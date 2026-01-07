Az északkeleti, valamint a nyugati és északnyugati térségekben élénk, helyenként erős szél várható, ami hófúvást okozhat.
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
Országszerte váltóállítási problémák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben, több járat nem közlekedik, máshol jelentős késésekre kell számítani. A MÁV tájékoztatása szerint a Volán buszjáratain érvényesek a vonatjegyek és fordítva.
A MÁV tájékoztatása alapján:
- A lajosmizsei vonalon 10-40 perces késések várhatók, az S21-es sűrítő járatok nem közlekednek.
- A váci vonalon az S71-es vonatok csak Vác és Rákospalota-Újpest között járnak, a G71-es járatok pedig egyáltalán nem közlekednek.
- A Bicske-Budapest közötti G10-es sűrítő vonatok kimaradnak, helyettük az S10-es és S12-es járatok vehetők igénybe.
- A Százhalombattáról érkező G40-es vonatok terelve, Érd felső felé közlekednek.
- A Komárom-Esztergom vasútvonalon teljesen szünetel a vonatközlekedés, az utasok a párhuzamos buszjáratokat használhatják.
- A Hatvan-Szolnok vonalon 10-40 perces késések várhatók, egyes járatok helyett pótlóbuszok közlekednek.
- A Miskolc-Hidasnémeti vonalon, valamint a Debrecenből és Nyíregyházáról induló járatoknál is váltóhibák okoznak fennakadásokat.
- A Nyíregyházáról 5:30-kor induló Nyírség InterCity nem közlekedik, helyette a következő Nyírség InterCity vagy a Cívis InterRégió vehető igénybe.
- Több regionális járat is kimarad: a Debrecen-Érmihályfalva, Nyíregyháza-Füzesabony, Mátészalka-Debrecen, Nyíregyháza-Záhony és Záhony-Debrecen vonalakon is vannak járatkimaradások.
- A nyugati országrészben a Győr-Bécs Euregio járat, a Mosonmagyaróvár-Győr személyvonat és a Hegyeshalom-Rajka személyvonat sem közlekedik, a Rajka-Győr vonat pedig csak Hegyeshalomtól jár.
A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában,
Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás.
A HungaroMet több délkeleti megyére is narancsszintű riasztást adott ki az ónos eső miatt, miközben országszerte kiterjedt havazás kezdődött.
Orbán Viktor miniszterelnök döntése alapján Operatív Törzs alakul a következő napok rendkívüli időjárási helyzete miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.
Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény.
Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.
A következő órákban erősödhet a havazás, és a fővárosban is téliesebbé válhat az idő.
A katasztrófavédelem fokozott készültségre figyelmeztet, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a tél okozta közlekedési és biztonsági kockázatokra
Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél. Van, ahol 50 centi hó is eshet csütörtökig.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.
A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot töröltek hétfőn.
A hatóságok arra kérik az autósokat: indulás előtt tájékozódjanak, és csak megfelelően felkészített járművel vágjanak útnak.