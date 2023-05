Ez lehet a következő slágertérség Magyarországon: különleges módon éled fel a rég elfeledett vidék

A Fertő-tóra, mint lehetséges aktív úti célra talán ma még kevesen gondolnak, holott érdemes lenne felfedezni a magyaroknak is az ország legnyugatibb csücskét. Persze ne lepődjünk meg, ha egészen más vidék fogad itt minket, mint gondolnánk, hiszen a tájegység folyamatos változásban van. A "strandfürdő jelzőt" lassan elfelejthetjük, elyette azonban érdemes új szemmel nézni ezt a vidéket és felfedezni, mit nyújthat, mi az, amiben igazán jó.

Ha a hazai vízparti nyaralásokra gondolunk, eszünkbe juthat elsőként, a Balaton, a Tisza-tó, a Velencei tó, a hihetetlen népszerű, H betűs fürdők, mint Hévíz, Harkány vagy Hajdúszoboszló, de a Fertő-tóra, mint lehetséges úti célra talán kevesen gondolnak. Holott érdemes lenne rá- vagy éppen visszatenni mentális térképünkre.

Persze ne lepődjünk meg, ha egészen más vidék fogad a nyugati országcsücsökben minket, mint gondolnánk, hiszen a tájegység folyamatos változásban van. Nem csak mi, emberek, de a környezetünk, a táj, a bolygó is változik folyamatosan, és egyre gyorsabban, persze nem függetlenül az emberi tevékenységtől. Ezzel párhuzamosan mindennapi tevékenységeink, utazási szokásaink, sőt, maga a turizmus iparág is átalakulóban van, nem csak a legutóbbi világjárvány, de a globális felmelegedés is hatással van környezetünkre, sőt döntéseinkre az úti céljaink kiválasztásában. Persze a pandémia eltörpül az klímaváltozás okozta sokkal lassabb, de nem kevésbé drasztikus hatásai mellett.

Éppen ezért szükség van a terület újrapozícionálására, hiszen a "strandfürdő jelzőt" itt lassan elfelejthetjük. Helyette azonban érdemes új szemmel nézni ezt a vidéket és felfedezni, mit nyújthat, mi az, amiben igazán jó.

A klímaválság nagy vesztese A tó nagyobb része Ausztria területén helyezkedik el, mely azon országok közé tartozik, amelyeket átlagon felül érinti a globális felmelegedés. Egy olyan régió számára, mint a Fertő-tó, amelyet a pannon hatás jellemez forró nyarakkal, sok napsütéses órával és kevés csapadékkal, ez különösen nagy kihívást jelent. Ezen még a hagyományosan hideg téli hónapok sem változtathatnak. Burgenlandi időjárása különleges, hiszen a felhők kelet felé tartva az Alpok térségében hullajtják le csapadékot, így a Fertő-tó környékére már nem sok marad. Melegebb napokkal együtt növekszik a párolgás, ami azt eredményezi, hogy az Észak-burgenlandi térségben fokozottan nagy szükség van a cselekvésre. A Fertő számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyek a Közép-ázsiai vagy afrikai nagy, sekély tavakra jellemzőek. Nagy mérete ellenére nincs természetes lefolyása, élete nagyrészt a csapadéktól függ. A meleg hónapokban azonban a párolgás hosszútávú átlagban meghaladja a csapadékot. Éppen ezért rendkívül sekély, átlagos mélysége csupán 1,4 m. Ezáltal fokozottan ki van téve a szélnek is a hullámoknak, amelyek az iszap rétegig felkavar hatják az egész víztömeget.

Úszógumi helyett két keréken

Hogy miképp néz ki ma a Fertő-táj térsége, és hogy miért érdemes felfedezni ezt a vidéket, azt a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) által szervezett kétnapos tanulmányút keretében tudhattuk meg, melyen részt vett a Pénzcentrum szerkesztősége is. A kétnapos túrát ugyan elmosta az eső, de ez nem gátolta meg a résztvevőket abban, hogy felkeressék a környék biciklisbarát szolgáltatóit: szálláshelyeket, éttermeket, bórkóstoló spotokat és sörfőzdéket is. Az augusztus óta elérhető Kerékpárosbarát applikációval pedig az útvonalak menték található biciklisbarát szolgáltatókat is ellenőrizni tudjuk – ezek sokkal fontosabbak egy túrázónak, mint azt elsőre gondolnánk (az út során volt alakalmunk ezt megtapasztalni).

