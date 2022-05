Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. május 12.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2022. május 12.

Névnap

Pongrác

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.32 Ft

CHF: 363.14 Ft

GBP: 441.65 Ft

USD: 361.81 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2022. május 11.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 19. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 3, 8, 18, 19, 24, 28



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 81 db

5-ös találat: 3564 db

4-es találat: 51953 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10185 Ft

MOL: 2792 Ft

RICHTER: 6765 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.05.13: Szakadozott felhőzóna vonul át észak, északnyugat felől dél, délkelet felé. Emellett hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. Összességében hazánk több pontján előfordulhat záporeső, zivatar, de maradhatnak száraz területek is. Néhol akár hevesebb zivatargóc is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél. Zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12, 19, a délutáni órákban 24 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz a melegebb.

2022.05.14: A gomoly- és fátyolfelhők mellett hazánk nagy részén több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem valószínű, de egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, nagyobb eséllyel a nyugati, délnyugati megyékben. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 9, 16, délután általában 24 és 29 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Az intenzív besugárzás hatására az oxidatív légszennyező anyagok (O3) koncentrációja a déli, délutáni órákban néhol az egészségügyi határérték felett alakulhat. (2022.05.12. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2022.05.11)

