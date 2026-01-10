2026. január 10. szombat Melánia
-8 °C Budapest
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 10.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 10.)

Pénzcentrum
2026. január 10. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. január 10., szombat.

Névnap

Melánia

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.83 Ft
CHF: 414.12 Ft
GBP: 444.6 Ft
USD: 331.62 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. január 9.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 2. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 17, 19, 25, 41

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 10 db
4-es találat: 22 db
3+2 találat: 21 db
3+1 találat: 561 db
2+2 találat: 333 db
3-as találat: 1746 db
1+2 találat: 1884 db
2+1 találat: 8185 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 36590 Ft
MOL: 3200 Ft
RICHTER: 10280 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.11: Közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják egymást. Elszórtan hózápor, többnyire gyenge havazás előfordulhat. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik erős, helyenként viharos lökések, elsősorban a Dunántúlon hófúvás is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -13, -5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes részeken, illetve a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8, -3 fok között várható, keleten lesz hidegebb.

2026.01.12: Átmenetileg jelentősen csökken, majd nyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben kicsi, majd estefelé északnyugat felől növekszik a csapadék esélye: a gyenge havazás mellett ónos eső is előfordulhat. Az élénk északnyugati szél mérséklődik, és délire fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -16 és -9 fok között valószínű, de tartósan derült, szélcsendes részeken hidegebb, a borult tájakon enyhébb is lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet -9, -1 fok között várható, keleten lesz hidegebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2026.01.10)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
