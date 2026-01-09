2026. január 9. péntek Marcell
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Blizzard az úton. Felvétel készült 07. februar 2013 in Slovakia Europe town Liptovsky Mikulas. A heves havazás több órára megbénította a közlekedést.
Utazás

Kiadták a másodfokú riasztást: brutális ónos eső csap le Magyarországra

MTI
2026. január 9. 11:23

A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt pénteken várhatóan 11 órától több gyorsforgalmi úton súlykorlátozást vezetnek be a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára – közölte az Útinform.

A korlátozás az M6-os autópályán a Mohács–Szajk csomópont és az ivándárdai határátkelő között, az M76-os autópálya teljes szakaszán, az M7-esen a Marcali–Balatonszentgyörgy csomópont és a Keszthely–Fenékpuszta csomópont között, valamint Balatonszentgyörgytől a letenyei országhatárig lép életbe. Az M70-es autópályán Tornyiszentmiklós előtt, továbbá az M80-as autóúton Körmend-kelet és a rábafüzesi határ között is súlykorlátozásra kell számítani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Közben az ónos eső veszélye miatt másodfokú, narancs riasztást adott ki Zala és Somogy vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt.. A veszélyjelzés szerint a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 5 millimétert.

Az előrejelzések alapján péntek reggeltől nyugat és északnyugat felől csapadékzóna érkezik. A délnyugati országrészben a gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós ónos eső valószínű, különösen Somogy és Baranya vármegye délnyugati térségeiben. Északabbra, a Mosonmagyaróvár–Békéscsaba vonal térségében kisebb havazás várható, helyenként 4–5 centiméteres friss hóréteggel. Az ország északkeleti részén ennél kevesebb hó hullhat.

Kapcsolódó cikkeink:

A HungaroMet péntek éjfélig Somogy és Baranya vármegyére harmadfokú, piros figyelmeztetést adott ki. Zala és Vas vármegyében másodfokú riasztás van érvényben, míg Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács-Kiskun vármegyében elsőfokú figyelmeztetés él az ónos eső miatt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arra kérte az érintett térségekben élőket, hogy lehetőség szerint ne induljanak útnak, sem gyalogosan, sem járművel. Aki mégis elindul, tájékozódjon az aktuális riasztásokról és útviszonyokról, csak megfelelő műszaki állapotú, téli körülményekre felkészített járművel közlekedjen, és vezessen lassabban, fokozott figyelemmel.

A katasztrófavédelem javasolja, hogy az autósok a szokásosnál több üzemanyagot vigyenek magukkal, legyen náluk feltöltött mobiltelefon, tartalék ruha, ivóvíz és élelem. Az ónos eső miatt vezetékek és faágak szakadhatnak le, ezért nem ajánlott ezek alá parkolni. Aki kidőlt fát, leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #havazás #autópálya #időjárás #ónos eső #katasztrófavédelem #időjárás előrejelzés #somogy #hungaromet #zala

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:58
11:42
11:23
10:58
10:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 9.
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 9.
Így eszi meg a magyarok életét a borzasztó közhangulat: egyre többen betegedhetnek bele?
2026. január 8.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
2026. január 8.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
NAPTÁR
Tovább
2026. január 9. péntek
Marcell
2. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
2
2 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
3
2 napja
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
4
1 hete
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
5
2 hete
Fontos bejelentést tett a MÁV: január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a fontos vonalon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Magyarországon gépjármű - és segédmotoros kerékpár - csak akkor vehet részt a forgalomban, ha üzembentartója érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. A biztosítás bármelyik - ilyen üzletággal foglalkozó - biztosítónál megköthető. A szerződés megkötését a hatóságok - közülük a rendőrség - is ellenőrzi. Ha az üzembentartó a díjat nem fizeti meg, az esedékességtől számított 30. napon a szerződés automatikusan megszűnik. Az üzembentartó által okozott károkat a Kártalanítási Számla terhére ilyenkor is megfizeti a MABISZ, de a kifizetett kártérítési összeget a károkozótól visszaköveteli (regressz).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 10:01
Így eszi meg a magyarok életét a borzasztó közhangulat: egyre többen betegedhetnek bele?
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 08:31
Továbbra sem tér magához a magyarok vásárlási kedve: elképesztő, ami a boltokban folyik
Agrárszektor  |  2026. január 9. 11:32
Rengeteg állat van most veszélyben itthon: így előzhetjük meg a tragédiát