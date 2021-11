Jól jönne a plusz pénz karácsony előtt? Itt van 10 dolog, amit most jó pénzért, könnyen eladhatsz

Különösen zsebbenyúlósnak ígérkezik az idei karácsony, hiszen egy év leforgása alatt drasztikusan drágult az üzemanyag, így az utazás, és az alapvető élelmiszerek, sütés-főzési alapanyagok, valamint sok kedvelt ajándéktípus, mint a bútorok. Az infláció is rendkívül magas, 6,5 százalék volt októberben, és év végéig elemzők jóslatai alapján tovább emelkedhet. Ezért sok magyarnak okozhat fejfájást, hogy miből fogja finanszírozni idén az ünnepeket. Van egy jó hírünk: a karácsony előtti időszak nem csak a vásárlásé, hanem eladni is sokkal könnyebb. Tehát ha valaki most érzi, meg van szorulva, még nem késő: gyorsan, könnyen pénzzé lehet most tenni olyan dolgokat, amire már nincs szükség. A Pénzcentrum listába szedte, mit érdemes most pénzzé tenni, hogy legyen miből finanszírozni a karácsonyt 2021-ben.

Idén átlagosan több mint 60 ezer forintot tesz ki a karácsonyi ajándékokra szánt keret, míg tavaly ez az összeg még 52 300 forint volt - ez átlagosan 15,5 százalékos növekedést jelent, míg az infláció múlt hónapban 6,5 százalék volt. Így a karácsonyi ajándékokra szánt kiadás akár az egy háztartásra vetített átlagos, nettó, havi jövedelem 17 százalékát is jelentheti - derült ki az Árukereső és a GKI Digital kutatásából. Ez azért is lehet így, mert a felmérés szerint idén több főnek tervezünk ajándékot venni. Míg 2019-hez képest 2020-ra átlagosan 8 főről 5 főre csökkent a megajándékozottak listája, addig 2021-ben ismét több szerettünknek, átlagosan 7 főnek tervezünk karácsonyi ajándékot vásárolni.

Most, hogy nyakunkon vannak a Black Friday akciók és a karácsony előtti leárazások, egyre égetőbb kérdéssé válik az ajándékok beszerzése. A gyártók, kereskedők, elemzők tanácsa szerint idén különösen érdemes lehet minél hamarabb nekilátni az ajándékok beszerzésének, ugyanis év végén csúcsosodhat ki az az év eleje óta tartó folyamatok: drasztikus készlethiányok, áremelkedések, akadozó ázsiai termelés, a nemzetközi tengeri szállítmányozás lassulása, stb. Magyarországon az áruhiány mellett az infláció és az euró árfolyam romlása is negatívan hat a fogyasztói árakra, emellett sok termékkategória esetén limitált a választék is.

Az idei karácsonyi szezon így feltehetően drágább, és akciókban, választékban szerényebb lehet.

A karácsonyi kiadásoknak pedig csak egy része az ajándék, az utazás, sütés-főzés ugyanúgy jelentős költség. A 2021-es év eleve nagy anyagi megterhelést jelentett rengeteg háztartásban, így nem csoda, ha november-december táján kimerültek a tartalékok. Azonban még nincs veszve semmi - szerencsére a vásárlási láz mellett a karácsony arra is tökéletes időszak, hogy megváljon az ember nem használt, felesleges, szükségtelen dolgaitól, hiszen nagyobb eséllyel tudja eladni azokat, mikor mindenki ajándék után kajtat. Mutatjuk, mit érdemes pénzzé tenni.

Mit és hogyan érdemes eladni?

Lényegében bármit érdemes eladni, ha pénzre van szükséged - vannak azonban keresett és kevésbé keresett dolgok. A lakásban körbenézve bárki találhat olyasmit, amiktől már rég meg kellett volna szabadulni, porfogó. Emellett vannak olyan "kincsek", amelyekre nem is gondol az ember, vagy - hiába teljesen felesleges - nem akar tőle megválni. Amikor valamit azért kell pénzzé tenni, mert muszáj, természetes, hogy rossz szájízzel teszi az ember - azonban tényleg vannak olyan dolgok, amelyekhez teljesen felesleges ragaszkodni, és valójában megkönnyebbülés lesz eladni őket.

