep, az anyák napja és apák napja mintájára alakult ki, Magyarországon nemigen tartják, nem honosodott meg. A testvérek napja szintén nem terjedt el hazánkban és ez a legkevésbé elterjedt ünnep az eddig említettek közül. Európában több helyen május 31-én tartják. A gyereknapnak már nagyobb hagyománya van: óvodai, iskolai rendezvények, tematikus napok, illetve gyereknapi programok, kedvezmények formájában találkozhatunk vele a leginkább.