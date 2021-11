Turmix (46. hét): Lehet, nem drágul idén a karácsonyfa

Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 46. heti (webes) kiadása.

Jó hír, hogy továbbra is lehet tankolni. Pedig ugye a benzin és a diesel kiskereskedelmi árát hétfőtől literenként 480 forintban maximalizálták. A Magyar Ásványolaj Szövetség arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy tagvállalatai nem zártak be töltőállomást a hatósági benzin- és gázolajár bevezetése miatt, és valamennyi kúton kaphatóak a díjszabás hatálya alá eső üzemanyagok. Cikkünkből az is kiderül, hogy a héten egyébként (ha nem lenne fix ár) valószínűleg folytatódott volna az üzemanyagárak emelkedése.

Nem árt vigyázni! Most hogy indulnak a nyári vásárok, és megtelnek a plázák, bizony a zsebtolvajok is jóval aktívabbak lesznek. Éppen ezért nem árt körültekintőnek lenni, ha vásárolni indulunk. A Pénzcentrum sorra vette, hogy mik az alapvető vagyonbiztonsági szabályok az ünnepi időszakban.

Hunor, Judit és Marika néni is drágábban vásárol: Ők a Pénzcentrum fiktív vásárlói, akik minden hónapban ugyanazt vennék meg a boltban. Kutatásunk azt a célt szolgálja, hogy közelebbi képet kapjunk arról, mekkora áremelkedést tapasztalhatnak valójában a vásárlók, ha a nagyobb bevásárlás során ugyanazokat a termékeket teszik a kosárba. Az októberi adatok szerint Hunor nyolc százalékkal, Judit 6 százalékkal, Marika néni pedig 5 százalékkal fizetett többet a kosaráért, mint egy éve, de a havi drágulás is 1 százalék körül alakult. Részletek itt.

És nem csak ők: mint az kiderült, az itthon legnépszerűbb gyerekjátékok árai is kilőttek. A szakértő szerint akár 20 százalékos áremelkedésre is számíthatunk egyes termékeknél. A legnépszerűbb jétkokról, és az egyre nagyobb mértékű drágulásról itt olvashatsz bővebben.

Egyre kisebb a biztonság a magyar erdőkben: mármint az állatok szempontjából. Magyarországon ugyanis több mint 68 ezer vadász van, a számuk pedig folyamatosan emelkedik. Cikkünkben annak jártunk utána, milyen költségekre számíthat, aki kimenne egy jót puskázni az erdőbe. Katt ide a részletekért.

Jó is meg rossz is: ha megálló közelében lakunk, legalábbis az ingatlanunk értéke szempontjából. A jó közlekedés ugyanis dobni tud az árakon, de ha a lakásba be is hallatszik a vonat vagy a HÉV hangja, az viszont csökkenti azt. Cikkünkben több szakértő is megszólal a kérdésben, és nemcsak a jó közlekedés, hanem más, szintén ingatlanhirdetésekre vonatkozó hívószavak is előkerülnek.

Nem jó rá a feng shui fekete obszidián karkötő: például a szegénység, munkanélküliség, depresszió, gyermekkori bántalmazás hatásainak leküzdésére, mégis ezt állítja erről egy, a magyar Youtube-on futó hirdetés, melyben 8-10 ezer forintért lehet megvásárolni a máshol néhány száz forintba kerülő tárgyat. Beszéltünk fogyasztóvédővel és a GVH-val is, hogy mit lehet tenni egy ilyen hirdetéssel. Előzetesen annyit, hogy nem sokat, részletek pedig kiderülnek a cikkből.

Találtunk valamit, ami nem lesz drágább idén, mint tavaly: a fenyőfa, legalábbis egy évente háromezer fenyőt értékesítő vállalkozó szerint, aki a közeledő fenyőfaszezonnal kapcsolatban nyilatkozott lapunknak. Van azonban olyan is, aki azért valamekkora áremelkedésre számít, sok helyen pedig a darabár helyett idén is méterárat fognak alkalmazni. Érdemes tehát résen lenni és informálódni, mielőtt hazaviszünk egy adott fát. Részletek itt.

Seftelésből finanszírozd az idei karácsonyt: Az idei karácsonyi szezon feltehetően drágább, és akciókban, választékban szerényebb lehet, mint a tavalyi, ennek oka a gyengélkedő forintárfolyam, az áruhiány, az ellátási láncok leterheltsége és a magas infláció is. Ennek megfelelően jó ötlet lehet már most túladni néhány megunt, használaton kívül otthoni tárgyon, és abból fizetni az idei ünnepi szezont. Részletek, ötletek ebben a cikkben.