A COVID a tavalyi karácsonyi szezon során a slágertermékek körét is átrajzolta, egy évvel ezelőtt ugyanis a három legnépszerűbb ajándéknak szánt termékkategória a ruházati cikk (51%), a játék (40%), valamint a szépségápolás és kozmetikum (33%) volt. Idén – a járvány előtti évekhez hasonlóan – ismét a szórakoztató elektronikai termékekre a legnagyobb az igény (43%). Második helyre a ruházati cikkek (32%), míg a harmadikra a játékok kerültek (31%) a legnépszerűbb termékek listáján - ez alapján is érdemes átgondolni, mit lehet pénzzé tenni könnyen, gyorsan. Ezekre lesz kereslet.

Könyvek

Bár kézenfekvő dolognak tűnhet könyvet eladni, a könyvszerető-felhalmozó ember nem is gondol ilyesmire. Pedig az ilyen háztartásokban általában bőven vannak kötetek, amelyeket maximum egyszer - vagy egyszer sem - olvastak, és azóta csak a port gyűjtik a polcon, szakácskönyvek, amelyeket sose nyitottak ki, mese- vagy ifjúsági könyvek, amelyekből kinőttek a gyerekek.

Nem mondjuk, hogy könnyű megválni ezektől, de érdemes átnézni a könyvespolcot: mi az, ami tényleg felesleges. Olyan szemmel is érdemes végigböngészni a polcokat, hogy milyen könyvekért kaphatunk jó pénzt: keresett mesekönyv sorozatokért több tízezer forintot is el lehet kérni. Mi több, érdemes lehet a szanálásra ítélt köteteket csomagban eladni - így többtől megválhatunk, amit önmagában nem vinnének el, egy keresettebb kötet mellé téve. Ezáltal még több pénzt zsebelhetünk be értük.

A könyvek eladásával pedig nemcsak pénzmagot gyűjthetünk a karácsonyi vásárlás előtt, hanem felszabadíthatjuk a helyet is a polcon: lesz hová tenni az idei szerzeményeket.



Játék, társasjáték

Az idén is a legnépszerűbb termékkategóriák között vannak a játékok. A könyvekhez hasonlóan lehetséges, hogy a gyermekek egy idő után kinőnek egyes játékokat, vagy rájuk unnak. Ez akár még a felnőttekkel is előfordulhat: vannak olyan puzzle-k, amelyeket egyszeri kirakás után elő sem veszünk többet, és egyes társasjátékokra is ráunhatunk. Akár gyermekjátékokról, akár felnőtteknek való társasról van szó, 1-2 darabért is, használtan sok pénzt el lehet kérni.

Ráadásul karácsonykor nagyon jól mennek a gyermekjátékok és társasok: ha nem agyonhasznált cuccokat, vagy töröttet, bóvlit próbálunk eladni, hanem megkímélt, keresett dolgokat, biztosan vevőt is találunk. A plüssök, LEGO-k minden évben a karácsony slágertermékei, de keresett pl. a diavetítő is. Vagy gondoljunk csak bele, micsoda harc folyik minden évben a Lidl játékkonyháért - aztán rengeteg gyerek nem használja már, amit neki vettek. A társasok terén pedig rengeteg a felnőtt gyűjtögető - a könyvmolyokhoz hasonlóan -, viszont játszani sokszor évekig nem jut idő. Eljött az alkalom, hogy ezt belássuk.

Karácsonyi dekorációk

Már csak azért is érdemes előpakolni a dekorokat, mert érdemes kiszanálni az évről évre növekvő készletet. Sokan csak december 24-én, a díszítés pillanatában jönnek rá, milyen rengeteg dísz, gömb, világítás, dekorcucc halmozódott fel, és kár volt plusz égősort venni. Sokszor ajándékba is díszeket kap az ember, vagy megörökli a dekorációt, melyek egy részét az emlékek miatt sem kidobni, sem eladni nem akarja. Nade ott az a rengeteg olyan karácsonyi dekoráció, amelyhez semmilyen érzelmi kötődése nincs az embernek, attól nyugodtan meg lehet válni.

