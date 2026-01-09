Kiadták a másodfokú riasztást: brutális ónos eső csap le Magyarországra

A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt pénteken várhatóan 11 órától több gyorsforgalmi úton súlykorlátozást vezetnek be a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára – közölte az Útinform.

A korlátozás az M6-os autópályán a Mohács–Szajk csomópont és az ivándárdai határátkelő között, az M76-os autópálya teljes szakaszán, az M7-esen a Marcali–Balatonszentgyörgy csomópont és a Keszthely–Fenékpuszta csomópont között, valamint Balatonszentgyörgytől a letenyei országhatárig lép életbe. Az M70-es autópályán Tornyiszentmiklós előtt, továbbá az M80-as autóúton Körmend-kelet és a rábafüzesi határ között is súlykorlátozásra kell számítani.

Közben az ónos eső veszélye miatt másodfokú, narancs riasztást adott ki Zala és Somogy vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt.. A veszélyjelzés szerint a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 5 millimétert.

Az előrejelzések alapján péntek reggeltől nyugat és északnyugat felől csapadékzóna érkezik. A délnyugati országrészben a gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós ónos eső valószínű, különösen Somogy és Baranya vármegye délnyugati térségeiben. Északabbra, a Mosonmagyaróvár–Békéscsaba vonal térségében kisebb havazás várható, helyenként 4–5 centiméteres friss hóréteggel. Az ország északkeleti részén ennél kevesebb hó hullhat.

A HungaroMet péntek éjfélig Somogy és Baranya vármegyére harmadfokú, piros figyelmeztetést adott ki. Zala és Vas vármegyében másodfokú riasztás van érvényben, míg Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács-Kiskun vármegyében elsőfokú figyelmeztetés él az ónos eső miatt.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arra kérte az érintett térségekben élőket, hogy lehetőség szerint ne induljanak útnak, sem gyalogosan, sem járművel. Aki mégis elindul, tájékozódjon az aktuális riasztásokról és útviszonyokról, csak megfelelő műszaki állapotú, téli körülményekre felkészített járművel közlekedjen, és vezessen lassabban, fokozott figyelemmel.

A katasztrófavédelem javasolja, hogy az autósok a szokásosnál több üzemanyagot vigyenek magukkal, legyen náluk feltöltött mobiltelefon, tartalék ruha, ivóvíz és élelem. Az ónos eső miatt vezetékek és faágak szakadhatnak le, ezért nem ajánlott ezek alá parkolni. Aki kidőlt fát, leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.