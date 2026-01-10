A Pénzcentrum 2026. január 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a figyelmeztetést: brutál ónos eső csap le az országra, nem lesz kellemes
Ónos eső és hófúvás miatt több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet. Szombaton borult, párás időre számíthatunk, majd vasárnap és hétfőn változékony, hideg időjárás várható.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet. A HungaroMet előrejelzése szerint helyenként párás lesz a levegő, reggel zúzmarás ködfoltok is kialakulhatnak.
Ónos eső miatt öt délnyugati vármegyére – Zala, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun és Baranya – elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, ahol néhány tized milliméteres csapadékmennyiség várható. Emellett hófúvás miatt tíz vármegyére érvényes elsőfokú figyelmeztetés, ahol a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.
Az éjszaka érkezett csapadékzóna délelőttig várhatóan levonul a délnyugati, déli tájakról, ezt követően késő délutánig átmenetileg nyugodtabb időre számíthatunk. Estétől egy észak felől érkező hidegfront érkezik, amelyet elszórtan havazás, hózápor kísérhet. A csúcshőmérséklet -8 és +1 fok között alakul.
Vasárnap rövid napos időszakok mellett elszórtan gyenge havazás, hózápor várható. A középső tájakon és a Dunántúlon nagy területen lesz élénk, erős, helyenként viharos az északnyugati szél, ami hófúvásokat eredményezhet. A hőmérséklet napközben -7 és -1 fok között alakul.
Hétfőn legfeljebb az északkeleti területeken szállingózhat a hó. Az ország nagy részén napos lesz a délelőtt, majd délután nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, késő este nyugaton, északnyugaton újra havazhat. A hajnali órákban a fagyzugokban akár -20 fok is lehet, napközben pedig -9 és 0 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben.
A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt pénteken több gyorsforgalmi úton súlykorlátozást vezetnek be a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára.
Felsővezeték-szakadás és a téli útviszonyok miatt csütörtökön órákra akadozott a vonatközlekedés Bükkösd és Abaliget között.
A hirtelen jött havazás után ugrásszerűen megnőtt a kereslet a téli felszerelések iránt.
Kiadták a vészjelzést: brutális hideg telepszik Magyarországra, ez már a sarkvidéket idézi, ónos eső is érkezik
Reggel többfelé -15, sőt helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, és napközben sem várható számottevő enyhülés.
Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.
A mellékutak állapota javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon sok helyen továbbra is latyakos a burkolat.
Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
A Stranger Things miatt özönlenek Izlandra a rajongók: 5000 százalékos keresési boomot hozott a sorozat
A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés.
2026-ban már nem az számít, hány utazást tudunk bezsúfolni egyetlen évbe, hanem az, hogy minden egyes út valóban emlékezetes legyen.
Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket
Hófúvás, viharos szél és extrém hideg várható ma a Balaton és Budapest közötti térségben, a Dunántúlon és a középső országrészben.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.