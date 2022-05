Kiderült a nagy naptejes faktorszám-titok: nehogy ilyet vegyél, végzetes lehet vele a nyaralás

Buzás Borbála Link a vágólapra másolva

Az időjárás-jelentések szerint mától beköszönt az igazi nyár, és akár 30 fok közelébe is kúszhat a hőmérséklet, úgyhogy itt az ideje elővenni a naptejet. A bőrünk védelmére egész évben fontos figyelni, mert a káros UV-sugárzás felhős időben is jelen van, ráadásul nem csak idejekorán öregíti a bőrt, de könnyen rákos daganatot is okozhat. Összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni nyáron, és mit érdemes elkerülni, ha naptejet választunk.

A leégés az egyik leggyakoribb kellemetlen bizonyítéka annak, ha túl sok időt töltünk a napon megfelelő fényvédelem nélkül. Azt viszont észre sem vesszük, hogy napból érkező káros sugarak felgyorsítják a bőr öregedését, és megnövelik a bőrrák kockázatát is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az új melanómás esetek száma pedig évről-évre nő. A Szegedi Tudományegyetem tavaly megjelent kutatásából az derült ki, hogy évente 3 ezer új esetet diagnosztizálnak itthon. Ráadásul ennél valószínűleg többen lehetnek érintettek, hiszen ahogy arra a kutatás is kitér, még a magukat egészségtudatosnak vallók is ritkán járnak bőrgyógyászati szűrésre. A káros hatású napsugarak egyébként nem csak melanómát okozhatnak, hanem egy sor más rosszindulatú bőrdaganatot is. Ezek közül az egyik leggyakoribb a basalioma, mely ugyan áttétet nem okoz, de a bőrdaganatok 80%-a ebbe a típusba tartozik. Ez általában a testnek azokon a részein alakulhat ki, melyeket a legtöbbet ér a nap, így legtöbbször a fejen fodul elő. Oka szintén a rákkeltő hatású UV-sugárzás. Ezektől a kellemetlen hatásoktól viszont megóvhatjuk a bőrünket, ha rendszeresen használunk naptejet. Bőrgyógyászok egyébként azt tanácsolják, hogy nem csak akkor van szükség a jó fényvédelemre,mikor kinn vagyunk a napon, hanem felhős időben, síelésnél, de akár a szobában ülve is, ugyanis az UV-sugárzás ilyenkor is elérheti a káros mértéket. A CNN cikkéből gyűjtöttük össze a legfontosabb pontokat azzal kapcsolatban, hogyan előzhetjük meg a napon töltött idő káros hatásait. Kinek van szüksége naptejre? Ha röviden akarunk válaszolni a kérdésre, akkor mindenkinek. Bővebben kifejtve viszont akiknek sötétebb a bőre, azoknál némileg magasabb a természetes védettség, de ettől még nem immunis a napkárosodásra – figyelmeztetnek a szakértők. Az persze más kérdés, hogy mindenkinek egyéni, milyen naptej válik be a textúra, a szín és a védőfaktor szempontjából. Mit használjunk és hogyan? Carla Burn kozmetikai szakértő szerint egy felespohárnyi mennyiségű krémet kell magunkra kenni alkalmanként, illetve a folyékony fényvédőket ajánlja, mivel ezekből könnyebb a megfelelő mennyiséget használni más terméktípusokhoz képest. Ezen kívül két nagy csoportra oszthatók a fényvédő krémek: a minden napos használatra valók, valamint azok, melyek a tartós napon tartózkodáskor védenek jól. Az első típusú napvédőkhöz sorolhatók azok az arckrémek és sminktermékek, melyekben van SPF, és így védenek a káros napsugárzás ellen. Az egyik szakértő javaslata szerint ezeket érdemes a napi rutin részévé tenni, hogy akkor is óvjuk a bőrünket, mikor napos időben kinn vagyunk például a városban, vagy esetleg fényes időben az ablaknál ülünk. Ha pedig tartósan a napon vagyunk, két óránként újra be kell magunkat, vagy ha vízben voltunk. Minden esetben figyeljünk arra, hogy a napnak kitett bőrfelületet megfelelően bekenjük. Ebbe beletartozhat az arcunk, a kezünk, a fülünk, de akár a hajvonalnál lévő szabad bőrrész is. A száj és a szem környéke különösen érzékeny a vékony bőr miatt, úgyhogy mindenképp gondoskodjunk ezeknek a magas faktorú fényvédelméről. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Mire figyeljünk, ha naptejet veszünk? A bőrgyógyászok a legalább 35 faktoros naptej használatát javasolják, de minél magasabb ez a szám, annál jobb. Ettől viszont ugyanúgy újra kell használni a naptejet két óránként, bármilyen magas is a fényvédő faktora. Ezen kívül mindenképp meg kell nézni, milyen információ szerepel a csomagoláson az UV-szűrővel kapcsolatban, ugyanis ez az, ami megvédi a bőr korai öregedésétől és a rákos elváltozások kialakulásától. Fontos, hogy UV-A és UV-B sugárzás ellen is védjen a naptej – sok terméken csak az egyik szerepel. A szakértők az ásványalapú termékeket ajánlják, tehát az összetevők között a cink-oxidot és a titánium-dioxidot kell keresni. Mennyi az annyi? A jó naptej általában nem olcsó dolog, az utóbbi időben tapasztalt drágulást pedig ezt a terméket sem kerülte el. Megnéztük, hogy az utóbbi két évben mennyivel drágult a naptejek ára. Az árösszehasonlító oldalakból az derül ki, hogy 2021 május óta 20-30%-kos drágulás figyelhető meg a piacon, ami a kiugróan magas még a 8,5%-os infláció mellett is. Mit kell elkerülni? Bizonyos nem ásványi alapú naptejekben megtalálható összetevőként az oxibenzon, melynek bizonyítottan káros hatása van a környezetre, így vannak olyan országok, ahol ezt már be is tiltották. Ezeket a termékeket ajánlott elkerülnünk. Ezen kívül szintén fontos arra figyelni, hogy csak még szavatos fényvédő terméket használjunk. Egy tavaly megjelent francia kutatásból az derült ki, hogy minél hosszabb ideig hagyjuk a polcon a naptejet, annál nagyobb lehet annak az egészségügyi kockázata ránk nézve. Ennek oka, hogy a használati idő lejárta után olyan bomlási folyamatok indulnak el, melyeknek az emberi egészségre veszélyes melléktermékei lehetnek. Érdemes beruházni egy új naptejre ahelyett, hogy elővennénk a tavalyit, hiszen még az sem fogyott el. Fényvédelem nem csak krémekkel A naptej jó eszköz a bőr védelmére, de nem az egyetlen. Ha van lehetőségünk rá, hordjunk kalapot, ne hagyjuk szabadon a bőrünket, kerüljük a napot reggel 10 és délután 4 között és persze maradjunk az árnyékban, amikor lehet – tanácsolják a szakértők.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK