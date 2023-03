Ez most a 25 legizgalmasabb úti cél a világon: ezeket mindenkinek látni kell életében egyszer

London, Párizs, Doha, de Kairó is felkerült a 2023-as év legnépszerűbb úti céljai közé. Az utazók véleménye alapján összeállított 25-ös listán történtek változások a tavalyi évhez képest, de az élmezőny nagyjából évek óta változatlan.

A Tripadvisor minden évben elemzi a platformján keresztül beküldött több millió értékelést, hogy az utazók által kiválasztott, az adott év meghatározó listáit nyilvánosságra hozhassa. A nemzetközi úti célokra vonatkozó vélemények mennyiségét és minőségét vizsgálva a Travellers' Choice Best of the Best Destination Awards az előttünk álló év legnépszerűbb és legfelkapottabb úti céljait mutatja be.

"2022-ben újraéledt az utazási kedv, és az idei év kilátásai már kifejezetten fényesek" - mondta Sarah Firshein, a Tripadvisor szerkesztőségi vezetője. "A hosszú utazások kora visszatér, és azt látjuk, hogy sok utazó évek óta először idén már izgatottan tervezik az utazásukat Ázsiába és a csendes-óceáni térségbe. Az olyan városok, mint Párizs és London, amelyek a világjárvány idején háttérbe szorultak zsúfoltságuk okán a kevésbé népes úti célokkal szemben, újra a rivaldafénybe kerültek, míg az Egyesült Államok olyan távoli részei, mint Alaszka és a korábban korlátozottan látogatható országok, mint Kuba, szintén népszerűek lesznek idén.

Dubaj megőrizte első helyét a kiemelt kategóriában, a Népszerű úti célok között, és immár zsinórban a második éve a világ legnépszerűbb úti céljává koronázták. A hírességek és influencerek kedvence, az "arany városa" továbbra is vonzza a turistákat a világ minden tájáról, főleg akik a luxus sajátságos szeletét szeretnék megismerni. London megőrizte dobogós helyét, és a világ harmadik legnépszerűbb úti célja lett, a tavalyi második helyről Bali szorította le 2023-ra.

1. Dubai, Egyesült Arab Emírségek

Dubai olyan úti cél, ahol a modern kultúra keveredik a történelemmel, a kaland a vásárlással és szórakozással.

2. Bali, Indonézia

Bali egy élő képeslap, egy indonéz paradicsom, amely olyan, mintha csak a fantázia szüleménye lenne. Élvezd a napsütést egy finom fehér homokos szakaszon, vagy vegyülj el a trópusi élőlényekkel, miközben korallgerincek mentén vagy egy második világháborús hadihajó színes roncsainál búvárkodsz.

3. London, Egyesült Királyság

Shoreditch hivalkodó stílusától Camden punkos hangulatán át az elegáns Portobello Roadig, London sok különböző világ egybegyúrva. A város izzó energiája miatt nincs két egyforma nap. Fedezd fel a királyi vagy történelmi helyszíneket, pipáld ki a nevezetességeket a bakancslistádról, egyél és igyál a különleges, egzotikus éttermekben.

4. Róma, Olaszország

Rómát nem egy nap alatt építették - és egy napnál sokkal többre lesz szükséged ahhoz, hogy megismerd ezt az időtlen várost. A város a piazzák, szabadtéri piacok és lenyűgöző történelmi helyszínek valóságos kollázsa.

5. Párizs, Franciaország

Egy hangulatos kávézóban elidőzni a pain au chocolat felett, pihenni egy Szajna-parti sétát követő nap után, és megcsodálni az olyan nevezetességeket, mint az Eiffel-torony és a Diadalív... a tökéletes párizsi élmény.

6. Cancun, Mexikó

A napfényes Cancun sokkal többet kínál, mint azt a buliváros hírneve sugallja. Rengeteg gyönyörű, drámamentes családi üdülőhely várja azokat az embereket, akik szeretnék megtapasztalni a trópusi Yucatán éghajlatát.

7. Kréta, Görögország

Az olümposzi istenek királyának és a modern európai civilizációnak is szülőhelye, Kréta egy mediterrán ékszer. Gazdag régészeti és mitológiai történelemmel rendelkezik, amely ősi romjaiban és kulturális látnivalóiban tükröződik.

8. Marrákes, Marokkó

Marrákes "vörös város" varázslatos hely, amely hemzseg a piacoktól, kertektől, palotáktól és mecsetektől. A történelmi Medina meghitt udvarainak és kígyózó sikátorainak felfedezése könnyen felemészthet egy napot.

9. Dominikai Köztársaság

A fehérhomokos strandok és a "mézeskalács" viktoriánus építészet keverékével gyönyörködteti itt a látogatókat. Kilencszáz mérföldnyi karibi partvonal teszi a Hispaniola-szigeti országot a tengerpartok szerelmeseinek paradicsomává.

