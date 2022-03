Rengeteg magyar dolgozónak lesz pokoli a jövőhét: így vészeljük át a hosszúhétvége utáni visszatérést

Sokaknak nehéz a visszatérés egy hosszabb vagy rövidebb szabadságból a munkába. Teljesen érthető, hogy ha nehezen rázódunk vissza egy nyaralás után és szükségünk van pár napra, amikor csak felvesszük újra a fonalat. Összeszedtünk pár tippet, hogy hogyan vészeljük át a nyaralás utáni első pár napot.

Egy hosszabb szünet a munkából, mint a hosszúhétvége, ami előtt most is állunk igazi felüdülés tud lenni a léleknek egy kimerítő időszak után. Pár nappal, amikor csak magunkkal, a családunkkal és a barátainkkal foglalkozunk könnyedén elűzhetjük a mindennapok stresszét. A probléma viszont akkor kezdődik, amikor vissza kell térnünk a való világba és szembesülünk vele, hogy csak felhalmozódott a tennivalónk amíg távol voltunk. Ahhoz pedig, hogy minél tovább meg tudjuk őrizni a pihenés utáni jó hangulatunkat figyelnünk kell arra, hogy a visszatérés a hétköznapokba a lehető leggördülékenyebben történjen.

Most pedig ez a kérdés talán aktuálisabb, mint bármikor máskor, hiszen a március 15. keddre esik, ami négynapos hosszúhétvégét jelent. Éppen ezért a huffpost.com cikke alapján összeszedtünk pár olyan trükköt, ami megkönnyítheti szerdán a munkába való visszatérést.

Nem kell mindent egyszerre megoldani

Az egyik legfontosabb szabály, amit szem előtt kell tartanunk, hogy nem szabad a visszatérést követően azonnal leterhelnünk magunkat. Nem kell egy nap alatt behoznunk több napnyi felgyülemlett emailt.

Ezért is érdemes az email címünkre beállítani egy automatikus válaszüzenetet, ami tartalmazza, hogy hányadikától hányadikáig vagyunk távol. Ebbe az emailbe érdemes belefogalmazni azt is, hogy ha esetleg úgy tervezzük, hogy időnként ránézünk az emaileinkre, vagy adott esetben azt, ha egyáltalán nem leszünk elérhetőek. Ha ezeket a részleteket is beleírjuk ugyanis az automatikus üzenetünkbe máris könnyebb meghatározni a velünk szemben állított elvárásokat, és nem lesz probléma, ha nem hallanak pár napig rólunk a kollégák.

Ide kapcsolódik az is, hogy ha szükséges az első napokon nyugodtan emlékeztessük a kollégákat, hogy nem rég értünk csak vissza és sajnos időbe telik feldolgozni a beérkezett üzeneteket és utolérjük önmagunkat. Ha pedig minél többen alkalmazzák ezt a megközelítést az irodában annál könnyebb lesz mindenkinek az első pár napja.

Vegyünk ki egy plusz szabadnapot

Fontos, hogy a vakációból való visszatérés és a munka első napja között hagyjunk egy lélegzetvételnyi szünetet, amikor fejben el tudunk kezdeni felkészülni a másnapra. Ez segít visszarázódni a mindennapokba.

Jó ötlet lehet az is, ha ezen a napon készítünk egy listát a teendőkről fontossági sorrendben, így nem zuhan a nyakunkba másnap reggel a munka, hiszen tudjuk mik azok a feladatok, amik halaszthatatlanok és mik azok, amikkel ráérünk foglalkozni később. Ennek az elkészítésében akár a munkatársaink segítségét is kérhetjük, hiszen ők odabentről jobban látják a fontossági sorrendet.

Ne időzzünk sokat a feladatokon

Az első napon érdemes úgy kezdeni, hogy nem rögtön a hosszú időt igénylő feladatokkal kezdjük a napot. Érdemes úgymond „bemelegítenünk” és csak a hamarabb, gyorsabban elvégezhető feladatokkal kezdeni, hogy fokozatosan vegyük fel a ritmust.

Az első napokban érdemes így kezdeni a napot: összegyűjteni és rendszerezni a felhalmozódott munkákat, a könnyebb munkákkal kezdeni a napit, amik nem vesznek igénybe öt percnél többet. Érdemes ezekben a napokban azokat a halaszthatatlan feladatokat, amik még nem mennek könnyedén másnak átadni, így hatékonyabban folyhat a munka. Ezekkel a gyakorlatokkal pár nap alatt vissza tudunk zökkenni, a lényeg az, hogy hagyatkozzunk a szervező képességünkre és legyen bátorságunk reálisan végig gondolni, hogy el tudunk-e készülni a határidőre, vagy más segítségét kell kérnünk.

Ne felejtsük el, hogy nem gond a lassú kezdés

Mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy nem kell az első perctől fogva ugyanazt a teljesítményt hozni, mint a nyaralás előtt. Annak ellenére se, hogy az elmúlt napokat aktív pihenéssel töltöttük, hiszen ugyanúgy, ahogy napokba telhet mire a munkát a hátunk mögött tudjuk hagyni úgy ez fordítva is igaz lehet: nehéz visszaszoknunk a napi rutinba.

Az pedig, ha ezt szem előtt tartjuk és csak apránként, fokozatosan kezdünk bele a felhalmozódott feladatok megoldásába. Akár ezeket a gondolatokat le is írhatjuk, hiszen ez pihenteti az agyat és megnyugtathat minket egy kicsit. Ráadásul, ha leírjuk a problémákat, sokkal kevésbé néznek ki komolynak sokszor ezáltal pedig könnyebben meg is tudjuk oldani őket, hiszen segít nekünk az írás tisztábban látni.

Minimalizáljuk a stresszt

Vannak olyan emberek, akiknek a gyomra már előre görcsbe rándul az olvasatlan emailek és a különböző üzenetek gondolatától is. Nekik ajánlatos ezeket az üzeneteket mind egy szálig olvasottra állítani, így a saját tempójukban és módszerükkel tudják feldolgozni őket. Anélkül, hogy ott lebegne felettük Damoklész kardja.