Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. január 4.)

Névnap

Titusz, Leona

Deviza árfolyam

EUR: 366.64 Ft

CHF: 353.42 Ft

GBP: 436.95 Ft

USD: 324.73 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17035 Ft

MOL: 2584 Ft

RICHTER: 8890 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.01.05: Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a déli, délkeleti megyékben időszakosan vékonyabb lehet a felhőzet, ott szűrt napsütésre is van esély. Több helyen előfordulhat eső, záporeső, késő délutántól, estétől az Észak-Dunántúlon néhol havas eső, havazás is lehet. A Dél-Alföldön a legkisebb a csapadék esélye. A délnyugati, majd északnyugati szelet sokfelé élénk, erős kísérik, néhol időnként viharos lökések is lehetnek. A hajnali órákban 6, 11 fok várható, de az Északi-középhegységben és Sopron környékén 2, 5 fok is lehet. A csúcsérték többnyire 10 és 17 fok között alakul, de az Észak-Dunántúlon és az Északi-középhegységben 7, 10 fokot is mérhetnek.

2022.01.06: Északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Legtovább a déli és keleti megyékben marad felhős az ég, de késő délutánra ott is jelentősen csökken a felhőzet. Este északkeleten újra több lehet a felhő. Helyenként előfordulhat zápor, főként a hegyekben hózápor is. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé kísérhetik erős széllökések. A hajnali órákban -6, +3 fokot mérhetünk. A csúcsérték 3 és 8 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul a szeles idő hatására. (2022.01.04. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A teljesítőképességben csökkenés tapasztalható. (2022.01.04)

