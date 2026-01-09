Koji László szerint egy hasonló esemény Magyarországon is a szakma felelősségét helyezné a középpontba, és egyértelműen indokolttá teszi a meglévő rendszerek felülvizsgálatát.
Kiadták a másodfokú riasztást: brutális ónos eső csap le Magyarországra
A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt pénteken várhatóan 11 órától több gyorsforgalmi úton súlykorlátozást vezetnek be a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára – közölte az Útinform.
A korlátozás az M6-os autópályán a Mohács–Szajk csomópont és az ivándárdai határátkelő között, az M76-os autópálya teljes szakaszán, az M7-esen a Marcali–Balatonszentgyörgy csomópont és a Keszthely–Fenékpuszta csomópont között, valamint Balatonszentgyörgytől a letenyei országhatárig lép életbe. Az M70-es autópályán Tornyiszentmiklós előtt, továbbá az M80-as autóúton Körmend-kelet és a rábafüzesi határ között is súlykorlátozásra kell számítani.
Közben az ónos eső veszélye miatt másodfokú, narancs riasztást adott ki Zala és Somogy vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt.. A veszélyjelzés szerint a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 5 millimétert.
Az előrejelzések alapján péntek reggeltől nyugat és északnyugat felől csapadékzóna érkezik. A délnyugati országrészben a gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós ónos eső valószínű, különösen Somogy és Baranya vármegye délnyugati térségeiben. Északabbra, a Mosonmagyaróvár–Békéscsaba vonal térségében kisebb havazás várható, helyenként 4–5 centiméteres friss hóréteggel. Az ország északkeleti részén ennél kevesebb hó hullhat.
A HungaroMet péntek éjfélig Somogy és Baranya vármegyére harmadfokú, piros figyelmeztetést adott ki. Zala és Vas vármegyében másodfokú riasztás van érvényben, míg Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács-Kiskun vármegyében elsőfokú figyelmeztetés él az ónos eső miatt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arra kérte az érintett térségekben élőket, hogy lehetőség szerint ne induljanak útnak, sem gyalogosan, sem járművel. Aki mégis elindul, tájékozódjon az aktuális riasztásokról és útviszonyokról, csak megfelelő műszaki állapotú, téli körülményekre felkészített járművel közlekedjen, és vezessen lassabban, fokozott figyelemmel.
A katasztrófavédelem javasolja, hogy az autósok a szokásosnál több üzemanyagot vigyenek magukkal, legyen náluk feltöltött mobiltelefon, tartalék ruha, ivóvíz és élelem. Az ónos eső miatt vezetékek és faágak szakadhatnak le, ezért nem ajánlott ezek alá parkolni. Aki kidőlt fát, leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.
A hirtelen jött havazás után ugrásszerűen megnőtt a kereslet a téli felszerelések iránt.
Kiadták a vészjelzést: brutális hideg telepszik Magyarországra, ez már a sarkvidéket idézi, ónos eső is érkezik
Reggel többfelé -15, sőt helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, és napközben sem várható számottevő enyhülés.
Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.
A Pénzcentrum 2026. január 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A mellékutak állapota javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon sok helyen továbbra is latyakos a burkolat.
Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
A Stranger Things miatt özönlenek Izlandra a rajongók: 5000 százalékos keresési boomot hozott a sorozat
A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés.
2026-ban már nem az számít, hány utazást tudunk bezsúfolni egyetlen évbe, hanem az, hogy minden egyes út valóban emlékezetes legyen.
Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket
Hófúvás, viharos szél és extrém hideg várható ma a Balaton és Budapest közötti térségben, a Dunántúlon és a középső országrészben.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.
Hóesés, váltóhibák és felsővezeték-szakadás miatt több forgalmas vasútvonalon borult a menetrend.
A Pénzcentrum 2026. január 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.