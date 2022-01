Ezek a legjobban fizetett, diploma nélküli szakmák itthon: milliós fizetés is van

Bár gyakran a diplomát tartják a magas fizetés feltételének, ez manapság már egyáltalán nem feltétel. Sok alulfizetett állás betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, míg számos jól fizető szakmához elég a szakképzettség. A Pénzcentrumon most összegyűjtöttük, melyek a legjobban fizető foglalkozások, amelyekhez nem feltétlenül kell diploma, főiskolai-egyetemi végzettség. Gyakran egy tanfolyamot is elég elvégezni hozzá.

Az utolsó friss adatok szerint 2021. január–szeptemberben a bruttó átlagkereset 428 600, a nettó átlagkereset 285 000 forintot ért el Magyarországon, mindkettő 8,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Természetesen rengetegen keresnek az átlag alatt, illetve vannak olyanok is, akik ennek többszörösét viszik haza havonta. A bérezésben kulcskérdés szokott lenni a végzettség, a legjobban fizetett szakmákhoz szinte kivétel nélkül diploma kell. Azonban számos olyan foglalkozás is akad a Központi Statisztikai Hivatal foglalkozás szintű keresetstatisztikája szerint, amely magas fizetést ígér, diploma mégsem kell hozzá.

Az utolsó friss adatok alapján Magyarországon a légiforgalmi irányító szakma volt a legjobban fizetett, átlagosan bruttó 1 974 664 forintot kerestek havonta 2020-ban. Meglepő lehet, hogy ehhez a hivatáshoz tulajdonképpen nem szükséges előzetesen diploma, egy tanfolyamot kell előtte elvégezni - illetve átesni a kiválasztási folyamaton. Nem elég ugyanis az előzetes feltételeknek megfelelni - amelyek között csak középfokú végzettség szerepel - hanem teszteken és vizsgálatokon is jól kell teljesíteni. Ezután viszont "egyenes út vezet" az álomfizetésig. Már 30 éves kor alatt átlagosan 680 986 forintos fizetéssel lehet számolni, 50 felett pedig már 3 038 494 forintos átlagfizetést rögzítettek a statisztikák.

A második és harmadik helyen a legjobban fizetett foglalkozások rangsorában a törvényhozó, miniszter, államtitkár és a sportoló szerepelnek. Az, hogy valaki törvényhozó, miniszter, vagy államtitkár legyen, nem is elsősorban a tanulmányokon, hanem a politikai pálya alakulásán, kinevezéseken is múlik. Elviekben a törvány szerint "közigazgatási államtitkárrá és helyettes államtitkárrá minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy kinevezhető, aki jogász mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel vagy gazdaságtudományok képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a feladat- és hatáskörének megfelelő szakirányú szakképzettséggel rendelkezik".

Ez alól csak egy kivétel van: a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban helyettes államtitkárként kinevezhető az a büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy is, aki az (1) bekezdésben meghatározott szakképzettséggel nem rendelkezik, de annak megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, feltéve, hogy a helyettes államtitkár feladatkörébe tartozik az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok ellátása.

Viszont a politikai pályának alapvetően nem követelménye a felsőfokú végzettség. A statisztika szerint a helyi önkormányzat kinevezett vezetője átlagosan 697 958, a helyi önkormányzat választott vezetője 518 093 forintot vitt haza átlagosan.

A sportolók esetében is gyakori, hogy csak az aktív sportkarrier lezárása után szereznek diplomát, hiszen az élsporttal nehezen összeegyeztethető gyakran a nappali képzés, tanulás. Azonban rengeteg magyar sportolónak van ennek ellenére diplomája, amely segíti a sportkarrier lezárása után az elhelyezkedésüket is. Viszont a sportoló karrierhez nem követelmény a felsőfokú végzettség, és az átlagfizetés is igen magas: 1 297 868 forint.

Ahhoz, hogy valaki bróker legyen, tőzsdével foglalkozzon, szintén nem szükséges a felsőfokú végzettség, ebben az esetben is elég tanfolyamot végezni és vizsgát tenni. Itt is meg kell jegyezzük, hogy a szakma csúcsán, a legjobban fizetettek között minden bizonnyal diplomás szakemberek állnak. A bruttó átlagfizetés a tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker munkakörben 1 174 429 forint.

Az IT-szakmán belül számos foglalkozási ág van, amely a legjobban fizetett szakmák közé tartozik, viszont nem szükséges hozzájuk diploma. Az IT cégeknek Magyarországon már jó ideje az a gyakorlata, hogy már a főiskolai évek alatt toborozni kezd a hallgatók körében, és sokan a munkaért inkább ott is hagyják a képzést. A tapasztalat számukra később is többet ér az önéletrajzban, illetve a valós tudás, mint a diploma. Ráadásul egyre több és több IT-tanfolyam is indul, amely biztos munkahelyet, versenyképes fizetést ígér a vizsgázást követően. Egyre több fiatal számára válik vonzóvá ezért az IT pálya.

A KSH által az egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző kategóriába sorolt dolgozók átlagosan 817 283 forintot keresnek havonta, a szoftverfejlesztők 808 626 forintot, a rendszergazdák 578 814 forintot.

Szintén nem szükséges diploma az ipari alpinista foglalkozáshoz, viszont tanfolyam elvégzése és rátermettség szükséges. Ez is olyan szakma, mint a légiforgalmi irányító: kevesen alkalmasak rá. Az IT-szakmához hasonlóan itt is meg lehet keresni átlagosan a 812 388 forintot a KSH szerint.

A könyvelő, könyvvizsgáló, könyvszakértő foglalkozás sokmindent fed, nagyrészt diplomához, szakvizsgákhoz, képzésekhez kötött állásokat. Azonban akár diploma nélkül is bele lehet vágni a könyvelő szakmába, hiszen vannak ilyen jellegű középiskolák, szakképzések, tanfolyamok. A KSH szerint az átlagos fizetés ebben a foglalkozásban 725 516 forint.

Ahhoz, hogy valaki mozdonyvezető legyen szintén nem szükséges diploma, inkább itt is a rátermettség a kérdés. Ha valaki megfelel az előzetes feltételeknek, egy tanfolyam elvégzése után válhat mozdonyvezetővé. A statisztikák szerint 667 959 forint/hó volt a mozdonyvezetők átlagos fizetése.

Végül, de nem utolsó sorban a képzőművészet is jól fizető foglalkozás lehet, ehhez azonban - bár diploma nem feltétlenül - tehetség szükséges. Sok magyar művész végez képzőművészeti egyetemet, főiskolát, viszont ez nem feltétel, láttunk már ellenpéldákat. Az átlagos fizetés pedig 610 039.

Bár 600 ezer forintos átlagfizetés alatti szakmákat már nem soroltunk fel, melyekhez nem kell diploma, számos foglalkozás van, amellyel jól lehet keresni, és nem szükséges felsőfokú végzettség hozzá - erről a Pénzcentrum rendszerint beszámol. Sokszor viszont nem magyarországi, hanem külföldi munkáról van szó.