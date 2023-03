Így spórolj súlyos tízezreket a repülőjegyen: pofonegyszerű módszer, mindenkinél működik

Az olcsó repülőjegyek úgy lehet a legkönnyebben bebukni, hogy a vásárlás folyamán egy sor extra kiegészítő szolgáltatást veszünk, például fix ülőhelyet, sztornóbiztosításokat, vagy éppen extra bőröndöt. Sokan gondolják, hogy egy kézipoggyásznyi cuccal nem lehet kihúzni egy hétig, ez azonban nem így van, feltéve, ha ismered a titkos módszereket.

Aki gyakran pásztázza a repjegyfoglaló oldalakat, az biztosan tudja, aki nem, annak most elmondjuk: úgy lehet igazán olcsón utazni, ha nagy bőrönd helyett csak egy kis kézipoggyásszal megyünk. Ez egy nyári hétvégi kiruccanásra nem nagy gond, ám ha hűvösebb éghajlatra készülünk, esetleg 3 napnál hosszabb időre, akkor komoly fejtörést okozhat. Pontosabban okozhatott eddig a pillanatig. Most ugyanis itt a megoldás. A Huffpost és csomagolási szakértőkkel járta körül a problémát , hogy olyan tippeket és trükköket mutassanak, amelyek segítségével még a legterjedelmesebb holmik is elférnek a kézipoggyászban.

Ellenőrizd az időjárást, ahová mész

Azt sem fogod tudni, hol kezdd, ha nem tudod, hogy meleg, hideg, fülledt, esős idő lesz-e ott, ahová utazol. Első lépésként mindenképpen ellenőrizd az időjárást. „Ezután készíts egy listát azokról a tevékenységekről, melyeket csinálni fogsz, és tervezd meg, hogy mindezekhez pontosan mire lesz szükséged" - mondta a lapnak Anne McAlpin, utazási szakértő, aki 21 napot utazott a világ körül mindössze egyetlen kézipoggyásszal. Nagy és meleg holmik helyett részesítsd előnyben inkább a réteges öltözködést.

Írj egy listát mindarról, amit be akarsz csomagolni

Készíts listát, és ellenőrizd kétszer is! Győződj meg róla, hogy minden olyan utazáshoz szükséges dolgot tartalmaz, amire szükséged lesz. Ezután rakj ki amagad elé mindent, és kategorizáld a tárgyakat típusuk szerint, hogy teljes képet kapj arról, mennyi mindened van" - javasolja Marie Kondo, rendrakási szakértő és a KonMari-módszer kidolgozója.

Szűkítsd le a listádat - különösen a piperecikkeket

Csak azért ne vigyél magaddal különféle dolgokat, mert azok kis méretűek: főleg a piperecikkre igaz ez. Úgysem lesz szükséged annyi balzsamra és testápolóra, mint gondolnád. Legyél stratégiai és reális, amikor ezeket a dolgokat csomagolod. Hölgyeknek viszont érdemes befektetni utazó méretű hajkefékbe, hajszárítókba, ezek ugyanis lényegesen kevesebb helyet foglalnak.

Nagy méretű ruhadarabokat a repülőre

Ha hideg helyre tartasz, és sok meleg cuccot kell magaddal vinned, jobban jársz, ha minél többet viselsz ezekből már a repülőn. Így helyet takaríthatsz meg a bőröndödben más tárgyak és a réteges darabok számára.

Használj cipőszsákokat

Ezek az eszközök nem csak a rendszerezésben segítenek, hanem abban is, hogy a bőröndben minden tiszta maradjon, hiszen a cipőtalpak néha piszkosak lehetnek. Ha van egy különösen terjedelmes pár cipőd, amely nem fér bele egy táskába, próbáld meg a talpakat egymás mellé tenni, és a bőrönd vagy a táska aljára pakolni, hogy a talpak ne érjenek össze a ruhákkal.

A KonMari-módszer hajtogatási technikáját alkalmazva két-három terjedelmes tárgy is könnyedén elférhet egymásban, így függőlegesen tudod őket rakni, ahelyett hogy egy csomó helyet elfoglalnának egy kupacban. Ezzel a taktikával maximalizálhatod a helyet a bőröndödben, és könnyen áttekintheted a teljes ruhaválasztékodat, amikor kinyitod a szállásodon.

Gyakorold a tetrist

A nehéz, terjedelmes tárgyakat, például a hajvasalót, a hajegyenesítőt vagy a hajsütővasat csomagold mindig a táska aljára, és használd ki a fogantyúk, vezetékek közötti kis helyeket is: gyömöszölj oda kisebb darabokat, pólókat, fehérneműt.

A tökéletes cipő

Legyünk őszinték – eltalálni a legmegfelelőbb cipőt, nem könnyű, a cipők többsége ugyanis terjedelmes, és nagy helyet is foglalnak a kézipoggyászban. A kulcs az, hogy olyan cipőket vigyél magaddal, amelyek sokoldalúak és kényelmesek. Két párnak elegendőnek kell lennie. Egy kényelmes darab gyalogláshoz vagy túrázáshoz, és egy másik pár, amelyik kinéz valahogy. Ha meleg helyre mész ez lehet szandál, vagy papucs. A repülőn mindig a két pár közül a nagyobbat kell viselni.