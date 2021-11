Ennek csúnya vége lehet: rekordgyenge forint, elszállt infláció vár a magyarokra

A Pénzcentrum legújabb podcastjában mindennapi pénzügyeinkről beszélgetünk közérthetően. Az első rész vendégei Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője és Madár István, a Portfolio vezető elemzője volt, akik nem csak arról beszéltek, hogy mi várható gazdasági szempontból a következő évben, de arról is, hogy mi mindenre hat a munkaerőhiány.

Podcastunk első részében arról beszélgetünk, hogy a mostani gazdasági folyamatok mellett mi lesz a hitelekkel, a megtakarításokkal, valamint hogy mikor váltsunk eurót a síeléshez, hiszen egyre durvábban változik az árfolyam.

A beszélgetés főbb kérdései között szerepelt az, hogy hogyan zárja az évet a magyar gazdaság, milyen folyamatok indultak el, és mire számíthatunk a következő évben. A gazdasági újranyitást követően elindult egy erős kilábalási folyamat, amire az elemzők is felhívták a figyelmet, a GDP már a második negyedévben elérhet a válság előtti szintet. Ezt követte a nyár, és ősz végi hónapokban bekövetkezett megtorpanás, veszített a lendületéből a gazdaság különösen az ipari szegmens. Bár a növekedés meglepetést hozott, lendületvesztéssel a magyar gazdaság növekedési képe nem romlott, a belső motorok működnek, az élénkítés zajlik, ebbe zavarhat bele az export teljesítés, valamint a külső egyensúly romlása és az infláció.

A fejlett nyugati társadalom 30-40 éve nem látott ilyen inflációt, elindult egy dinamikus áremelkedés, ennek sok oka van, mindenestere a héten már megjelent a 6,5 százalékos inflációs adat. A kilátások borúlátóak, évtizedes inflációrekord van Magyarországon is, ami tovább növekedhet.

- mondta Madár István a Portfolio vezető elemzője.

Hitelek, tartalékok: ki jár jól?

Az országban jelen lévő munkaerőhiány azonban közvetlenül hat arra, ahogyan a gazdaság a jövőben alakul, az elemzők szerint is nagy feladat lesz az, hogy hogyan tud majd a gazdaság tovább növekedni úgy, hogy nincs elegendő munkaerő, ráadásul az egyébként is zsugorodó munkaerő minősége is nagyon fontos. Rengeteg változás megy végbe mikro-és makroszinten egyaránt, amelyek mind másnak kedveznek. A béremelések a vállalati szektornak nagyon, míg a KKV szektornak kevésbé kedvez, és míg az állam a bérnövekedést elszenvedő szektort kompenzálja, addig a saját szolgáltatásaira kevesebbet költ, így az oktatásra, egészsgéügyre,ami szintén hat a munkaerőképzésre is.

Az elemzők arról is beszélgettek, hogy a lakásvásárlás hitelek drágulnak, növekednek a thm-ek, az értékpapírok pedig már jövedelmeznek olyan mértékben, ezáltal sokan érezhetik úgy, hogy csökkennek a megtakarításaik. Míg a háztartási megtakarítások dinamikusan növekedtek az elmúlt időszakban, ennek eloszlása egyenletlen. A lakáspiacon, csak úgy, mint az építőiparban hatalmas a kereslet, amit a gazdaságpolitika támogat, viszont ehhez a kínálat nem tud alkalmazkodni. Ennek kapcsán Trippon Mariann elmondta, hogy egy kör számára szinte elérhetetlen egy minőségi ingatlan, elmondható, hogy

Makro szinten lakhatási válság van, egy kör számára szinte elérhetetlen egy minőségi ingatlan, valamint egyes lokációk megfizetehetelenek. Ez miatt nem tudnak ott a lakáskeresők vásárolni, elköltöznek, ennek hatása lesz a munakerőpiacra is, hiszen ezek az emberek nem tudnak ott dolgozni, ahol szükség lenne rájuk.

Egyre több embert foglalkoztat az infláció, valamint a deviza árfolyam is, hiszen egyre drágább az euró. A podcastban arról is beszélgettek a résztvevők, hogy hogyan változik ez az árfolyam, mi várható a következő évben,mi a jellemző a régióra, és milyen gazdasági folyamatokra számíthatunk.

A növekedés tovább folytatódik, mivel a költségvetés szórja a pénzt, ami felhajtja az árakat, rontja a külkereskedelmi mérleget és növeli a gazdaságot. Jó hír, hogy a gazdasági növekedés visszatérhet a korábbi pályára, rossz hír, hogy az esetleges új kormánynak rendbe kell ráznia a költségvetést

- tette hozzá Madár István, aki elmondta, hogy azért 7 százalékos inflációra nem számítanak.