A környék ugyanis nem szűkölködik az olyan szolgáltatókban, melyek kifejezetten a kerékpárosok igényeinek kiszolgálásra jöttek részben vagy egészben létre: mára egy olyan vállalkozói kör alakult ki, akik a magyar mellett a német, osztrák turisták igényeit is sikeresen kielégítik.

A Fertő-tó magyarországi szakaszának egyetlen közvetlen vízparti területén, az egykori vízitelepen évtizedek óta jelen van a turizmus és a vízisportok, ám a vasfüggöny idejében ez a térség a nem helyi turisták számára szinte nem is létezett, nehezen volt hozzáférhető. Ennek oka, hogy egytől-egyig mindenkit ellenőriztek, aki az ország nyugati csücske felé utazott, nem illegális határátlépésre készül-e. A ’90-es évek után aztán megváltozott a helyzet, teljesen szabad volt a mozgás országon belül, a strand üzemelt a kor átlagos színvonalán, de azért tömegeket nem vonzott ide, hely sem lett volna nekik. Ám a tó osztrák és magyar oldala közti minőségi különbség nem csak a rendszerváltás előtt, de utána is érzékelhető volt.

Új vizeken

Mivel az aktív szabadidős tevékenységek tőlünk nyugatabbra lényegesen népszerűbb kikapcsolódási forma, arról nem is beszélve, hogy az ehhez szükséges anyagi forrás is inkább megvan (értsd: van pénzük drága biciklire), és a Fertő vidéke nekik nem csak misztikus, de gyakorlatilag ez az ő Balatonjuk, mindezek okán mostanra magyar oldal is felfejlődött az igényekhez. Ezt tapasztalhattuk meg utunk során. Fertő tó körül több száz kilométeres kerékpáros úthálózat kanyarog, barátságos osztrák és magyar falvakat érintve.

De nem csak osztrák és német kerékpárosok tekernek a tó körül, egyre több magyar pattan nyeregbe, pláne hogy végleg itt a jó idő, a szezon kitolódik, kora tavasztól késő őszig tart, a legforróbb hónapok kivitelével a biciklizés igazi kikapcsolódást jelent. De a tekerés mellett egyre népszerűbbek a madárlesek és a vizitúrék is a Fertő nádaslabirintusában. Az egyetlen strand Fertőrákosnál jelenleg zárva van, a Fertő-tavi vízitelep a turisztikai fejlesztés munkálatai miatt lezárt munkaterület 2020 decembere óta. Strandolni és sétahajózni Fertőrákosnál jelenleg nem lehet.

Mi van most? A Fertő tavi beruházás környezetvédelmi működési engedélyének visszavonására és új eljárás lefolytatására kötelezte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt a bíróság a múlt hét pénteken tartott tárgyaláson. A Greenpeace Magyarország és a Fertő tó Barátai Egyesület 2023. január 30-án indítottak pert azért, mert a Kormányhivatal 2022 karácsonya előtt meghosszabbította a korábban már felfüggesztett beruházás engedélyét. A bíróság pénteki döntése nagyon fontos közös sikere a Fertőt védő civileknek, de a végső cél továbbra is az, hogy a Kormány alapjaiban gondolja újra a terveket, és csak egy sokkal szerényebb, kisebb léptékű turisztikai fejlesztést végezzen, amellyel nem sérül a Fertő tó európai szempontból is kiemelkedő élővilága.

És a terület sorsa egyre bizonytalanabb hiszen, nemrég visszavont beruházási engedély miatt. A helyi szolgáltatónak, a tó körüli éttermeknek, fagyizóknak, panzióknak a strand vonzereje nélkül kell helytállni, de úgy tűnik, olyan jól kiépült a rendszer mára, hogy ez semmiféle gondot nem okoz nekik.