Nem biztos, hogy jó ötlet teljesen kicsekkolni a magyar bankszektorból: pedig a neobankok megjelenésével ez egyre inkább reális opció. A bökkenő csak az, hogyha mondjuk felmondjuk a bankszámlánkat és áttérünk a Revolut kizárólagos használatára, lehet, hogy nem tudunk majd hitelhez vagy otthonteremtési támogatáshoz jutni. Cikkünkből kiderül, hogy melyek azok a hazai bankok, ahol gondot okozhat, ha revolutos bankszámlakivonattal megyünk hitelt igényelni.

Már szó volt cikkünkről, amiben azt mutattuk be, hogy mennyibe kerül itthon vadászni. Ebből az anyagból álljon most itt egy idézet, melyet Méhes Dóra, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője mondott lapunknak:

"Jelenleg Magyarországon összesen 68 228 vadász van, ebből 2 783 hivatásos, míg 65 446 sportvadász. Ezen számok tartalmaznak 3 365 női vadászt is, akiknek a száma az évek folyamán emelkedik, csak úgy, mint átlagosan a vadászoké, hiszen folyamatosan tesznek le vadászvizsgákat, és váltanak ki vadászjegyet, továbbá a hivatásos vadászok képzése és foglalkoztatása is folyamatos."

Robotika a magyar közoktatásban: nemcsak informatikaóra keretén belül kéne abban gondolkodni, hogy robotokat vonjunk be az oktatásba, hanem sokkal inkább tantárgyközi módon, projektszemlélettel. Ez fejlesztené a gyermekek problémamegoldó képességét, és egy újfajta gondolkodásmódot alakítana ki náluk, melyre nagy valószínűséggel szükségük lesz leendő szakmájukban is. Cikkünkben progresszív tanárokat, oktatókat szólaltattunk meg, hogy bemutassuk, milyen is lehetne a diákokat bevonó, lekötő oktatás.

Művésznyugdíj: Gyakori eset, hogy művészek, korábbi médiamunkások arra panaszkodnak, hogy az atipikus foglalkoztatási formák miatt alacsony vagy épp minimális a nyugdíjuk. Ebbe a sorba állt be most Reviczky Gábor, aki elárulta: 110 800 forint öregségi nyugdíjra jogosult. Mielőtt azonban nagyon kétségbe esne bárki, fontos figyelembe venni, hogy Reviczky a Nemzet Színésze cím életfogytig tartó birtokosaként további 655 ezer forintra jogosult havonta. Így már nem tűnik kritikusnak a színész helyzete. Részletek itt.

Nem is olyan rossz: Bár a tények azt mutatják, hogy a magyarok egészségügyi állapota nem túl jó – sok az elhízott, a magas vérnyomással küzdő, a dohányzó és az nagyivó is –, de egy friss EU-s kutatás szerint mindössze a 16 éves kornál idősebb lakosság 22,8 százaléka vallja, hogy olyan betegséggel él együtt, amik zavarják a mindennapi aktivitásukat. Ezzel egész jó helyen állunk a közösségi rangsorban, ami itt érhető el.

Adventi korlátozások: Meredeken emelkedik a koronavírusos betegek száma, s egyre több a súlyos eset is, lassan viszont itt az advent, így kíváncsiak voltunk, hogy az ilyenkor hagyományosan megrendezendő vásárokon milyen szabályok várhatóak. A Vörösmarty téren a jelenlegi szabályozás szerint kell majd védettségi igazolvány, de szájmaszk például nem. Ebből a cikkből tájékozódhatsz több fővárosi és vidéki vásár szabályairól.

Ötből kevesebb, mint egy magyar füstöl napi rendszerességgel: amivel nem is állunk olyan szörnyű helyen az EU-s rangsorban. A magyaroknál arányaiban többen dohányoznak Németországban, Ausztriában és Spanyolországban is, Romániában, Szlovéniában és Litvániában viszont kevesebben. Ezek egyébként még 2019-es adatok, de most publikálták őket. Katt ide a részletekért.

20 százalék plusz, ha felújítasz: Ha már tervezed, de még nem kezdtél el egy felújítást vagy építkezést, akkor rossz hírünk van: átlagosan 20 százalékkal drágulhatnak januártól az építőanyagok a gyártókat sújtó költségemelkedések miatt – írta a Világgazdaság. Abban az esetben tehát, ha egy korábbi költségterv alapján kezdenél neki a munkálatoknak, érdemes új kalkulációt készíteni.

