Komoly változás az Aldi, Lidl üzletek kasszáiban: erre készülj, miután felpakoltad az árut

Vélhetően a legtöbbünknek okozott már gondot, hogy az Aldi és a Lidl kasszásai villámsebességgel szkennelték be a szalagról a termékeket, mi pedig alig tudtuk tartani az iramot a pakolással. A diszkontláncok egyik fontos előnyüknek tartják a "gyors bevásárlást", ennek az üzletpolitikának a részét képzik a villámkezű kasszások. Azonban mostanában valami megváltozott: sokan tapasztalták, hogy tarthatóbb lett az iram a pénztáraknál. Megkérdeztük a két boltlánctól, hogy ők parancsoltak-e megálljt a pénztárosoknak, vagy a dolgozók maguk lassítottak a tempón.

Világszerte számos vásárlónak okoztak már gondot az Aldi és a Lidl kasszásai, akik olyan hihetetlen sebességgel csippantják le a szalagon lévő árukat, hogy az már követhetletlen. A sokszor reménytelen pakolási versenyről rengeteg videó kering, tavaly nyáron például egy brit nő omlott össze sírva egy helyi Aldiban, mert a pénztáros olyan gyorsan pakolta elé a lehúzott termékeket, hogy egyszerűen nem tudta tartani az ütemet.

A jelenség Magyarországon is ismert, a Pénzcentrumnak is rengeteg olvasó panaszkodott a tarthatatlan tempóról, és olykor szerkesztőségünk tagjainak is nehezére esett tartani a lépést a szkennelő kasszással. Ám mostanában mintha valami megváltozott volna: olvasóink, és saját tapasztalataink szerint is jóval visszább vettek a sebességből a kasszások.

Megkerestük az ügyben a két üzletláncot: megkérdeztük, hogy valóban (hallgatva a vásárlói visszajelzésekre) korlátozták-e a kasszások sebességét. Az Aldi válaszában kiemelte, hogy a boltlánc "megkülönböztető előnye" a gyors bevásárlás, amihez többek között a kasszánál eltöltött rövid idő is hozzájárul.

Hozzátették: a gyorsaság mellett a vállalat mindig is törekedett az udvarias és kedves kiszolgálásra. Az áruházi munkatársak betanításánál is nagy szerepet kap ez a fajta vevőközpontú hozzáállás, amelynek része, hogy kollégák figyelembe veszik azt, hogy a vásárló mennyi árut és milyen sebességgel tud pakolni a kasszaszalagra. Az utóbbi időben egyre több vevő segíti az Aldi kasszásainak munkáját azzal, hogy a bevásárlókocsit a megfelelő pozícióba helyezi a kassza végén

- közölte az üzletlánc, majd elárulták, a kasszázás sebességére vonatkozóan nem történt korlátozás, mindemellett az áruházlánc rendszeresen képzi és fejleszti kollégáit a vásárlói elégedettség növelése érdekében.

A Lidl pedig arról jájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy a siker egyik zálogát a boltlánc a vásárlói prioritások mentén való működésében látja.

Ennek egyik, igen fontosabb eleme az a vásárlói elvárás, hogy a lehető legkevesebb időt töltsék sorban állással. Ennek megfelelően végzik az kasszákban dolgozó kollégák munkájukat. A nyitva tartó kasszaszámok meghatározás is minden esetben ennek a célnak megfelelően kerül alakításra, így szükség esetén, gyorsan reagálva, a pénztárban ülő kollégák új pénztár nyitásáról is dönthetnek, ezzel is megelőzve a feltorlódást

- számolt be az áruházlánc. Hozzátették, a vásárlói elégedettség növelése érdekében indult el a digitális hűségprogramjuk, a Lidl Plus.

Nem a magyaroknak találták ki

Régebben egy korábbi Lidl-dolgozó magyarázta el, miért nem lehet lépést tartani a kasszásokkal, szerinte a diszkontok modellje Németországra és Ausztriára lett optimalizálva. A magyar és a német vásárló között azonban elég nagy a különbség.

A diszkontok azt várják el, hogy a fizetés során a vásárlók gyorsan pakoljanak vissza a kosárba, és ezt követően oldalt, a rakodópultoknál pakoljanak el. Sajnos ez viszont Magyarországon nem így működik, hanem szól a vásárló, hogy lassítsak, mert szeretne elpakolni a szatyraiba. Én hiába mondom, hogy ott van egy felület, ahol szabadon pakolhat, nem érti meg. A legtöbb konfliktus abból származik, hogy a vásárlók a diszkontok által elvárt sebességet egyszerűen nem értik meg

- mesélte. Ehhez egy volt aldis hozzátette, hogy a német vásárlónak el lehet mondani, hogy hova pakoljon.

A magyarnak azonban nem lehet ezt normálisan elmondani, bármennyire intelligensnek tűnik, és én bármennyire cizelláltan fogalmazom meg. A magyar mentalitás egyszerűen nem veszi be, hogy söpörj be mindent a kosaradba, és utána pakolj el nyugodtan

- mondta. A megkérdezettek szerint egyébként akkor kell új kasszát megnyitni egy üzletben, ha annyi vásárló nem jutott még el a szalagig, amennyi már felpakolt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy akkor hívnak be új kasszást, ha a többi pénztárnál 2-3 ember várakozik a szalagon túl.