Ebben az esetben kifejezetten ajánljuk, hogy egy nagy és alapos válogatást, szelektálást követően a feleslegesnek ítélt díszekből, dekorációkból csomagokat készítsen össze az ember. Az ilyen termékeket érdemesebb helyi szinten értékesíteni: kerületi, települési adok-veszek csoportba feltenni, vagy esetleg offline: ki lehet rakni a lépcsőházba egy dobozban, ami már nem kell, és a postaládát használni becsületkasszának. Hogyha nincsenek nagy értékű, spéci díszeink, ezzel nem valószínű, hogy nagyot kaszálunk, de a sok kicsi sokra megy.

Háztartási kisgépek, szerszámgépek

Bár tavaly óta már alább hagyott a Nagy Kenyérsütőgép Vásárlási Láz, azóta van más, ami kelendő. Egyrészt az otthoni sütés-főzés kellékeinek reneszánsza van, mióta többet vannak/voltak otthon az emberek, másrészt a felújítási munkákhoz szükséges gépek is. Egészen biztos, hogy idén rengetegen vásároltak csempevágót, csiszológépet, fúrót, flexet, gyalut, kompresszort, azonban valószínűleg évekig nem lesz szükségük rá. Szerencsére a karácsony kifejezetten az az időszak, amikor az ilyen valamivel nagyobb értékű, egy ideje vágyott kisgépeket beszerzik az emberek - így könnyen túl lehet adni az alig használt szerszámgépeken.

A háztartási kisgépekkel hasonló a helyzet, sok spájzban lapul egy kapszulás kávéfőző, amivel nem tudott megbarátkozni valaki, fritőz, hiperszuper 100 funkciós melegszendvics sütő, vagy fagyigép, amit egyszer sem vettek elő évek óta, csodabotmixer, stb... Érdemes ezeket előbányászni, letörölgetni róla a port, megnézni garanciális-e még, és hogy mennyiért mennek azok a típusok használtan. Aztán szépen pénzzé tenni online, és máris a helyet sem foglalja.

Kerékpár, roller, gördeszka, görkori, stb.

2020-ban elképesztő kereslet volt alternatív közlekedési eszközökre, ez pedig azt eredményezte, hogy a kereskedők kiárusították a 2021-es árukészletet is előre, így idén már rengeteg volt a készlethiány, és az új árak is nőttek. Ezért is lehet most könnyen pénzzé tenni a megkímélt kerékpárokat, rollereket. Karácsonyra mindig sok gyereknek hoz a Jézuska biciklit, rollert, görkorit, szóval most érdemes eladni őket, ha valaki nem használja a sajátját.

Ruhák, cipők

A ruházati cikkek a második helyen állnak karácsony előtt a keresletben, persze ebben benne van a szezonváltás hatása is. A tél beállta előtt egyébként is érdemes szanálni a ruhatárat, és cipősszekrényt. Hogyha nem is akarnád átválogatni az egész gardróbot, legalább az alkalmi darabok között nézz szét: az egyszer viselt darabok nyugodtan mehetnek az online piactérre.

Idén feltehetően egyébként is sokan folytatnak biztonsági játékot a ruhák, cipők vásárlásánál: mivel nem lehet tudni, meg lesz-e tartva a céges karácsony, a nagyobb családi ünneplés, a szilveszteri buli, stb. ezért nem vesznek újonnan alkalmi ruhát, cipőt, hogy aztán a szekrényben álljon az is, hanem vesznek egyet használtan. Az erősödő fenntarthatósági igényekről nem is szólva. Tehát itt az alkalom, hogy megváljon az ember a ruháktól, amiket sosem hord.

