Brutál áremeléssel robban a szezon a Balatonnál: 28 százalékkal is drágább lehet a nyaralás 2024-ben

Tavalyhoz képest átlagosan 10 százalékkal emelkedtek a szállásárak a Balatonnál. A legnépszerűbb településeket vizsgálva azonban kiderült, hogy sokutt még ennél is durvább a drágulás: Balatonalmádiban például majdnem 29 százalékkal fizetnek többet egy főre éjszakánként az előfoglalók, mint 2023 hasonló időszakában. A szállástípusok közül leginkább a panziók drágultak a magyar tengernél. Mint az egyik legnagyobb hazai szállásportáltól megtudtuk, az előfoglalásokat jellemzően júliusra és augusztusra adják le a nyaralást tervezők, de idén erős trendnek látszik a last minute foglalás.

2024-ben az április 17-ig megtett nyári előfoglalások alapján a bruttó szobaárbevételből és a vendégéjszakákból számítva az átlagos foglalási ár fejenként egy főre idén 12 429 Ft, amely tavalyhoz képest - ugyanezt az időszakot vizsgálva - közel 10%-os növekedést jelent - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Szallas.hu.

Mint a részletes balatoni adatokból kiderült: a legnagyobb áremelkedés Balatonalmádiban ment végbe, ahol tavaly átlagosan 11 198 Ft/fő/éjszaka áron foglaltak az év elejétől április közepéig, ez 2024-re 14 421 forintra emelkedett,

ami 28,78 százalékos drágulást jelent.

Az egyik legnagyobb hazai szállásportál szerint a 10 legnépszerűbb település közül mindenhol drágultak a szállások, Almádi után a drágulási sorrendben a második helyen Balatonfüred áll (+17,31%), a harmadik pedig Keszthely, ahol 15,48 százalékkal kerültek többe az előfoglalt szállások, mint tavaly a vizsgált időszakban. Összességében a 10 legkedveltebb balatoni üdülőtelepülésen 9,68 százalékkal emelkedtek a szállásárak.

Egy-egy település átlagárait is befolyásolja, hogy a szálláskínálatban milyen arányban vannak a különböző szállástípusok (hotel, apartman stb.) és kategóriák (pl. 4-5 csillagos hotelek), és mit választanak a vendégek. Fontos kiegészítés, hogy ez egy pillanatnyi állás, a bentlévő foglalásokból számolunk, ezek esetében jelenleg az apartmanokat foglalták többen, tehát összességében most alacsonyabb árat látunk ahhoz képest, amit majd a szezonhoz közeledve és a szezon alatt látunk, amikor már a hoteleket is nagyobb arányban foglalják a vendégek, hiszen elfogytak az olcsóbb helyek

- magyarázta kérdésünkre a szállásfoglaló portál. Így pedig érdemes megvizsgálni a balatoni szállások árának alakulását szállástípusonként is:

Mint látható, legnagyobb mértékben az apartmanok ára emelkedett (11,31 %-al, 9 503 Ft/fő/éjről 10 578 Ft/fő/éjre) viszont a hotelek és a panziók esetében 7 százalék alatti az áremelkedés mértéke.

A portál szerint az eddigi balatoni nyári foglalások zöme júliusra (47%) és augusztusra (34%) szól, a június (17%) iránt egyelőre kisebb a kereslet. Általánosnak mondható, hogy a júliusi és augusztusi dátumokat foglalják előre a nyári hónapok közül nagyobb mértékben.

Ugyanakkor idén erős trendnek látszik a last minute foglalás, az év eddigi részében a foglalások jelentős részét a leutazás dátumához közel, kb. 1 hónappal vagy annál kisebb időablakkal tették meg, ezzel magyarázható, hogy egyébként az előző évekhez hasonlóan a júniusi dátumok iránt még nem indult meg a kiugró kereslet (+ a júniusi számokra hatással lehet a pünkösdi hosszú hétvége közelsége + a bizonytalanabb időjárás és vízhőmérséklet is a Balaton esetén). Jellemzően a családosok és a nagy társaságok azok, akik ennél korábban foglalnak. Ők önálló medencével vagy jacuzzival rendelkező házakat keresnek, és a legnépszerűbb szállásokat hamar elkapkodják

- tették hozzá.

Flesch Tamás: A Balaton nehéz helyzetben lévő termék

A Balaton egy nagyon nehéz helyzetben lévő termék, hiszen a fő időszaka nagyjából még mindig csupán öt hétre korlátozódik - fogalmazott korábbi interjúnkban Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke.

Hogy abban az öt hétben mi történik, ki milyen árakkal operál a normális vállalkozótól a szerencselovagig, megjósolhatatlan. Aztán utána a sajtóban megjelennek olyan hírek, árak, amelyeket az ott lévők 5 százaléka ha tapasztalt – ez nem feltétlenül hiteles összkép

- mondta a szakember, aki szerint a hazai turisztikai szektorban az áremelkedés nem követte a költségek növekedését, ami valahol természetes, hiszen a turizmus nem egy kötelező termék: ellenben enni-inni, aludni kell, a fűtésszámlát ki kell fizetni, ugyanakkor utazni nem kötelező. Mint kifejtette, azt nehéz megmondani, hogy mekkora áremelkedés várható 2024-ben.

Én a magyar vidék tekintetében nem látok komoly áremelésre teret, szerintem ez éves szinten egy számjegyű lesz, Budapesten viszont lehet nagyobb is, majd kiderül, hogy mit lehet érvényesíteni. A budapesti szállodapiac erősen exportpiac, meglátjuk, hogy euróban mit tudnak elfogadni a külföldiek, és kérdéses persze az árfolyam is

- tette hozzá Flesch Tamás.

