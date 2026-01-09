2026. január 9. péntek Marcell
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2023. április 22.: A BKK kék buszának képe Budapesten.
Utazás

Brutális pénzt fizetett a legnagyobb pesti bliccelő: egyre nehezebb meglógni a BKK-s tartozás elől

Pénzcentrum
2026. január 9. 14:30

2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben, a Budapesti Közlekedési Központ pedig rekordösszegű, mintegy 3,85 milliárd forintnyi tartozást hajtott be, köztük több, hosszú évek alatt milliós nagyságrendűre duzzadt ügyet is.

A BKK szerint az utasok döntő többsége továbbra is érvényes jeggyel vagy bérlettel utazik, ugyanakkor az adatok azt mutatják, hogy még mindig sokan veszik igénybe a szolgáltatást jegy nélkül. A társaság nyilvántartásában több, hosszú éveken át felhalmozódott, akár milliós tartozás is lezárult 2025-ben, a legnagyobb utólagos befizetés összege pedig meghaladta a 2,3 millió forintot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BKK kiemeli, hogy a fővárosi közösségi közlekedés használói nagy arányban szabályosan, érvényes jeggyel vagy bérlettel utaznak, de a 2025-ben lezárt ügyek között minden korábbinál magasabb, többmilliós pótdíjtartozások is megjelentek. A legnagyobb összegű, utólag rendezett pótdíjat egy olyan utas fizette meg, aki kilenc éven keresztül nem tett eleget fizetési kötelezettségének, így végül 2 352 351 forintot kellett egy összegben kiegyenlítenie. A második legnagyobb, szintén közel egy évtized alatt felhalmozott tartozás 2 076 089 forintra rúgott.

Kapcsolódó cikkeink:

A tíz legnagyobb, lezárt pótdíjtartozás mindegyike több éven át elhúzódó folyamat eredménye volt. Ezek a tartozások jellemzően egymást követő, be nem fizetett pótdíjakból, az ezek nyomán elindított végrehajtási eljárások költségeiből, valamint a hosszú idő alatt felhalmozódó késedelmi díjakból álltak össze. A listán szereplő ügyfelek 26 és 57 év közöttiek, három nő és hét férfi. A BKK szerint ez azt mutatja, hogy a többéves halogatásból fakadó, súlyos anyagi következmények bármely korosztályt érinthetnek.

A pótdíjazási esetek száma éves szinten is emelkedett. Míg 2023-ban mintegy 240 ezer, 2024-ben 235 ezer alkalommal szabtak ki pótdíjat, 2025-ben már 257 ezer esetben intézkedtek a jegyellenőrök. A pótdíjazottak közül 176 ezren a helyszínen rendezték tartozásukat, 81 ezren pedig az utólagos fizetés lehetőségével éltek. A növekvő esetszám mellett 2025-ben a pótdíjbevételek is rekordot értek el: a BKK mintegy 3,85 milliárd forintot szedett be.

Az adatok arra utalnak, hogy bár továbbra is sokan utaznak jegy vagy bérlet nélkül, egyre többen döntnek a pótdíj szabályos, utólagos rendezése mellett. Ebben szerepet játszanak a rugalmasabb fizetési konstrukciók és a digitális megoldások is. A társaság beszámolója szerint az ellenőrzésben is erősödött a digitális jelenlét: az elektronikus ellenőrzések száma 2025-ben mintegy 20 százalékkal haladta meg az előző évit, ami gyorsabbá és hatékonyabbá teszi az eljárást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A fizetési szokások látványosan átalakulnak. A helyszínen pótdíjat fizető utasok körülbelül 89 százaléka már bankkártyát használ, és mindössze nagyjából minden tizedik fizet készpénzzel. A BKK értelmezése szerint ez azt mutatja, hogy az utasok egyre inkább a gyors, érintésmentes fizetési módokat részesítik előnyben.

A digitális ügyintézés is egyre elterjedtebb: a pótdíjasszisztens rendszert már nagyjából minden tizenkettedik pótdíjazott veszi igénybe, önként megadva e-mail-címét a gördülékenyebb kommunikáció és ügyintézés érdekében. Az érintettek mintegy egyötöde él az utólagos bérletvásárlás lehetőségével, ami szintén a jogszerű, bérlettel történő utazás irányába tereli az utasokat.

A BKK szerint a többéves halogatás után kifizetett, akár milliós nagyságrendű pótdíjak egyértelmű üzenetet hordoznak: "hosszú távon mindig sokkal költségesebb elmulasztani a jegy- vagy bérletvásárlást, mint szabályosan utazni, vagy egy elszalasztott jegyvásárlás után azonnal kiegyenlíteni a pótdíjat". A társaság hangsúlyozza, hogy termékeinek jelentős része már digitális formában is elérhető, például a BudapestGO alkalmazáson keresztül, amelyen a nap 24 órájában, bárhonnan megvásárolhatók a különböző jegy- és bérlettípusok. A BKK arra ösztönzi az utasokat, hogy a szabályos utazást válasszák, használják a digitális ellenőrzési és fizetési lehetőségeket, és vegyék komolyan a pótdíjfizetési kötelezettséget.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bkk #digitális #fizetés #bankkártya #tartozás #jegy #közösségi közlekedés #bérlet #budapesti tömegközlekedés #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:02
14:54
14:46
14:30
14:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 9.
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 9.
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
2026. január 9.
Így eszi meg a magyarok életét a borzasztó közhangulat: egyre többen betegedhetnek bele?
2026. január 8.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
NAPTÁR
Tovább
2026. január 9. péntek
Marcell
2. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
2
2 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
3
2 napja
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
4
1 hete
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
5
2 hete
Fontos bejelentést tett a MÁV: január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a fontos vonalon
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 13:02
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 12:27
Bemondta Nagy Márton, mennyivel nőtt az államadósság: évek óta nem történt ilyen Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. január 9. 14:32
13 milliárdos támogatás érkezik: ez akár az aszályproblémán is segíthet