Bolond, aki új építésű lakást vesz Pesten? Ezekben a kerületekben kaszálhatsz felújítással

Az új építésű és a használt lakóingatlanok árszínvonala között jelentős eltérés van a fővárosban. Ez viszont még nem tekinthető pénzügyi érvnek arra, hogy jobban megéri utóbbit választani. A Pénzcentrum cikksorozatának második részében a pesti belváros kerületeinek lakáspiacát vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hogyan is néz ki forintosítva az „újat vagy használtat vegyünk?” dilemma.

Mint arról nemrég megjelent, „Érdekes árjáték a budai luxuskerületekben: ennyire éri meg használt lakást venni” című cikkünkben beszámoltunk, komoly eltérés van a használt és új építésű ingatlanok ára között Budapesten. A teljes fővárost nézve az átlagos árdifferencia 2018 első negyedéve és 2019 harmadik negyedéve között 270-280 ezer forint körül mozgott. 2019 negyedik negyedévétől azonban 300 ezer forint fölé kúszott az eltérés, 2021 második negyedévében pedig már bő 331 ezer forintra rúgott a használt lakások árelőnye Budapesten.

Százalékos eltérés tekintetében viszont épp 2018 elején volt a legmagasabb a differencia (37%), míg az utolsó vizsgált negyedévben 33% alá esett az új és használt ingatlanok árszínvonalának eltérése a fővárosban. E tekintetben a legközelebb 2019 harmadik negyedévében volt egymáshoz az új és használt lakások átlagára, akkor "mindössze" 29%-kal voltak drágábbak a budapesti, új építésű lakóingatlanok.

Ditróy Gergely, a Portfolio ingatlan rovatának vezető elemzője korábban a Pénzcentrum megkeresésére kifejtette, hogy az átlagos árdifferencia persze csalóka, hiszen meglehetősen nagyra nyílik az olló, ha figyelembe vesszük a lokáción túl a műszaki paramétereket is. Sőt, ténykérdés az is, hogy az éppen aktuálisan kialakuló piaci ár nem csak önmagában fontos, hanem hat a cseretermékekre, vagyis a használt lakások árazására is.

Minél jobb minőségű (igényesen és műszakilag átgondoltan felújított), minél jobb egyedi adottságokkal rendelkező egy használt lakás a környéken, annál közelebb lesz árazásban (Ft/m2) az új építésű társához, sőt, egyes esetekben azt is bőven meghaladhatja

- fogalmazott Ditróy.

Na persze, ha erősebb nagyítóval is elkezdjük vizsgálni a fővárosi piacot, akkor azért közelebb kerülhetünk az „újat vagy használtat vegyünk?” dilemma megoldásához. Korábbi cikkünkben a budai oldalt vizsgáltuk, ezúttal a pesti belváros kerületeit (V:, VI., VII., VIII.) vesszük alaposabban is górcső alá. Elemzésünkhöz a tényleges adás-vételi tranzakciókból származó, azaz a NAV felé lejelentett és a KSH által vezetett statisztikákat hasonlítottuk össze az Eltinga által készített, új építésű lakásokat összesítő Budapesti Lakáspiaci Riport adatsorával.

Mint azt a teljes pesti oldal árszínvonalát összehasonlító ábrán is láthatjuk, hasonló a trend, mint a főváros egészét nézve. Forintosítva, akárcsak a budai oldalon, 250-330 ezer forint között mozog negyedéves bontásban az eltérés, míg a százalékos összehasonlítás 35% környéki differenciát mutat. A legközelebb egymáshoz 2019 harmadik negyedévében volt az új és használt lakások ára (30%-os eltérés), míg 2021 második negyedévében 34,5%-ot mértünk.

Ezekben a kerületekben megérheti használt lakást venni

És akkor nézzük, mit mutat a kerületi bontás. Mint az látható, míg a teljes fővárosi és a pesti árszínvonal is hasonló trendet követ, addig a kerületek szerinti bontásban már vegyes a kép. Az V. kerületben például, ha lassan is, de zárul az olló az új és használt lakóingatlanok átlagos négyzetméterára között. Ezzel szemben a VI. kerületben egyre komolyabb az eltérés, az új építésű lakások árazása egyre erőteljesebben elszakad a használtakétól, utóbbiak amúgy már inkább stagnálnak, míg az új építések árazása egyre durvább mértéket ölt.

A VII. kerület árszínvonalának trendje viszont már nem mutat ennyire egyértelmű képet. A VII. kerületben az új építésű ingatlanok ára össze-vissza ugrál negyedéves bontásban, míg a használt lakások árazása lassan, de folyamatosan emelkedik. Így volt olyan negyedév, amikor az eltérés éppen csak meghaladta a 210 ezer forintot sem érte el (2018 Q4), míg a csúcson (2019 Q3) 623 ezer forint voltt a differencia négyzetméterenként. A VIII. kerület új és használt lakásainak árazása viszont meglehetősen hasonó trendet követ.

Végezetül, hogy megpróbáljunk válaszolni a cikkünk elején feltett dilemmára, miszerint új vagy inkább használt lakóingatlant éri meg inkább vásárolni a fővárosban, érdemes tisztában lenni a korábbi évek és a jelenlegi kivitelezési árakkal. Nos, míg 5 évvel ezelőtt még négyzetméterenként 120-150 ezer forintért le lehetett bonyolítani egy átfogó lakásfelújítást, addig ma az árak már 200-300 ezer forint között mozognak. Na persze ez az átlagos igényszintet jelöli, amelynél a használt lakás alaprajzi elrendezése nagyjából megmarad, de a lakás teljes (nyílászárók (nem fa), víz, villany, gépészet, konyha, fürdő, festés, egyéb burkolatok, stb.) felújításon esik át.

Mindezt figyelembe véve el lehet kezdeni számolgatni. Azt viszont nagyon fontos leszögezni, hogy minden esetben egyedi árkalkuláció adja meg a választ az "újat vagy használtat?" dilemmára. Hamarosan jövünk a maradék pesti kerületek, új építésű és használt lakásainak árszínvonalát összehasonlító elemzésünkkel, amelyben az egyedi árkalkuláció részleteivel is behatóan foglalkozunk majd!