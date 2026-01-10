Óriási változás jön hamarosan minden európai repülőtéren: ennek egy utas sem fog örülni

Az elmúlt hónapokban az USA Grönland iránti érdeklődése NATO-válsággá szélesedett.
Az EU határellenőrzési rendszere súlyos problémákkal küzd, és a helyzet várhatóan tovább romlik, ahogy a biometrikus ellenőrzések aránya jelentősen emelkedik - számolt be a The Telegraph.
Az európai be- és kiléptetési rendszer (EES), amely a brit állampolgárok ujjlenyomatainak és arcbiometriai adatainak rögzítésére szolgál az EU határain, három év késés után októberben indult el, de azóta is komoly problémákkal küzd. A doveri kikötő elhalasztotta a bevezetést, Portugália visszatért a kézi bélyegzéshez, míg több repülőtéren, például Malagában több órás várakozási sorok alakultak ki.
A helyzet januártól várhatóan tovább romlik, amikor az ellenőrzésre kötelezett utasok aránya 10 százalékról 35 százalékra emelkedik. Április 10-ig pedig ezt az arányt 100 százalékra kell növelni. A szakértők szerint a jelenlegi kaotikus állapotok mellett ez katasztrófához vezethet.
Az EES célja a 29 schengeni ország határellenőrzési rendszereinek korszerűsítése. A biometrikus adatok (arcképek és ujjlenyomatok) rögzítésével a rendszer a biztonsági adatbázisokkal együttműködve segítene a bűnözők elfogásában, a túltartózkodók azonosításában és a hamis úti okmányok kiszűrésében. Hosszú távon a határellenőrzések felgyorsítását szolgálná.
A gyakorlatban azonban a rendszer bevezetése súlyos problémákba ütközött. Az ACI Europe kereskedelmi szövetség igazgatója, Olivier Jankovec szerint az EES bevezetése akár 70 százalékkal is megnövelte a határellenőrzési időt, csúcsidőszakokban akár három órás várakozást eredményezve.
Saj Ahmad, a StrategicAero Research vezető elemzője szerint a bevezetés "katasztrofális", és a helyzet a nyári csúcsszezonban várhatóan tovább romlik. "Megdöbbentő, hogy a tervek folytatását nem vizsgálták felül. A 35 százalékra való emelés előre láthatóan katasztrófához vezet. A problémák megsokszorozódnak, és sajnos az utazóközönség fogja elszenvedni a következményeket" – nyilatkozta.
A határhatóságoknak lehetőségük van ideiglenesen felfüggeszteni az EES-ellenőrzéseket, ha szükséges. Mark Tanzer, az ABTA vezérigazgatója arra sürgette a repülőtéri vezetőket, hogy tegyenek meg mindent a késések minimalizálása érdekében, beleértve a rendszer ideiglenes leállítását vagy az ellenőrzések korlátozását.
Az EES bevezetését eredetileg 2022 első felére tervezték, de többször elhalasztották. A szakértők szerint nehéz elképzelni olyan forgatókönyvet, amelyben az április 10-i teljes bevezetési határidőt ne tolnák ki, különösen a nyári csúcsszezon közeledtével, amikor sok brit család először kerül kapcsolatba a rendszerrel.
A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások tapasztalhatók.
Újabb harminc nappal meghosszabbították a tavalyi bányakatasztrófa után elrendelt vészhelyzetet a székelyföldi Parajdon.
2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben.
A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt pénteken több gyorsforgalmi úton súlykorlátozást vezetnek be a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára.
Felsővezeték-szakadás és a téli útviszonyok miatt csütörtökön órákra akadozott a vonatközlekedés Bükkösd és Abaliget között.
A hirtelen jött havazás után ugrásszerűen megnőtt a kereslet a téli felszerelések iránt.
Kiadták a vészjelzést: brutális hideg telepszik Magyarországra, ez már a sarkvidéket idézi, ónos eső is érkezik
Reggel többfelé -15, sőt helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, és napközben sem várható számottevő enyhülés.
Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.
A mellékutak állapota javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon sok helyen továbbra is latyakos a burkolat.
Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
A Stranger Things miatt özönlenek Izlandra a rajongók: 5000 százalékos keresési boomot hozott a sorozat
A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés.