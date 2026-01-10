Gyorsabban merülnek a mobiltelefonok, a folyamatos fűtés kiszárítja a lakások levegőjét, az elektromos hálózat pedig nagyobb terhelés alatt működik.
Máris megadta magát a MÁV a hókáoszban, de ez még csak a kezdet: este brutális hóvihar jön
Országszerte télies időjárási körülmények nehezítik a közlekedést szombaton. A reggeli órákban többfelé csapadékmentes volt az idő, de napközben és estétől ismét romolhatnak az út- és látási viszonyok, miközben a vasúti közlekedésben is számos fennakadás tapasztalható - írja a HungaroMet.
Szombat reggelre az ország jelentős részén elállt a csapadék, azonban a közlekedést több térségben ködfoltok nehezítik. Elsősorban Veszprém környékén, a déli országhatár mentén, valamint elszórtan a Dél-Alföldön, Csongrád-Csanád és Békés vármegyében, továbbá Kecskemét, Cegléd és Szolnok térségében kell számítani korlátozott látási viszonyokra.
A gyorsforgalmi utak és főutak burkolata jellemzően sónedves, de a déli országhatár mentén, valamint Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyék egyes részein latyakos szakaszok is előfordulhatnak. A mellékutakon – főként a Dél-Dunántúlon és a keleti országhatár mentén – helyenként havas burkolattal találkozhatnak az autósok.
Az Útinform weboldala szerint látási viszonyok rendkívül változóak: a ködös területeken, illetve Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyében 100–300 méterre csökkenhet a látótávolság, Tamási és Babarc környékén pedig 100 méter alá is eshet. Az ország nagy részén szélcsend van, a hőmérséklet -11 és 0 fok között alakul.
Az M0-s autóút keleti szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a péceli csomópontnál egy kamion műszaki mentése miatt a külső sávot lezárták.
A meteorológiai előrejelzés szerint reggelig a Dél-Dunántúlon és Bács-Kiskun megye déli részén ismét előfordulhat havazás és ónos eső. Estétől egy hidegfronthoz kapcsolódóan elszórtan havazás, hózápor várható, általában lepel–2 centiméteres mennyiségben, de lokálisan ennél több hó is hullhat.
A hidegfronttal együtt az északi szél is megerősödik: estétől a Dunántúlon és az északkeleti megyékben egyre nagyobb területen alakulhat ki hófúvás. Emellett kisebb körzetekben sűrű, zúzmarás köd is lehet, amelyből ónos szitálás sem kizárt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások tapasztalhatók. A Dunántúlon, a Gyékényes–Nagykanizsa szakaszon fakidőlés miatt Őrtilos és Murakeresztúr között átmenetileg nem közlekednek a vonatok, helyettük pótlóbuszok szállítják az utasokat. Hosszabb eljutási időre kell számítani a Gyékényes–Dombóvár vonalon is.
Budapest környékén több elővárosi vonalon változik a menetrend: az S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpestig járnak, a G71-es járatok kimaradnak, több G80-as és S60-as vonat nem közlekedik, az S74-es vonatok helyett szombaton is pótlóbuszok járnak.
A ceglédi és szolnoki fővonalakon szintén kimaradó és átszámozott járatokkal kell számolni. A MÁV tájékoztatása szerint a szél és a vonatok menetszele miatt a havat folyamatosan behordja a váltókba, ezért minden szerelvény áthaladása után tisztítani kell azokat, ami további késéseket okozhat.
A fennakadások enyhítése érdekében visszavonásig az ország valamennyi VOLÁN-buszjáratán érvényesek a vasúti jegyek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra szóló jegyeket.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet.
A Pénzcentrum 2026. január 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben.
A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt pénteken több gyorsforgalmi úton súlykorlátozást vezetnek be a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára.
Felsővezeték-szakadás és a téli útviszonyok miatt csütörtökön órákra akadozott a vonatközlekedés Bükkösd és Abaliget között.
A hirtelen jött havazás után ugrásszerűen megnőtt a kereslet a téli felszerelések iránt.
Kiadták a vészjelzést: brutális hideg telepszik Magyarországra, ez már a sarkvidéket idézi, ónos eső is érkezik
Reggel többfelé -15, sőt helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, és napközben sem várható számottevő enyhülés.
Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.
A Pénzcentrum 2026. január 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A mellékutak állapota javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon sok helyen továbbra is latyakos a burkolat.
Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
A Stranger Things miatt özönlenek Izlandra a rajongók: 5000 százalékos keresési boomot hozott a sorozat
A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés.
2026-ban már nem az számít, hány utazást tudunk bezsúfolni egyetlen évbe, hanem az, hogy minden egyes út valóban emlékezetes legyen.