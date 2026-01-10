2026. január 10. szombat Melánia
Cropped image of young woman holding passport and suitcase walking in the international airport hall
Utazás

Óriási változás jön hamarosan minden európai repülőtéren: ennek egy utas sem fog örülni

Pénzcentrum
2026. január 10. 14:02

Az EU határellenőrzési rendszere súlyos problémákkal küzd, és a helyzet várhatóan tovább romlik, ahogy a biometrikus ellenőrzések aránya jelentősen emelkedik - számolt be a The Telegraph.

Az európai be- és kiléptetési rendszer (EES), amely a brit állampolgárok ujjlenyomatainak és arcbiometriai adatainak rögzítésére szolgál az EU határain, három év késés után októberben indult el, de azóta is komoly problémákkal küzd. A doveri kikötő elhalasztotta a bevezetést, Portugália visszatért a kézi bélyegzéshez, míg több repülőtéren, például Malagában több órás várakozási sorok alakultak ki.

A helyzet januártól várhatóan tovább romlik, amikor az ellenőrzésre kötelezett utasok aránya 10 százalékról 35 százalékra emelkedik. Április 10-ig pedig ezt az arányt 100 százalékra kell növelni. A szakértők szerint a jelenlegi kaotikus állapotok mellett ez katasztrófához vezethet.

Az EES célja a 29 schengeni ország határellenőrzési rendszereinek korszerűsítése. A biometrikus adatok (arcképek és ujjlenyomatok) rögzítésével a rendszer a biztonsági adatbázisokkal együttműködve segítene a bűnözők elfogásában, a túltartózkodók azonosításában és a hamis úti okmányok kiszűrésében. Hosszú távon a határellenőrzések felgyorsítását szolgálná.

A gyakorlatban azonban a rendszer bevezetése súlyos problémákba ütközött. Az ACI Europe kereskedelmi szövetség igazgatója, Olivier Jankovec szerint az EES bevezetése akár 70 százalékkal is megnövelte a határellenőrzési időt, csúcsidőszakokban akár három órás várakozást eredményezve.

Saj Ahmad, a StrategicAero Research vezető elemzője szerint a bevezetés "katasztrofális", és a helyzet a nyári csúcsszezonban várhatóan tovább romlik. "Megdöbbentő, hogy a tervek folytatását nem vizsgálták felül. A 35 százalékra való emelés előre láthatóan katasztrófához vezet. A problémák megsokszorozódnak, és sajnos az utazóközönség fogja elszenvedni a következményeket" – nyilatkozta.

A határhatóságoknak lehetőségük van ideiglenesen felfüggeszteni az EES-ellenőrzéseket, ha szükséges. Mark Tanzer, az ABTA vezérigazgatója arra sürgette a repülőtéri vezetőket, hogy tegyenek meg mindent a késések minimalizálása érdekében, beleértve a rendszer ideiglenes leállítását vagy az ellenőrzések korlátozását.

Az EES bevezetését eredetileg 2022 első felére tervezték, de többször elhalasztották. A szakértők szerint nehéz elképzelni olyan forgatókönyvet, amelyben az április 10-i teljes bevezetési határidőt ne tolnák ki, különösen a nyári csúcsszezon közeledtével, amikor sok brit család először kerül kapcsolatba a rendszerrel.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #utazás #határ #európai unió #repülőtér #eu #adatok #technológia #egyesült királyság #utasok

