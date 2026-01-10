2026. január 10. szombat Melánia
-6 °C Budapest
Bulgaria money and national emblem, gray background, copy space, flat lay, financial background. Business finance concept. Euro currency adoption by Bulgaria, close up
Gazdaság

Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?

MTI
2026. január 10. 09:46

A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyamemelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére, az idei első kereskedési héten a bolgár börze legrégebbi indexe, a Sofix 14,4 százalékkal 18 éves csúcsra emelkedett.

Tavaly a bolgár tőzsde fő indexe mintegy 30 százalékkal emelkedett. A bolgár értéktőzsde forgalma 23 százalékkal bővült tavaly, 611 millió eurót tett ki 2025-ben. Az euró bevezetésétől a szakértők jelentős fejlődére számítanak a bolgár értékpapírpiacon.

Az első euróban történő kereskedési napon, janár 5-én Vaszil Golemanszki, a pénzügyi felügyeleti bizottság vezetője a tőzsdének címzett jókívánságként fogalmazta meg 2026-ra az 1 milliárd eurós forgalom meghaladását.

A szófiai tőzsde igazgatóságának elnöke, Aszen Jagodin az euró bulgáriai bevezétését az EU-hoz és a schengeni övezethez történő bolgár csatlakozás természetes befejezésének nevezte. Kifejezte meggyőződését, hogy az euró összességében segíti a társadalom boldogulását, ezen belül a tőkepiacokét is. Véleménye szerint az euró bevezetése segíthet visszahozni azokat a külföldi és belföldi befektetőket, akik 2009-ben és 2010-ben elhagyták a bolgár tőkepiacot.

Arról, hogy a bolgár gazdaságnak bővebben mit jelethet hosszú távon az euró bevezetése, ebben a cikkben írtunk részletesebben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

Címlapkép: Getty Images
#euró #gazdaság #tőzsde #eurózóna #részvénypiac #befektetések #befektetők #bulgária #részvényindex #2026

