Máris megadta magát a MÁV a hókáoszban, de ez még csak a kezdet: este brutális hóvihar jön

Országszerte télies időjárási körülmények nehezítik a közlekedést szombaton. A reggeli órákban többfelé csapadékmentes volt az idő, de napközben és estétől ismét romolhatnak az út- és látási viszonyok, miközben a vasúti közlekedésben is számos fennakadás tapasztalható - írja a HungaroMet.

Szombat reggelre az ország jelentős részén elállt a csapadék, azonban a közlekedést több térségben ködfoltok nehezítik. Elsősorban Veszprém környékén, a déli országhatár mentén, valamint elszórtan a Dél-Alföldön, Csongrád-Csanád és Békés vármegyében, továbbá Kecskemét, Cegléd és Szolnok térségében kell számítani korlátozott látási viszonyokra.

A gyorsforgalmi utak és főutak burkolata jellemzően sónedves, de a déli országhatár mentén, valamint Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyék egyes részein latyakos szakaszok is előfordulhatnak. A mellékutakon – főként a Dél-Dunántúlon és a keleti országhatár mentén – helyenként havas burkolattal találkozhatnak az autósok.

Az Útinform weboldala szerint látási viszonyok rendkívül változóak: a ködös területeken, illetve Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyében 100–300 méterre csökkenhet a látótávolság, Tamási és Babarc környékén pedig 100 méter alá is eshet. Az ország nagy részén szélcsend van, a hőmérséklet -11 és 0 fok között alakul.

Az M0-s autóút keleti szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a péceli csomópontnál egy kamion műszaki mentése miatt a külső sávot lezárták.

A meteorológiai előrejelzés szerint reggelig a Dél-Dunántúlon és Bács-Kiskun megye déli részén ismét előfordulhat havazás és ónos eső. Estétől egy hidegfronthoz kapcsolódóan elszórtan havazás, hózápor várható, általában lepel–2 centiméteres mennyiségben, de lokálisan ennél több hó is hullhat.

A hidegfronttal együtt az északi szél is megerősödik: estétől a Dunántúlon és az északkeleti megyékben egyre nagyobb területen alakulhat ki hófúvás. Emellett kisebb körzetekben sűrű, zúzmarás köd is lehet, amelyből ónos szitálás sem kizárt.

A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások tapasztalhatók. A Dunántúlon, a Gyékényes–Nagykanizsa szakaszon fakidőlés miatt Őrtilos és Murakeresztúr között átmenetileg nem közlekednek a vonatok, helyettük pótlóbuszok szállítják az utasokat. Hosszabb eljutási időre kell számítani a Gyékényes–Dombóvár vonalon is.

Budapest környékén több elővárosi vonalon változik a menetrend: az S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpestig járnak, a G71-es járatok kimaradnak, több G80-as és S60-as vonat nem közlekedik, az S74-es vonatok helyett szombaton is pótlóbuszok járnak.

A ceglédi és szolnoki fővonalakon szintén kimaradó és átszámozott járatokkal kell számolni. A MÁV tájékoztatása szerint a szél és a vonatok menetszele miatt a havat folyamatosan behordja a váltókba, ezért minden szerelvény áthaladása után tisztítani kell azokat, ami további késéseket okozhat.

A fennakadások enyhítése érdekében visszavonásig az ország valamennyi VOLÁN-buszjáratán érvényesek a vasúti jegyek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra szóló jegyeket.