Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: így maradhatsz otthon 3 nap szabival 9 napot 2022-ben

2022-ben sok ünnepnap fog hétvégére esni. Csüggedni azonban nem kell, ugyanis három 4 napos hosszú hétvége is élesedik. Ezekből pedig, ha ügyesek vagyunk, a szabadságok jó felhasználásával jó sok időt nyerhetünk távol a munkától. Mutatjuk, hogy jönnek ki idén legjobban a szabadságok, az ünnepnapokkal, pihenőnapokkal mixelve.

Bár 2022 első felében több négy napos hosszú hétvégére is készülhetnek a magyarok, az év második fel nem tartogat sok jót. Több piros betűs nap is hétvégére esik, ráadásul a legtöbb négy napos hosszú hétvége ára az lesz, hogy be kell majd dolgozgatni az 1-1 napokat néhány szombaton. Ennek ellenére a szemfüles dolgozók év elején nagyot szakíthatnak akkor, ha valamelyik jó kis négy napos hosszú hétvége köré vesznek ki szabadságot. Így ugyanis több napot maradhatnak otthon gyakorlatilag ingyen. Mutatjuk, hogy érdemes a legjobban matekozni.

Mikor vegyek ki szabadságot 2022-ben?

2022-ben március 15. és mindenszentek kapcsán lesz indokolt a munkanapok átrendezése. Előbbi esetében március 14-ét a rákövetkező héten, március 26-án, utóbbinál pedig október 31-ét bő két héttel korábban, október 15-én, szombati napokon kell majd ledolgozni. A következő esztendő harmadik négynapos hosszú hétvégéje a húsvéti lesz.

Jövőre pünkösd mellett karácsony másnapja is egy hétfővel toldja meg a hétvégét. Három további ünnepnap semmilyen módon nem befolyásolja a többség munkaidő beosztását: 2022-ben május elseje és október 23-a vasárnapra, augusztus 20-a pedig szombatra esik.

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

Ahogy a táblázatból kiderül, négynapos hosszúhétvége három alkalommal lesz 2022-ben:

2022. március 12-13-14-15. (szombat, vasárnap, hétfő, kedd);

2022. április 15-16-17-18. (péntek, szombat, vasárnap, hétfő – Húsvét);

2022. október 29-30-31. + november 1. (szombat, vasárnap, hétfő, kedd – Mindenszentek)

Szabadság szempontjából természetesen a négy napos hosszú hétvégék a legértékesebbek. Igaz, ezekből nyárra egy sem esik, de azért kora-, középtavasszal ezeket már bőven lehet élesíteni. A március 15-ös hétre például egy három napos szabadsággal (március 16,17,18) az előtte és utána következő hétvégéket is beleszámolva összesen 9 napot tudunk otthon tölteni vagy természetesen elutazni. Azzal peresze számolnunk kell, hogy március 26-án szombaton sajnos be kell dolgozni a március 14-et.

A következő négy napos hosszú hétvégére sem kell sokat várni. Az ugyanis húsvétkor élesedik. Egészen pontosan piros betűs lett az április 15 és 18. Ezek viszont nem egymás utáni napokat jelentenek, de simán lehet úgy matekozni, hogy valaki az előtte lévő 4 vagy az utána lévő 4 napot vegye ki szabadságnak. Ha valaki így tesz, akkor 4 nap szabadsággal, szabin lehet vagy április 9-18-ig, vagy április 15-24. között. A hétvégéket is beleszámolva ez szintén 10 napos mókát jelent, amit simán bővíthetünk még egy szerda-csütörtökkel húsvét előtt, vagy egy kedd-szerdával húsvét utánra. Ez azért is lehet jó választás, mert a tavaszi szünet április 13 és április 19 közé esik.

A soron következő 4 napos szünetre sajnos október végéig várni kell. Ezért cserébe viszont egy hétfő-keddet kapunk. Úgyhogy ugyanúgy, mint március 15-e környékén 3 nap szabival 9 napot simán otthon lehet maradni. De ha ehhez valaki még az előtt lévő 5 napot is hozzá csapná felkészülve az év végére az összesen 8 nap szabadsággal, a hétvégéket is beleszámolva, 16 napot maradhat otthon.

A három napos hétvéggel is lehet játszani

Az első, és egyben az egyetlen három napos hosszú hétvége nyár elejére, június 4-6-ra esik. Szombat és vasárnap után élesedik ugyanis pünkösd hétfő. Igaz, hogy ez csak egy munkaszüneti napot jelent, de nyaralástervezéskor, ez az egyetlen nap is egy bónusz szabadságnap számít. ha valaki például június második hetére kivesz 4 nap szabit, 7-10-ig, akkor ezzel, a hétvégéket is beleszámolva 9 napot lehet távol a munkától.

A másik három napos hétvége karácsonykor élesedik, 26-a ugyanis a mostani vasárnap után immáron hétfőre fog esni. Ürüm az örömben, hogy a két ünnep között amúgy is sok dolgozó kap bónusz szabadságot, szóval ezzel lehet, hogy sokan nem tudnak majd matekozni. Összekötni január elsejével pedig megintcsak nem lehet, ugyanis elseje jövőre vasárnapra fog esni.

Ezek a legjobb szabadság-módszerek

Összességben tehát nagyjából ennyi mozgásterünk lesz 2022-ben, ami a szabadnapokat illeti. Most elseje ugye szombatra esik, 2023-ban pedig vasárnapra. Ugyancsak vasárnapra fog esni május elseje is 2022-ban, ahogy hétvégére, szombatra augusztus 20-a is. Október 23-a vasárnap lesz idén, míg december 24-es szombaton, 25-e vasárnap. Ezzel szemben lesz 3 négy napos hosszú hétvégénk, igaz, ebből kettő pihenőnapot be kell majd dolgozni 1-1 szombaton, ami viszont így 2 hat napos munkahetet fog eredményezni.

Bárhogy is, aki még ma be akarja előzni a kollégáit az év közbeni szabadságtervezésben, az a legjobb lóra akkor tesz, ha vagy március-áprilisra próbál szervezni magának valamit. Esetleg a kissé zordabb időjárású október végére. Boldog újévet kívánunk!