Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme

Országszerte váltóállítási problémák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben, több járat nem közlekedik, máshol jelentős késésekre kell számítani. A MÁV tájékoztatása szerint a Volán buszjáratain érvényesek a vonatjegyek és fordítva.

A MÁV tájékoztatása alapján: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A lajosmizsei vonalon 10-40 perces késések várhatók, az S21-es sűrítő járatok nem közlekednek.

A váci vonalon az S71-es vonatok csak Vác és Rákospalota-Újpest között járnak, a G71-es járatok pedig egyáltalán nem közlekednek.

A Bicske-Budapest közötti G10-es sűrítő vonatok kimaradnak, helyettük az S10-es és S12-es járatok vehetők igénybe.

A Százhalombattáról érkező G40-es vonatok terelve, Érd felső felé közlekednek.

A Komárom-Esztergom vasútvonalon teljesen szünetel a vonatközlekedés, az utasok a párhuzamos buszjáratokat használhatják.

A Hatvan-Szolnok vonalon 10-40 perces késések várhatók, egyes járatok helyett pótlóbuszok közlekednek.

A Miskolc-Hidasnémeti vonalon, valamint a Debrecenből és Nyíregyházáról induló járatoknál is váltóhibák okoznak fennakadásokat.

A Nyíregyházáról 5:30-kor induló Nyírség InterCity nem közlekedik, helyette a következő Nyírség InterCity vagy a Cívis InterRégió vehető igénybe.

Több regionális járat is kimarad: a Debrecen-Érmihályfalva, Nyíregyháza-Füzesabony, Mátészalka-Debrecen, Nyíregyháza-Záhony és Záhony-Debrecen vonalakon is vannak járatkimaradások.

A nyugati országrészben a Győr-Bécs Euregio járat, a Mosonmagyaróvár-Győr személyvonat és a Hegyeshalom-Rajka személyvonat sem közlekedik, a Rajka-Győr vonat pedig csak Hegyeshalomtól jár.

