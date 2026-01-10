A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások tapasztalhatók.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 10.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. január 10., szombat.
Névnap
Melánia
Friss hírek
- Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
- Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
- Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá
- Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
- Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
- Így eszi meg a magyarok életét a borzasztó közhangulat: egyre többen betegedhetnek bele?
Deviza árfolyam
EUR: 385.83 Ft
CHF: 414.12 Ft
GBP: 444.6 Ft
USD: 331.62 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2026. január 9.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 2. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 17, 19, 25, 41
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 10 db
4-es találat: 22 db
3+2 találat: 21 db
3+1 találat: 561 db
2+2 találat: 333 db
3-as találat: 1746 db
1+2 találat: 1884 db
2+1 találat: 8185 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 36590 Ft
MOL: 3200 Ft
RICHTER: 10280 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.11: Közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják egymást. Elszórtan hózápor, többnyire gyenge havazás előfordulhat. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik erős, helyenként viharos lökések, elsősorban a Dunántúlon hófúvás is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -13, -5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes részeken, illetve a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8, -3 fok között várható, keleten lesz hidegebb.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
2026.01.12: Átmenetileg jelentősen csökken, majd nyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben kicsi, majd estefelé északnyugat felől növekszik a csapadék esélye: a gyenge havazás mellett ónos eső is előfordulhat. Az élénk északnyugati szél mérséklődik, és délire fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -16 és -9 fok között valószínű, de tartósan derült, szélcsendes részeken hidegebb, a borult tájakon enyhébb is lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet -9, -1 fok között várható, keleten lesz hidegebb.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2026.01.10)
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet.
Újabb harminc nappal meghosszabbították a tavalyi bányakatasztrófa után elrendelt vészhelyzetet a székelyföldi Parajdon.
2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben.
A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt pénteken több gyorsforgalmi úton súlykorlátozást vezetnek be a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára.
Felsővezeték-szakadás és a téli útviszonyok miatt csütörtökön órákra akadozott a vonatközlekedés Bükkösd és Abaliget között.
A hirtelen jött havazás után ugrásszerűen megnőtt a kereslet a téli felszerelések iránt.
Kiadták a vészjelzést: brutális hideg telepszik Magyarországra, ez már a sarkvidéket idézi, ónos eső is érkezik
Reggel többfelé -15, sőt helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, és napközben sem várható számottevő enyhülés.
Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.
A Pénzcentrum 2026. január 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A mellékutak állapota javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon sok helyen továbbra is latyakos a burkolat.
Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
A Stranger Things miatt özönlenek Izlandra a rajongók: 5000 százalékos keresési boomot hozott a sorozat
A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés.
2026-ban már nem az számít, hány utazást tudunk bezsúfolni egyetlen évbe, hanem az, hogy minden egyes út valóban emlékezetes legyen.