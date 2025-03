Szép kis bírságot kaphatnak a magyar erdőkben kirándulók: ráfizetnek, ha ilyet csinálnak

Bár ez a hétvége nem a legalkalmasabb kirándulásra, jövő hét keddtől már újra melegszik majd az idő. Ez azt is jelenti, hogy egyre többen vágynak majd ki a természetbe, szerveznek kirándulást, túrázást. Fontos azonban, hogy természetjárás közben még véletlenül se szakítsuk le, bántsuk az új tavasz első virágait. Nemcsak nagy kárt okozhatunk ezzel, hanem még bírságot is kockáztatunk.

Március közepére már rengeteg kora tavaszi virág bújik elő a földből. A téltemető, a hóvirág, a tőzike, a csillagvirág, a sáfrányok (vagyis krókuszok), a kankalin, a keltike, a kikerics, a kökörcsin és a hunyor is már van, ahol virágzik, a szerencsések még a kakasmandikókkal is találkozhatnak az erdőkben a következő hetekben. Nem is szólva a jácintokról, nárciszokról, gyöngyikékről és vadon növő tulipánokról. Azonban mindent a szemnek - vagy a fénykezőgépeknek - és semmit a kéznek! Aki kirándulás közben ráakad ezekre a virágokra, jobban teszi, ha nem tépi le őket: a védett fajok eszmei értéke 5-250 ezer forintig is terjedhet.

Nem minden virág védett, ami tavasszal virít az erdőkben, ligetekben, kirándulóhelyeken. Azonban ezeket sem érdemes leszakítani, leszedni az egész kis állományt, amit találunk, végképp nem. Egyrészt a méhek és rovarok nem fognak ennek örülni, másrészt a növények szaporodását is gátoljuk ezzel. Ez a védett és nem védett virágokra egyaránt igaz. Inkább készítsünk csak fényképet!

Arra pedig nem is érdemes gondolni, hogy majd az erdőben szedett védett virágcsokrokat valaki még értékesítse is, azért már súlyos büntetés is jár!

A védett és fokozottan védett hazai növénynek listája megtekinthető a Magyar Állami Természetvédelem oldalán, nemcsak ebben az időszakban, hanem egész évben nyílnak ilyen védett fajok a magyar erdőkben, mezőkön. Az eszmei érték azonban csak egy dolog, ha valaki védett növeneket szed le, és nyakon csípik, a büntetési tételek a természetkárosítás mértékétől függően kerülhetnek kiszabásra. Amennyiben valaki védett, fokozottan védett növényt (vagy állatot) károsít, pusztít el, akkor közigazgatási eljárás indulhat ellene. Az eljárást a természetvédelmi hatóság folytajat le, mely természetvédelmi bírságot állapíthat meg. Ennek mértéke számos körülménytől függhet, a bírság összege akár több százezer forint is lehet.

Természetkárosítást követ el a Btk. 242. § (1) szerint, aki

fokozottan védett élő szervezet egyedét,

védett élő szervezet vagy az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős növény- vagy állatfaj egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket,

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló EK tanácsi rendelet A és B melléklete hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét

jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, onnan kiviszi, azon átszállítja, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A törvény tehát keményen bünteti a természetkárosítást, főként akkor, ha valaki esetleg nem csak leszedi a virágot - vagy más védett növényfajokat - hanem még árusítja is, vagy kicsempészné az országból. Bár nyilvánvalóan nem állíthatnak minden egyes szál hóvirág mellé egy vadőrt, hogy nyakoncsípje a kirándulókat, akik leszakítanak egy szálat, attól még okkal védettek és van ekkora eszmei értékük ezeknek a virágoknak. De nem érdemes például frissen szedett tavaszi virágcsokrokat posztolni sem, amelyekben védett fajok találhatók - hátha felfigyel rá a hatóság. Feketén árusítani pedig végképp nem érdemes a hóvirágcsokrokat, hiszen börtönbüntetés is lehet a vége.

Védett kora tavaszi virágok eszmei értéke

Az alábbiakban felsorolunk néhány virágot, ami Magyarországon is fellelhető, az eszmei értékük feltüntetésével a teljesség igénye nélkül:

bókoló keltike / 5 ezer forint

epergyöngyike / 5 ezer forint

szártalan kankalin / 5 ezer forint

téltemető / 5 ezer forint

tavaszi tőzike / 5 ezer forint

tavaszi csillagvirág / 5-10 ezer forint

hunyor / 5-10 ezer forint

hóvirág / 10 ezer forin

csillagos nárcisz / 10 ezer forint

kárpáti sáfrány / 10 ezer forint

kökörcsin / 10-250 ezer forint

kakasmandikó / 50 ezer forint

magyar kikerics / 100 ezer forint

cifra kankalin (medvefül kankalin) és lisztes kankalin / 250 ezer forint

Nem csak a védett virágok letépéséért jár bírság

Hogyha védett természeti területen kirándulunk, érdemes odafigyelni a jogszabályok betartására. A terület megközelítése minden esetben inkább tömegközlekedéssel ajánlott. Ha valaki mégis autóval érkezne, vigyázzon, hogy gépjárművel csak a közutakon, illetve egyes kijelölt erdészeti utakon szabad közlekedni. Parkolásra mindig a kijelölt helyeket használja, mert az engedély nélkül közlekedők, illetve a tiltott helyen parkolók természetvédelmi szabálysértést követnek el, ami 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A szemetelés szintés súlyos vétség az erdőkben. Kimeríti a természetvédelmi szabálysértés fogalmát az, ha valaki természeti területen - beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is - a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, például szemetel, vagy a területet más módon szennyezi. Az ilyen szabálysértés elkövetőjére a természetvédelmi őr, vagy az önkormányzati természetvédelmi őr szabhat ki helyszíni bírságot. A bírság a szabálysértés súlyosságától függően 5-50 ezer forint lehet.

A különböző sportok űzése természetvédelmi területeken szintén engedélyköteles lehet, mint a terepmotorozás, terepbiciklizés, vagy tereplovaglás.

A legjobb, ha bármit találunk az erdőben, nem szedjük le, nem gyűjtjük össze, hanem ott hagyjuk. Az egyik legjobb példa erre az elhullott szarvasagancs, melyet ha valaki engedély nélkül elvisz az erdőből, az lopásnak minősül. Gyűjtésre csak az erdészetek munkatársai, a vadászok, vagy az erdőgazdaságok írásos engedélyével rendelkezők jogosultak - közölte korábban ennek kapcsán a Pilisi Parkerdő Zrt.

A rendőrség néhány éve egy házkutatás során több mázsányi szarvasagancsot talált, melyet a balatoni erdőkben gyűjtöttek össze - ez elég indok volt a letartóztatáshoz. Viszont legyen az agancsdarab, egy hóvirág, vagy kavics - a legjobb ha ott hagyjuk, ahol találtuk. A természetnek is, és a kirándulóknak is.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA