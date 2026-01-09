Lassult a munkaerőáramlás a magyarországi vállalatoknál, ami szorosan összefügg a cégek óvatosabb toborzási gyakorlatával.
Brutális pénzt fizetett a legnagyobb pesti bliccelő: egyre nehezebb meglógni a BKK-s tartozás elől
2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben, a Budapesti Közlekedési Központ pedig rekordösszegű, mintegy 3,85 milliárd forintnyi tartozást hajtott be, köztük több, hosszú évek alatt milliós nagyságrendűre duzzadt ügyet is.
A BKK szerint az utasok döntő többsége továbbra is érvényes jeggyel vagy bérlettel utazik, ugyanakkor az adatok azt mutatják, hogy még mindig sokan veszik igénybe a szolgáltatást jegy nélkül. A társaság nyilvántartásában több, hosszú éveken át felhalmozódott, akár milliós tartozás is lezárult 2025-ben, a legnagyobb utólagos befizetés összege pedig meghaladta a 2,3 millió forintot.
A BKK kiemeli, hogy a fővárosi közösségi közlekedés használói nagy arányban szabályosan, érvényes jeggyel vagy bérlettel utaznak, de a 2025-ben lezárt ügyek között minden korábbinál magasabb, többmilliós pótdíjtartozások is megjelentek. A legnagyobb összegű, utólag rendezett pótdíjat egy olyan utas fizette meg, aki kilenc éven keresztül nem tett eleget fizetési kötelezettségének, így végül 2 352 351 forintot kellett egy összegben kiegyenlítenie. A második legnagyobb, szintén közel egy évtized alatt felhalmozott tartozás 2 076 089 forintra rúgott.
A tíz legnagyobb, lezárt pótdíjtartozás mindegyike több éven át elhúzódó folyamat eredménye volt. Ezek a tartozások jellemzően egymást követő, be nem fizetett pótdíjakból, az ezek nyomán elindított végrehajtási eljárások költségeiből, valamint a hosszú idő alatt felhalmozódó késedelmi díjakból álltak össze. A listán szereplő ügyfelek 26 és 57 év közöttiek, három nő és hét férfi. A BKK szerint ez azt mutatja, hogy a többéves halogatásból fakadó, súlyos anyagi következmények bármely korosztályt érinthetnek.
A pótdíjazási esetek száma éves szinten is emelkedett. Míg 2023-ban mintegy 240 ezer, 2024-ben 235 ezer alkalommal szabtak ki pótdíjat, 2025-ben már 257 ezer esetben intézkedtek a jegyellenőrök. A pótdíjazottak közül 176 ezren a helyszínen rendezték tartozásukat, 81 ezren pedig az utólagos fizetés lehetőségével éltek. A növekvő esetszám mellett 2025-ben a pótdíjbevételek is rekordot értek el: a BKK mintegy 3,85 milliárd forintot szedett be.
Az adatok arra utalnak, hogy bár továbbra is sokan utaznak jegy vagy bérlet nélkül, egyre többen döntnek a pótdíj szabályos, utólagos rendezése mellett. Ebben szerepet játszanak a rugalmasabb fizetési konstrukciók és a digitális megoldások is. A társaság beszámolója szerint az ellenőrzésben is erősödött a digitális jelenlét: az elektronikus ellenőrzések száma 2025-ben mintegy 20 százalékkal haladta meg az előző évit, ami gyorsabbá és hatékonyabbá teszi az eljárást.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A fizetési szokások látványosan átalakulnak. A helyszínen pótdíjat fizető utasok körülbelül 89 százaléka már bankkártyát használ, és mindössze nagyjából minden tizedik fizet készpénzzel. A BKK értelmezése szerint ez azt mutatja, hogy az utasok egyre inkább a gyors, érintésmentes fizetési módokat részesítik előnyben.
A digitális ügyintézés is egyre elterjedtebb: a pótdíjasszisztens rendszert már nagyjából minden tizenkettedik pótdíjazott veszi igénybe, önként megadva e-mail-címét a gördülékenyebb kommunikáció és ügyintézés érdekében. Az érintettek mintegy egyötöde él az utólagos bérletvásárlás lehetőségével, ami szintén a jogszerű, bérlettel történő utazás irányába tereli az utasokat.
A BKK szerint a többéves halogatás után kifizetett, akár milliós nagyságrendű pótdíjak egyértelmű üzenetet hordoznak: "hosszú távon mindig sokkal költségesebb elmulasztani a jegy- vagy bérletvásárlást, mint szabályosan utazni, vagy egy elszalasztott jegyvásárlás után azonnal kiegyenlíteni a pótdíjat". A társaság hangsúlyozza, hogy termékeinek jelentős része már digitális formában is elérhető, például a BudapestGO alkalmazáson keresztül, amelyen a nap 24 órájában, bárhonnan megvásárolhatók a különböző jegy- és bérlettípusok. A BKK arra ösztönzi az utasokat, hogy a szabályos utazást válasszák, használják a digitális ellenőrzési és fizetési lehetőségeket, és vegyék komolyan a pótdíjfizetési kötelezettséget.
Kiadták a vészjelzést: brutális hideg telepszik Magyarországra, ez már a sarkvidéket idézi, ónos eső is érkezik
Reggel többfelé -15, sőt helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, és napközben sem várható számottevő enyhülés.
Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.
A Pénzcentrum 2026. január 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A mellékutak állapota javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon sok helyen továbbra is latyakos a burkolat.
Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
A Stranger Things miatt özönlenek Izlandra a rajongók: 5000 százalékos keresési boomot hozott a sorozat
A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés.
2026-ban már nem az számít, hány utazást tudunk bezsúfolni egyetlen évbe, hanem az, hogy minden egyes út valóban emlékezetes legyen.
Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket
Hófúvás, viharos szél és extrém hideg várható ma a Balaton és Budapest közötti térségben, a Dunántúlon és a középső országrészben.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.
Hóesés, váltóhibák és felsővezeték-szakadás miatt több forgalmas vasútvonalon borult a menetrend.
A Pénzcentrum 2026. január 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.
Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.