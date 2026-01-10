Kiadták a figyelmeztetést: brutál ónos eső csap le az országra, nem lesz kellemes

Ónos eső és hófúvás miatt több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet. Szombaton borult, párás időre számíthatunk, majd vasárnap és hétfőn változékony, hideg időjárás várható.

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet. A HungaroMet előrejelzése szerint helyenként párás lesz a levegő, reggel zúzmarás ködfoltok is kialakulhatnak.

Ónos eső miatt öt délnyugati vármegyére – Zala, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun és Baranya – elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, ahol néhány tized milliméteres csapadékmennyiség várható. Emellett hófúvás miatt tíz vármegyére érvényes elsőfokú figyelmeztetés, ahol a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

Az éjszaka érkezett csapadékzóna délelőttig várhatóan levonul a délnyugati, déli tájakról, ezt követően késő délutánig átmenetileg nyugodtabb időre számíthatunk. Estétől egy észak felől érkező hidegfront érkezik, amelyet elszórtan havazás, hózápor kísérhet. A csúcshőmérséklet -8 és +1 fok között alakul.

Vasárnap rövid napos időszakok mellett elszórtan gyenge havazás, hózápor várható. A középső tájakon és a Dunántúlon nagy területen lesz élénk, erős, helyenként viharos az északnyugati szél, ami hófúvásokat eredményezhet. A hőmérséklet napközben -7 és -1 fok között alakul.

Hétfőn legfeljebb az északkeleti területeken szállingózhat a hó. Az ország nagy részén napos lesz a délelőtt, majd délután nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, késő este nyugaton, északnyugaton újra havazhat. A hajnali órákban a fagyzugokban akár -20 fok is lehet, napközben pedig -9 és 0 fok között alakul a csúcshőmérséklet.