Bútorok, edzőgépek

A 2021-es infláció elérte a bútorpiacot is, az alapanyaghiány, készlethiány hatása begyűrűzött. Ez pedig azt jelenti, hogy sokan vásárolnak használt bútort új helyett, mert az újért most rengeteget kell fizetni. Ez kapóra jöhet annak, aki megválna egy-egy bútorától. Főként a tanuláshoz, home office-hoz szükséges bútorokra van még mindig nagyobb kereslet.

A készlethiányok az otthoni edzés kellékeit is elérték, rettentően felment az ára egyes eszközöknek. Azt pedig tudjuk, hogy a járvány alatt sokan vásároltak otthonra edzőgépeket, amelyeket valaki használt, megszokta, mások pedig nem. Be kell látni, ha ez nem a te világod, ne foglalja otthon a helyet a futópad, vagy elliptikus tréner. Ez most a legjobb időszak rá, hogy megválj tőle.

Kütyü, tablet, e-book olvasó, laptop, stb.

A szórakoztató elektronika idén az élre tör a népszerűségi listán, ráadásul az elektronikus kütyük amúgy is fokozottan keresettek a járvány kitörése óta. Ráadásul a chiphiány miatt még többen dönthetnek úgy, hogy használtan is megteszi, amit újonnan akartak beszerezni. Szóval elő a szekrény mélyén megbúvó konzolokkal, VR-ral, vagy más kütyükkel, régi tartalék laptopokkal, nem használt e-book olvasókkal. Még akár fejhallgatóra is lehet kereslet. Ideje átgondolni, mi az, amit nem használ az ember, mert most itt az alkalom, hogy eladd, amikor még ér is valamit.

Sütés-főzés kellékei

Bár a háztartási kisgépekkel részben érintettük a konyhai cuccokat, nem beszéltünk azokról az edényekről, készletekről, tálcákról, tálalókról, stb. amelyek szintén kihasználatlanul foglalják a helyet sok háztartásban. Ezek jellemzően szintén ajándékként kerültek hozzánk, és az áruk sem volt kevés: mint pl. a római tálak, porcelán étkészletek, amelyeket aztán sosem veszünk elő. Vagy egyszer próbáltuk ki, de őrizgetjük, mert ajándék volt. Itt az ideje megszabadulni tőlük. Ehhez mindössze el kell engedni az egyetlen ellenérvet, hogy "dehát ajándék volt".

Minden más haszontalan holmi...

Rengeteg olyan dolog van általában egy lakásban, ami igazából csak kacat. Olyan vázák, amik igazából nem is tetszenek nekünk, de kitettük, mert ajándék volt, szőnyegek, lámpák, órák, halmokban álló bontatlan ágyneműk, kézi masszírozógép, fondü készlet, és még folytathatnánk. Érdemes végigmenni a lakáson olyan szemmel: kell ez nekem? Van okom megtartani? Vajon valaki más szívesen használná? Pénzt is adna érte? Ami neked csak kacat, lehet hogy másnak jól fog jönni idén, megpróbálni eladni pedig nem tart semmiből.

A NAV figyel

Aki attól tart esetleg, hogy a kisebb-nagyobb összegű dolgok eladásával magára haragítja az adóhivatalt, azt megnyugtatjuk. Magánszemélyek esetén a következő szabályok érvényesek a NAV tájékoztatója szerint: ha az ingóságaidat nem gazdasági tevékenység keretében értékesíted, akkor az ebből származó jövedelmet az ingó átruházásból származó szabályok szerint kell megállapítani és megfizetned a 16 százalékos mértékű személyi jövedelemadót.

Nem kell ugyanakkor megfizetni az adóévben 200 ezer forintot meg nem haladó ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelmed után az adót.

Ha az ebből származó bevételeid az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot, akkor nem keletkezik adóköteles jövedelmed és személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettséged. Számla-, nyugtaadási és áfa-fizetési kötelezettség sem terhel. Szóval egészen nyugodtan adj el néhány felesleges cuccot, és vegyél rajta idén valami hasznosat.