10. Isztambul, Törökország

Az évszázadok során számos kultúra rányomta a bélyegét erre az értékes földdarabra. Ma első kézből tapasztalhatod meg ezeket a hatásokat, ha felfedezed Isztambul mahalléit (negyedeit).

11. Playa del Carmen, Mexikó

Playa del Carmen a világ egyik legjobb búvárkodási célpontja, köszönhetően a vibráló tengeri élővilágnak és a káprázatos víz alatti barlangoknak. A szárazföldön Playa az egykori halászfalu izgalmasabb és modernebb változata

12. Barcelona, Spanyolország

Barcelona egy kicsit szürreálisnak tűnik - ez helyénvaló, hiszen Salvador Dalí itt töltött időt, és a spanyol katalán építész, Antoni Gaudí számos épületet tervezett a városba.

13. Újdelhi, India

Új-Delhi egyszerre kaotikus és nyugodt, bonyolult város, ahol gyakran tehenek kóborolnak a viskókkal szegélyezett utcákon. A 17. századi Vörös Erőd kupolák és tornyok tömkelege, míg a Chandni Chowk-on az alalkudozás művészetét gyakorolhatjuk.

14. Hurghada, Egyiptom

A lenyűgöző korallzátonyok és a szörfözésre tökéletes türkizkék víz az egyiptomi Vörös-tenger partján fekvő Hurghadát forgalmas üdülővárossá tette. A lenyűgöző Giftun-szigetek és a keleti Arab-sivatagtól könnyen megközelíthető innen.

15. Madrid, Spanyolország

Madrid épületei pont úgy néznek ki, mint egy kastély, így azt fogod hinni, egy mesében vagy. Madrid nyüzsgő főváros, ahol képtelenség unatkozni, egymást érik a jobbnál jobb programok, minden sarkon áll egy izgalmas múzeum.

16. Phuket, Thaiföld

Thaiföld legnagyobb szigete mágnesként vonzza a tengerpart szerelmeseit és a komoly búvárokat, akik lelkesen merülnek el az Andaman-tengerben. A kék lagúnák és a lazacszínű naplementék álomszerű hangulatot teremtenek.

17. Hanoi, Vietnam

A bájos vietnami főváros jól öregedett megőrizve az óvárost, a műemlékeket és a gyarmati építészetet, miközben helyet adott a modern fejlesztéseknek is emellett

18. Kairó, Egyiptom

Kairó egy ősi város, amely egyben egy modern metropolisz is - a Közel-Kelet egyik legnagyobb városa, pompás hely az egyiptomi történelem és kultúra felfedezésére.

19. Firenze, Olaszország

Firenze a művészettörténészek álma. A Galleria dell'Accademia tele van Michelangelo műveivel, aki a Santa Croce-bazilika freskókkal díszített falai között nyugszik. A kezdő fotósok a Ponte Vecchio hídról készíthetnek képeket.

20. Lisszabon, Portugália

A lisszaboni múzeumok a portugál főváros gazdag történelmét és kultúráját ünneplik. A Tengerészeti Múzeum tökéletes a gyerekek (és a felnőttek!) számára, akik imádják a hajózást, míg a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves a színes művészeti alkotások rejtett gyöngyszeme.

21. Edinburgh, Egyesült Királyság

Edinburgh Skócia fővárosa, amely örökségéről, kultúrájáról és fesztiváljairól híres. Tégy egy hosszú sétát a központban, és fedezd fel a világörökség részét képező óvárost és újvárost, valamint a környék összes múzeumát és galériáját.

22. Bangkok, Thaiföld

Aranypaloták, úszó piacok, fenséges porcelánnal kirakott tornyok... még sosem láttál olyan fővárost, mint Bangkok. Látogass el a Pratunam vagy a Siam térre a prémium kategóriás boltokhoz, majd lazíts a Dusit európai stílusú kertjeiben.

23. New York City, New York

New Yorkot egyetlen látogatással meghódítani lehetetlen. Ehelyett inkább nézd meg a kötelezőket: az Empire State Buildinget, a Szabadság-szobrot, a Central Parkot, a Metropolitan Művészeti Múzeumot.

24. Doha, Katar

Katar ragyogó ékköve, Doha multikulturális város, ahol az ország lakosságának nagy része, valamint a különböző eredetű külföldi közösségek együtt élnek. Corniche festői építészetével és a kikötőre nyíló káprázatos kilátással nyűgözi le a látogatókat. Doha számtalan kulturális létesítménnyel büszkélkedhet, köztük a futurisztikus Oktatási Várossal és a Nemzeti Múzeummal.

25. Rio de Janeiro, Brazília

Számtalan strandjával, drámai hegyeivelm a szamba és bossa nova ritmusokkal hátterével könnyű beleszeretni Rio de Janeiróba. A dalokból ismert Ipanema Beach a sétálgatás, a napozás és a látványosság tökéletes helyszíne.