Indul a szezon! Mire figyelj, ha most vásárolsz kerti bútort?

Akik áprilistól október végéig minden délutánt és hétvégét a kertben vagy az udvaron töltenek, pontosan tudják, hogy egy kerti bútornak nem elég szépnek lennie: az is fontos, hogy kényelmes és otthonos is legyen. De mire figyeljünk a vásárlásnál, tárolásnál, és mik a 2022-es trendek? Ezekről is kérdeztük az XXXLutz szakértőit.

Tavasszal megnő az érdeklődés a kerti bútorok iránt. Ez a trend egyre erősödik, hiszen egyre többen „költöznek ki” a kertbe a kánikulában átmelegedett lakásokból, és töltik idejüket a szabadban. Sőt, az éttermi árak emelkedésével párhuzamosan sokan inkább otthon főznek, vendégül látják a családot a barátokat: egy kerti grillezésnél pedig kevés jobb tavaszi-nyári programot találhatunk. És egyre több családnak fontos az is, hogy milyen bútorokat választ a kertjébe: a minőségi kerti bútorok áprilistól október végéig használhatók, egy vastag pokróccal akár még a hűvös, de napos őszi napokon is kiülhetünk a szabadba. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Lássuk, mik a legfontosabb kertibútor-trendek 2022 nyarán az XXXLutz lakberendezési szakértői szerint: Legyen a bútor természetes, azaz a domináns anyagok legyenek a fa, a szövet.

Színe és formája legyen letisztult, egyben modern. Kifinomult színű textíliák, bézs, világosbarna találkoznak az acéllal vagy a fával.

Legyen „egyénisége” a bútoroknak: variáljuk, kombináljuk az elemeket ízlésünk szerint. Mire érdemes figyelni, ha a kertbe vásárolsz bútort? A kerti bútorok, kiegészítők vásárlása esetén az anyagra érdemes elsősorban figyelni: a hagyományos acélból készültek helyett már jóval több alumínium, rozsdamentes acél és műrattan darabot találunk. Ezek többsége „időjárásálló” darab: legyen szó esőről vagy UV-sugárzásról. Nem rozsdásodnak és a tisztításuk is egyszerű. A bútor tovább marad szép, ha télen fedett helyen tároljuk, vagy védőhuztattal letakarjuk. Az időjárásálló védőhuzat meghosszabbítja a kerti bútor élettartamát. A bútor megfelelő ápolásával és tisztításával sokáig örömünket lelhetjük benne és élvezhetjük a kerti szezont. Az XXXLutz tapasztalatai szerint a vásárlást befolyásolhatja a kerti bútor helye, az időjárás, valamint az, hogy milyen gyakran van lehetőségünk ápolni, milyen stílusút szeretnénk és mekkora összeget szánunk rá. Az összecsukható vagy rakásolható kerti bútorok is praktikusak, ha szűkebb a hely vagy a hidegebb hónapokban problémát jelent a bútorok tárolása. A legtöbb kerti bútor hangulatosabb – és persze kényelmesebb is - a megfelelő, színben vagy formában passzoló kerti párnákkal, melyek helyes tárolására a párnatartó ládák a legalkalmasabbak. A napernyők kellemes árnyékot nyújtanak a hőségben, míg esténként nem csak a tűz világíthat a grillnél, hanem a kültéri világítás is gondoskodik a kellemes hangulatról. A kényelmes és stílusos kerti bútorok, párnák és világítás mellett az összkép a jól megválasztott dekorációval lesz teljes. Az XXXLutz szakértői azt tanácsolják, érdemes átgondoltan vásárolni, és megtalálni a legpraktikusabb, legszebb megoldást, ami igazán passzol a kertünkhöz. Ehhez a vevők a szakértő tanácsadás mellett most kedvezményeket is kapnak: az áruházlánc üzleteiben és webshopjában 20% kedvezménnyel vásárolhatnak minden terméket a Joy-napokon, május 12-15 között.

